Indien bemüht sich um Diversifizierung der Energieversorgung inmitten des Urteils gegen Ex-Marinesoldaten in Katar

Da der israelisch-palästinensische Krieg weiter eskaliert, werden weitere Länder in der Region in den Konflikt hineingezogen.

Was die Auswirkungen auf die Energiesicherheit betrifft, so gehören Saudi-Arabien, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait zu den zehn größten Rohölexporteuren der Welt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In einem früheren Artikel haben wir die Möglichkeit eines Rohölpreises von 150 $ angesichts geopolitischer Unruhen und Militäraktionen erörtert.

Laut dem Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI) entfielen 32,8 % bzw. 17,8 % der Rohöl- bzw. Erdgasproduktion auf den Nahen Osten.

Da Israel seine Bodenoffensive beginnt, ist es unmöglich abzuschätzen, wie lange der Krieg dauern wird.

Zuletzt haben die Huthis im Jemen Israel den Krieg erklärt, und es bestehen ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit einer iranischen Aggression.

Spannungen zwischen Indien und Katar

Copy link to section

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden durch die Nachricht erschüttert, dass Doha die Todesstrafe gegen acht ehemalige indische Marineoffiziere verhängt hat.

Die indischen Staatsangehörigen waren bei Al Dahra Company, einem Agrarunternehmen, beschäftigt und wurden im August 2022 festgenommen, nachdem ihnen Spionage vorgeworfen wurde.

Diese Situation hat den Familien der Verurteilten sowie der indischen Regierung großes Leid bereitet, da keine Informationen zu den konkreten Anklagepunkten selbst vorgelegt wurden.

Erdgasversorgung

Copy link to section

Laut EI-Bericht produzierte Katar im Jahr 2022 178,4 Milliarden Kubikmeter (BCM) Erdgas, was 4,4 % der weltweiten Gesamtmenge entspricht.

Was die Exporte betrifft, exportierte Katar im Jahr 2022 63,9 % seiner Gesamtproduktion, was 21 % der weltweiten Exporte entsprach.

Dies stellt eine wichtige Einnahme- und Devisenquelle für die katarische Regierung und Unternehmen dar.

Indien wiederum ist mit 28,4 Milliarden Kubikmetern der zweitgrößte Importeur von Erdgas, was 5,2 % der weltweiten Nachfrage entspricht, nur hinter China.

Im vergangenen Jahr importierte Indien 14,7 Milliarden Kubikmeter aus Katar, also 12,9 % der gesamten Exporte Katars.

Derzeit ist Indien stark von Energieprodukten aus Katar abhängig, die 54 % der indischen Erdgasimporte im Wert von 8,32 Mrd. $ (6,82 Mrd. £) im Zeitraum 2022–23 ausmachen, mit langfristigen Verträgen bis April 2028.

Das schwindende Vertrauen in die Partnerschaft könnte Indien jedoch dazu veranlassen, den Umfang der Importe aus Katar deutlich zu reduzieren.

Diversifikation

Copy link to section

Indien ist die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt und hat einen großen Bedarf an Erdgas, der im kommenden Jahrzehnt stark zunehmen wird.

Derzeit besteht der indische Energiemix zu etwa 6,2 % aus Erdgas, dieser Anteil soll jedoch bis 2030 deutlich auf 15 % ansteigen.

Anfang dieses Monats prognostizierte die in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA), dass Indiens Erdgasnachfrage von 2022 bis 2026 um 8 % pro Jahr wachsen wird.

Dies spiegelt die positive Wachstumsgeschichte des Landes sowie die Konzentration auf bestimmte energieintensive Sektoren einschließlich Düngemittel wider.

Anfang dieses Jahres sagte der Geschäftsführer und CEO von Great Eastern Energy Corporation Limited, Prashant Modi, gegenüber S&P Commodity Insights:

In den kommenden Jahren kann sich dieser (Erdgasbedarf) um mehr als das Fünffache erhöhen …

Petronet, Indiens größter Erdgasimporteur, ist dabei, innerhalb von vier Jahren neue Anlagen zu bauen und die bestehende Kapazität auf 40.000 Crore (3,9 Milliarden £) zu erweitern.

Angesichts der zunehmenden Spannungen dürfte Katar jedoch nicht in dem Maße davon profitieren, wie es sich gewünscht hätte.

Mosambik

Copy link to section

Am bedeutsamsten ist vielleicht, dass das Gasprojekt Cabo Delgado, ein riesiges Reservat mit einer Fläche von 7.500 Hektar, nach der Lösung erheblicher Sicherheitsprobleme nach einer zweijährigen Verzögerung den Betrieb wieder aufgenommen hat.

Indiens Außenminister S. Jaishankar besuchte Mosambik im April 2023, was dazu beitrug, das 64 Billionen Kubikfuß (TCF)-Projekt zu beschleunigen.

Zusammen halten ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) und Oil India (OIL), drei indische Unternehmen des öffentlichen Sektors, einen Anteil von 30 % an dem 20 Mrd. $ teuren Flüssigerdgasprojekt.

