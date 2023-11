Der Silberpreis bewegte sich in den letzten Tagen seitwärts, da die Anleger auf die jüngste Entscheidung der Federal Reserve, die Non-Farm Payrolls (NFP) und die Wirtschaftsdaten aus China reagierten. Das XAG/USD-Paar wurde am Dienstag bei 22,72 gehandelt, was fast 10 % über dem Tiefststand im Oktober lag. Er bleibt über 13 % unter dem Höchststand dieses Jahres.

Das Gold/Silber-Verhältnis steigt

Der Silberpreis bewegte sich in den letzten Tagen in einer engen Spanne. Letzte Woche beschloss die Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. Zwar ließ die Bank die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung offen, doch sind die meisten Analysten der Ansicht, dass sie mit der Zinserhöhung nun fertig ist.

Die andere wichtige Nachricht kam am Freitag, als die USA die neuesten Daten zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) veröffentlichten. Nach Angaben des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) hat die Wirtschaft 150.000 Arbeitsplätze geschaffen, während die Arbeitslosenquote auf 3,9 % stieg. Die Erwerbsbeteiligung und die Löhne gingen leicht zurück.

Diese Ereignisse sind für Silber aufgrund seiner Rolle als Edelmetall wichtig. Wie Gold neigt auch Silber dazu, auf Maßnahmen der Fed zu reagieren. In den meisten Fällen steigt Silber, wenn die Fed entweder die Zinssätze senkt oder Zinssenkungen andeutet.

Der Silberpreis reagierte auch auf die neuesten EMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe aus aller Welt. Wirtschaftszahlen aus China zeigten, dass der EMI im Oktober auf 49 gesunken ist. Das Gleiche geschah in anderen Industrieländern wie den Vereinigten Staaten und Europa.

Silber reagiert aufgrund seiner Verwendung im industriellen Bereich auf diese Zahlen. Es wird zur Herstellung von Produkten wie Sonnenkollektoren, Halbleitern und Küchenprodukten verwendet.

Unterdessen zeigten die neuesten Daten aus China, dass die Exporte im Oktober um 6,4 % zurückgingen, was schlechter als die mittlere Schätzung von -3,3 % war. Die Importe hingegen stiegen um 3 %, was besser als erwartet (-6,2 %) ausfiel. Der gesamte Handelsüberschuss verringerte sich auf 405 Mrd. $.

Silber hat sich in den letzten Monaten schlechter als Gold entwickelt. Das Gold/Silber-Verhältnis stieg auf 88 $, den höchsten Stand seit März 2023. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist es um über 15 % gestiegen. Wenn das Gold-Silber-Verhältnis hoch ist, bedeutet dies in den meisten Fällen, dass es sinnvoll ist, Silber zu kaufen.

Preisprognose für Silber

XAG/USD-Chart via Tradingview

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der Silberpreis in letzter Zeit in einer engen Spanne bewegt hat. Er hat sich unterhalb der gelb dargestellten absteigenden Trendlinie bewegt. Diese Trendlinie verbindet die höchsten Swings seit dem 4. Mai. Der Preis hat sich auch zwischen dem 50%- und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bewegt.

Der Preis liegt auch einige Punkte über dem entscheidenden Unterstützungsniveau bei 22,14 $, dem Tiefststand vom 23. Juni. Daher sind die Aussichten für das Metall vorerst neutral. Die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandspunkte, die man im Auge behalten sollte, liegen bei 22,13 $ und 23,70 $.