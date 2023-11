Der Wechselkurs zwischen Pfund und Indischer Rupie (GBP/INR) bewegte sich in den letzten Tagen seitwärts, da die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) warten. Das Paar wurde am Donnerstag bei 101,40 gehandelt, wo es sich seit der letzten Oktoberwoche befindet. Seit seinem Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 6 % gefallen.

Zinsentscheidung der BoE

Copy link to section

Das Währungspaar GBP/INR wird am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses stehen, wenn die BoE ihre geldpolitische Sitzung abhält. Ökonomen glauben, dass die Zentralbank in die Fußstapfen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) treten wird.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die EZB hat auf ihrer Oktobersitzung die Zinssätze unverändert auf dem Rekordhoch von 4,0 % belassen. In ihrer Erklärung sagte Christine Lagarde, dass die Pause notwendig sei, da die Bank den Zustand der Wirtschaft beobachte.

Die jüngsten europäischen Daten zeigen, dass die Gesamtinflation der Verbraucher im Oktober auf 2,9 % gesunken ist. Weitere Daten zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal schrumpfte. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Bank die Zinsen in nächster Zeit unverändert lassen wird.

Auch die US-Notenbank beschloss, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen, dem höchsten Stand seit Jahrzehnten.

Daher wird die BoE die Zinsen wahrscheinlich bei 5,25 % belassen. Anders als die US-Notenbank und die EZB befindet sich die BoE in einer schwierigeren Lage, da die Inflation des Landes nach wie vor über 6 % liegt, während sich die Wirtschaft verlangsamt.

Weitere Zinserhöhungen der BoE könnten sich negativ auf die britische Wirtschaft auswirken, die sich in einem starken Abschwung befindet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte kürzlich in einem Vermerk, dass das Vereinigte Königreich die am langsamsten wachsende Wirtschaft in der G7 sein wird.

Indien hingegen geht es gut, unterstützt durch die relativ billige Energie aus Russland. Die Wirtschaft ist von 468 Mrd. $ im Jahr 2000 auf über 3,3 Billionen $ angestiegen. Vor kurzem hat es das Vereinigte Königreich überholt und ist nun die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Technische Analyse von GBP/INR

Copy link to section

GBPINR-Chart von TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Pfund-Rupien-Kurs in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Das Paar hat sich unter das 23,6% Fibonacci Retracement Level bewegt. Er hat auch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überschritten, was darauf hindeutet, dass die Bären die Kontrolle haben.

Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 100,22, dem Tiefststand vom 3. Oktober, und die Aussichten für dieses Paar sind daher rückläufig. Ein Durchbruch unter diese Unterstützung wird den Kurs auf den 50%-Retracement-Punkt bei 96,50 fallen lassen.