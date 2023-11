Geraten Deutschlands verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe ins Wanken?

Die jüngsten preisbereinigten Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland sanken für den Monat September 2023 gegenüber dem Vormonat um 1,4 %, was den vierten Rückgang dieser Kennzahl in Folge darstellt.

Die Daten für August 2023 wurden von (-)0,2 % MoM auf (-)0,1 % MoM nach oben korrigiert.

Der Wert für September 2023 lag jedoch weit unter den von TradingEconomics.com veröffentlichten Konsensschätzungen eines Rückgangs von 0,1 % im Vormonat.

Vor dem Beginn dieses negativen Wachstumstrends lag das Wachstum der Industrieproduktion im Mai 2023 bei 0 % für den Monat und verzeichnete damit den fünften Monat ohne positives Wachstum.

Quelle: TradingEconomics.com

Bei Investitionsgütern, Vorleistungsgütern und Konsumgütern kam es jeweils zu erheblichen Produktionsrückgängen von (-)0,2 % MoM, (-)1,9 % MoM bzw. (-)4,9 % MoM.

Die schwache Entwicklung folgt auf die Aussage der Bundesbank vom Oktober 2023, dass

Die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten blieb weiterhin schwach.

Höhere Preise am Einkaufsort haben den Einzelhandel und den Verbrauch der Haushalte weiter belastet, was sich in dem starken Rückgang bei den Konsumgütern widerspiegelt.

Aufschlüsselung nach Branchen

Der Stolz Deutschlands, seine Weltklasse-Automobilbranche, erlitt im September 2023 einen Rückgang von (-)5 % MoM, während die elektrischen Ausrüstungen um (-)4,4 % MoM fielen.

Den stärksten Produktionsrückgang verzeichnete die pharmazeutische Industrie mit einem Minus von 9,2 % MoM.

Der Maschinenbau war der Lichtblick und verbesserte sich um 4,1 % MoM.

Außerhalb der Wirtschaftszweigsystematik sank die Energieproduktion im Berichtszeitraum um 1,7 % MoM.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Industrieproduktion im 3. Quartal 2023 um 2,1 % gegenüber dem Vorquartal.

Die Analysten von TradingEconomics.com gehen davon aus, dass sich die Industrieproduktion MoM bis 2024 um 0,4 % entwickeln und 2025 auf 0,5 % ansteigen wird.

EMI für das Baugewerbe

Der im Oktober 2023 von S&P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe spiegelt weiterhin den düsteren inländischen Immobiliensektor wider und blieb mit 38,3 hinter dem Wert des Vormonats von 39,3 zurück, der selbst den stärksten monatlichen Rückgang seit April 2020 verzeichnet hatte.

Der Oktober-Wert lag deutlich unter dem Durchschnitt von 49,7 zwischen 2013 und 2023, blieb deutlich hinter der Prognose der Analysten von TradingEconomics.com von 41,5 zurück und markiert den neunzehnten Wert in Folge unter 50 seit März 2022.

Auch gewerbliche Projekte litten aufgrund des Hochzinsumfelds und der unsicheren Konjunkturaussichten.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, bemerkte:

Die Lage im deutschen Bausektor verschlechtert sich weiter … Das geopolitische Drama im Nahen Osten sorgt für Unruhe (aufgrund höherer Gaspreise und Unsicherheit) … da viele Baumaterialien wie Ziegel und Dämmstoffe auf Erdgas angewiesen sind.

Besorgniserregend ist, dass der Rückgang der Neuaufträge den zwanzigsten Monat in Folge anhielt und sich zudem beschleunigt, was darauf hindeutet, dass der Sektor die Talsohle noch nicht erreicht hat.

Angesichts zahlreicher sektoraler Stellenkürzungen fügte de la Rubia hinzu, dass sich die Qualität der Subunternehmer verschlechtert habe, was weiter zu einer verringerten Projekteffizienz beitrage.

Eine Umfrage zu den Branchenaussichten für die kommenden zwölf Monate deutete auf einen dauerhaften Schaden hin und fiel negativ aus.

Die Zahlen zur Industrieproduktion folgen auf besser als erwartete, aber immer noch rückläufige Daten zum EMI für den Dienstleistungssektor und zum Gesamt-EMI für Oktober 2023, die bei 48,2 bzw. 45,9 lagen.

Werte unter 50 bedeuten eine Schrumpfung.

In der gestrigen Veröffentlichung haben sich die Fabrikauftragsdaten stark auf 0,2 % MoM abgeschwächt, verglichen mit 1,9 % MoM im August 2023.

Dies lag jedoch deutlich über den Konsensschätzungen eines Rückgangs von (-)1 % MoM.

Es ist anzumerken, dass die Daten für August stark nach unten revidiert wurden, und zwar von 3,9% im Vormonat, nachdem im Sektor

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen falsche Angaben gemacht wurden…

Schlussfolgerung

Die Industrieproduktion ist für das deutsche Wachstum von entscheidender Bedeutung, vielleicht mehr als in jeder anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaft, vor allem wegen ihrer weitreichenden Reputation.

Morgen, d.h. am Mittwoch, den 8. November, werden die Marktteilnehmer die Daten zur Verbraucherinflation in Deutschland sowie die jüngsten EU-harmonisierten Inflationstrends in diesem Land genau beobachten.

Dies wird der Europäischen Zentralbank bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung Mitte Dezember 2023 wertvolle Hinweise auf den von ihr gewählten Kurs geben.

In der nächsten Woche wird Deutschland auch Daten zur Leistungsbilanz veröffentlichen, die die Auswirkungen der hohen Zinsen und der nachlassenden Nachfrage auf die exportierenden Industrien besser erfassen werden.

Schwache Konjunkturdaten aus den Bereichen Fabriken, Bauprojekte, Exportnachfrage und erhöhte Zinssätze deuten darauf hin, dass die BIP-Daten für das 3. Quartal 2023 nach unten revidiert werden könnten, während die Wirtschaft möglicherweise noch in diesem Jahr auf eine technische Rezession zusteuert, was für das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe nur weitere Verluste bedeuten würde.