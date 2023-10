Bewertung des potenziellen Anstiegs von Cardano, während ADA ein fallendes Keil-Muster bildet

Der digitale Token Cardano (ADA) verzeichnete Aufwärtsbewegungen, als der Kryptomarkt in der vergangenen Woche eine breit angelegte Rallye startete. Der Altcoin kletterte von den Tiefstständen des 19. Oktobers bei 0,247 $ auf seinen aktuellen Preis von 0,28 $.

ADA 7-Tage-Chart auf Coinmarketcap

Infolgedessen stieg ADA auf seinem 7-Tage-Chart um mehr als 14 %. Die Leistung bleibt beeindruckend, obwohl der Altcoin weit von seinem ATH von 3,10 $ vom 2. September 2021 entfernt ist.

Unterdessen scheint Cardano bereit zu sein, seinen aktuellen Aufwärtstrend fortzusetzen, da es positive Signale zeigt. Der Altcoin hat ein fallendes Keil-Muster gebildet, das auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hinweist. Das Setup bestätigt, dass die Haussiers stetig die Baissiers in den Schatten gestellt haben, was oft zu einem Ausbruch nach oben führt.

Händler sollten beim Handel mit diesem Muster jedoch die obere Trendlinie berücksichtigen. Ein Durchbruch über diese Linie, der eine lukrative Kaufgelegenheit darstellt, wird den bevorstehenden Ausbruch nach oben bestätigen.

Cardanos Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Quelle – TradingView

Die jüngsten Preisbewegungen von ADA haben gezeigt, dass 0,25 $ eine starke Unterstützung darstellen. Der Wertbereich war entscheidend für die Schwankungen des Tokens und bestätigte seine Bedeutung.

Unterdessen hat die Kryptowährung einen anfänglichen erheblichen Widerstand bei 0,30 $, der nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, da er zuvor als Unterstützungsniveau für ADA diente.

Die Moving Average Convergence Divergence-Linie unterstützt den kurzfristigen Aufwärtstrend von ADA, da sie über die MACD-Signallinie hinausgeht. Auch der Relative Strength Index bewegt sich über 55, was auf eine Aufwärtsbewegung hindeutet.

Dennoch weist Cardano bei der Bewertung seiner mittel- und längerfristigen Struktur einen Abwärtstrend auf. Enthusiasten sollten vorsichtig sein und kurzfristige Gelegenheiten in Betracht ziehen.

Das fallende Keil-Setup und die positiven Indikatoren bestätigen einen potenziellen kurzfristigen Aufschwung für ADA. Händler sollten die Unterstützung bei 0,25 $ und den Widerstand bei 0,30 $ im Auge behalten, wenn sie das Ausbruchspotenzial des Tokens bewerten.

Bei einem Unterschreiten der Unterstützung bei 0,25 $ wird ADA auf die nächste Unterstützung bei 0,22 $ treffen, wohingegen ein solider Aufschwung über 0,30 $ eine reibungslose Bewegung bis zum Widerstand bei 0,42 $ ermöglichen könnte.