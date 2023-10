Der Preis von Metacade (MCADE) hat sich in den letzten Wochen stark erholt, da die Hoffnung auf einen Spot-Bitcoin-ETF gestiegen ist. Der Token stieg auch an, da Metacade weiterhin Partnerschaften mit einigen der größten Plattformen in der Krypto-Industrie einging. Nachdem er Anfang Oktober auf 0,0046 $ fiel, stieg Metacade auf einen Höchststand von 0,0073 $, was einen Sprung von 70 % bedeutete.

Metacade-Partnerschaften gehen weiter

Metacade, wie auch andere Kryptowährungen, hat die jüngsten Ereignisse bejubelt, bei denen Bitcoin von 24.800 $ auf über 35.000 $ anstieg. Im Zuge dieses Anstiegs überschritt BTC die wichtige psychologische Marke von 30.000 $. Er übersprang auch die Schlüsselmarke von 32.000 $, das bisherige Jahreshoch.

Die Hoffnung, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Spot-Bitcoin-ETFs genehmigen wird, ließ Bitcoin ansteigen. Unternehmen wie Blackrock, Invesco, Franklin Templeton und Cathie Woods Ark haben einen Antrag für einen ETF gestellt. Einige, wie Blackrock, haben damit begonnen, ihren ETF durch den Kauf von BTC zu finanzieren.

Der Anstieg von Bitcoin hat eine starke Rallye auf dem gesamten Altcoin-Markt ausgelöst. Ethereum stieg auf über 1.800 $, während die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf über 1,3 Bio. $ kletterte. Dies erklärt auch, warum der Metacade-Preis gestiegen ist.

Metacade hat in den letzten Wochen auch zahlreiche Partnerschaften angekündigt. Anfang des Monats ging Metacade eine Partnerschaft mit Polygon Labs ein, dem zweitgrößten Layer-2-Netzwerk der Welt. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Benutzerakquise, das Testen und die Annahme von mehr Benutzern im Polygon-Ökosystem.

Metacade hat außerdem Metacade Staking V2 eingeführt. Staking ist ein Prozess, bei dem Investoren nur für das Halten von Krypto-Token belohnt werden. Diese Belohnungen stammen aus den Einnahmen, die ein Netzwerk generiert.

Als Teil von Metacade Staking V2 erhalten die Inhaber mehr Funktionen wie Rabatte, mehr Deals und zusätzliche exklusive Angebote von seinen Spielpartnern. Über 400 Millionen MCADE-Token wurden in den ersten Tagen nach dem Start der Funktion eingesetzt.

Metacade hat auch Partnerschaften mit mehreren anderen Unternehmen geschlossen, da die Entwickler versuchen, eine robustere Community aufzubauen. Einige dieser Partnerschaften bestehen u.a. mit GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io und Battle City HQ.

🚀 BIG NEWS! 🚀



We're thrilled to announce our latest partnership with @BattleCityHQ!



Get ready for Legends of Tank, a spectacular journey of strategy & combat, rolling out soon! 🎮🔥



Stay alert, warriors – an epic battleground awaits! ⚔️



Metacade (@Metacade_) October 19, 2023

GameFi hat eine große Zukunft

Zunächst einmal ist Metacade ein relativ neues Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Akteur in der Spieleindustrie zu werden. Die Entwickler haben von den ersten Unternehmen in diesem Sektor wie Axie Infinity, The Sandbox und Decentraland gelernt.

Ziel der Plattform ist es zunächst, eine dynamische virtuelle Plattform zu schaffen, auf der sich Spieler vernetzen, interagieren und spielen können. Analysten glauben, dass die Branche eine große Zukunft hat, da die Blockchain-Technologie an Popularität gewinnt.

Wenn dies geschieht, wird Metacade eine zentrale Rolle in der GameFi-Branche spielen. Die MCADE-Inhaber werden davon profitieren, da der Token-Preis steigt und die Staking-Belohnungen zunehmen.