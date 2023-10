Ist es Zeit, XRP zu kaufen? Neuer Real Estate Token und Shiba Inu vor kometenhaftem Aufstieg

In früheren Bullenmärkten erfreuten sich XRP und Shiba Inu großer Beliebtheit und erlebten massive Preisanstiege. Was sagen Analysten zu diesen Top-Kryptowährungen, während wir uns einem weiteren potenziellen Bullenmarkt nähern? Unterdessen hat eine weitere neue Kryptowährung die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, wobei Analysten einen starken Preisanstieg für Everlodge vorhersagen.

Everlodge steht vor einer massiven Preisrallye

Immobilien waren schon immer einer der größten Märkte der Welt, mit einem Wert von über 280 Bio. $. Die hohen Kosten für Immobilien und die Engpässe, die mit Investitionen verbunden sind, haben jedoch viele davon abgehalten. Aus diesem Grund wurde Everlodge ins Leben gerufen, um jedem die Möglichkeit zu geben, an dieser boomenden Branche teilzuhaben.

Um dies zu erreichen, baut Everlodge einen Blockchain-Marktplatz für Immobilien auf. Die Plattform wird mit Web 3 und NFT zusammenarbeiten, um Immobilien schon ab 100 $ anzubieten. Zum Beispiel wird eine Luxusvilla in Miami im Wert von 3 Mio. $ auf der Plattform gehandelt werden. Durch Fraktionierung wird das Objekt in 30.000 NFTs aufgeteilt.

Jede Einheit ist 100 $ wert und stellt einen Anteil am Grundstück dar. Wenn der Preis der Villa um 10 % steigt, erhöht sich auch der Preis des NFT. Mit diesem einzigartigen Miteigentumsmodell möchte Everlodge die Immobilienbranche demokratisieren.

Inhaber von NFTs haben außerdem die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Sie können immer noch am Everlodge-Vorverkauf teilnehmen und einen Luxusurlaub auf den Malediven gewinnen. Der Everlodge-Token wird derzeit zu 0,02 $ gehandelt. Aufgrund dieses einzigartigen Konzepts haben Analysten jedoch vorhergesagt, dass ELDG bald auf 0,50 $ ansteigen könnte.

Shiba Inu-Übergang könnte den SHIB-Preis in die Höhe treiben

Ursprünglich im Jahr 2020 als Meme-Coin gestartet, um mit Dogecoin zu konkurrieren, durchläuft Shiba Inu nun einen Übergang. Als Teil des Übergangsprozesses baut das Shiba Inu-Team ein Ökosystem auf, um dem Projekt einen zusätzlichen Nutzen zu verleihen, während es sich von einer Meme-Coin weiterentwickelt.

Das Projekt hat bereits ein Layer-2-Netzwerk, Shibarium, gestartet. Shibarium hat bereits einige bedeutende Meilensteine erreicht. In den kommenden Monaten werden jedoch weitere Projekte zur Shiba Inu Coin hinzugefügt.

Zu diesen Projekten gehören ShibaSwap 2.0, ein Shiba Inu-Metaverse, ShibaNet, Treat Token und SHI Stablecoin. Mit dem Start dieser Projekte erwarten Analysten einen kometenhaften Anstieg des Shiba Inu-Preises. Sie haben vorausgesagt, dass der Preis von Shiba Inu bis 2024 einen neuen Höchststand von 0,0001 $ erreichen wird.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, XRP zu kaufen?

Der XRP-Coin hat alle seine Gewinne aus dem Juli verloren, wobei sein Preis unter den Widerstand von 0,5 $ gefallen ist. Aufgrund der mangelnden Dynamik von XRP, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Altcoin zu kaufen? Viele Analysten glauben das.

Cryptobilbuwoo0 weist auf ein historisches Muster eines goldenen Kreuzes hin und hat vorhergesagt, dass XRP auf 6 $ steigen könnte. Andere haben konservativere Prognosen zwischen 1 und 3 $ abgegeben. Diese Vorhersagen hängen von einigen Entwicklungen rund um XRP ab. Beispielsweise gibt es Hinweise darauf, dass Ripple bald einen Börsengang beantragen könnte. Darüber hinaus wurde vorausgesagt, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC zugunsten von XRP ausgehen wird. Infolgedessen sagen Analysten voraus, dass XRP deutlich ansteigen könnte.