In den letzten fünf Jahren haben sich die indischen Kohlenwasserstoffimporte aus Mosambik verdreifacht und werden voraussichtlich noch weiter ansteigen, wenn das Mega-Gasprojekt zu profitablen wirtschaftlichen Ergebnissen führen kann.

Vereinigte Arabische Emirate

Copy link to section

Anfang des Jahres hat die Indian Oil Corporation (IOC) mit der Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd eine Vereinbarung über einen langfristigen LNG-Verkaufs- und Kaufvertrag abgeschlossen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, auf die etwa 40 % der LNG-Importe Indiens entfallen, werden IOC ab 2026 über einen Zeitraum von 14 Jahren mit 1,2 Millionen Tonnen LNG pro Jahr versorgen.



IOC hat außerdem eine Vereinbarung mit TotalEnergies über die Lieferung von 0,8 Tonnen LNG pro Jahr für einen Zeitraum von 10 Jahren ab 2026 unterzeichnet.

Solche strategischen Verträge werden eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Energiebedarfs Indiens in der Zukunft spielen.

Venezuela

Copy link to section

Um eine stabile Rohölversorgung sicherzustellen, hat sich Indien auch an Venezuela gewandt, nachdem die USA kürzlich beschlossen hatten, die Sanktionen für einen Zeitraum von sechs Monaten aufzuheben.

Als Gegenleistung für mehr Handelsfreiheit hat Caracas zugestimmt, internationalen Beobachtern die Überwachung der Wahlen im nächsten Jahr zu gestatten.

Dies ist ein äußerst willkommener Schritt für indische Unternehmen wie ONGC, die stark in Venezuela investiert hatten und daran gehindert wurden, frühere Zahlungen zurückzufordern.

Nachdem Indien vor 2019 5–7 % (oder etwa 300.000 Barrel pro Tag) seines Bedarfs aus Venezuela importiert hat, wird es versuchen, einen annehmbaren Liefervertrag mit ermäßigten Preisen auszuhandeln.

Der Zufluss zusätzlicher Produktion in die Weltmärkte könnte auch dazu beitragen, die Ölpreise zu senken und so den Auswirkungen der geopolitischen Spannungen in Westasien und den Kürzungen der OPEC+ in gewissem Maße entgegenzuwirken.

Erdgasreserven

Venezuela verfügt außerdem über die zweitgrößten Erdgasreserven in Amerika und hat bisher nur genug gefördert, um seinen Verbrauch zu decken.

Der US Congressional Research Service stellt fest, dass das Land möglicherweise versucht, diese Ressourcen zu entwickeln, um neue Wertschöpfungsströme zu erschließen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind dafür die behördliche und gesetzgeberische Genehmigung sowie erhebliche Investitionen erforderlich.

Angesichts der sich vertiefenden Beziehungen zu Indien könnte Venezuela jedoch in Zukunft eine zusätzliche und unschätzbar wertvolle Quelle für LNG-Lieferungen darstellen.

Quelle: CRS

Andere Alternativen

Copy link to section

Dr. Ankit Shah, ein bekannter Finanz-, Wirtschafts- und Geopolitikanalyst, fügte hinzu, dass Indien auch mit den USA über den Erwerb von Rechten an bestimmten Gasfeldern verhandelt.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Aufgrund der Volatilität auf den Energiemärkten und des dunkleren geopolitischen Klimas strebt Indien eine Diversifizierung seiner Energieversorgung an.

Dies wäre eine gesunde Entwicklung sowohl im Hinblick auf die Energiesicherheit als auch auf die Bereitstellung wettbewerbsfähiger Preise auf Einzelhandelsebene.

Der jüngste diplomatische Konflikt mit Katar hat die Dringlichkeit einer Neuausrichtung der Energieimporte nur deutlich gemacht.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Russland auf Yuan-Zahlungen für Energieexporte nach Indien besteht, ein Angebot, das Regierungsvertreter lieber ablehnen würden.

Diese Realitäten haben das Interesse in anderen Ländern wie Mosambik, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Venezuela und den Vereinigten Staaten geweckt.

Sanjay Dixit, Moderator des beliebten Youtube-Kanals The Jaipur Dialogues, glaubt, dass

… in Zukunft kein Gas mehr aus Katar gekauft wird.

Als zweitgrößter Kunde Katars würde sich dieser Weg für das Land im Nahen Osten als problematisch erweisen.

Darüber hinaus scheinen große Volkswirtschaften wie die USA und Europa kurz vor einer Rezession zu stehen, was sich wahrscheinlich negativ auf die Nachfrage auswirken würde.

Auch China zeigt eine wirtschaftliche Schwäche, die der katarischen Industrie weiter schaden könnte.

Schließlich wird es faszinierend sein zu sehen, ob eine Abkehr von der starken Abhängigkeit von Katars Erdgaskomplex Indien in den diplomatischen Verhandlungen über die Freilassung der acht Marinesoldaten mehr Einfluss verschafft.

Hinweis: Die Kommentare von Sanjay Dixit waren auf Hindi und wurden von mir übersetzt.