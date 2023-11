Preisprognose für Shiba Memu & ORDI – 51 Tage vor Ende des SHMU-Vorverkaufs

Die beiden Token Ordinals (ORDI) und Shiba Memu (SHMU) haben sich in jüngster Zeit stark entwickelt. Obwohl die beiden aus unterschiedlichen Gründen im Trend liegen, haben sie auf die eine oder andere Weise die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen.

Während Shiba Memu über einzigartige, auf KI-Technologie basierende Marketingfähigkeiten verfügt und der Vorverkauf in den nächsten 51 Tagen endet, verfolgt Ordinals einen revolutionären Ansatz, indem es Eintragungen in die Bitcoin-Blockchain ermöglicht.

Was ist Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) ist eine innovative Plattform, die darauf ausgelegt ist, digitale Inhalte in einzelne Satoshis innerhalb der Bitcoin-Blockchain einzuschreiben. Jeder Satoshi, die kleinste Einheit von Bitcoin, kann mit digitalen Inhalten wie Text, Bildern, Audio und Video verknüpft werden. Diese Inhalte werden zu einem dauerhaften und unveränderlichen Teil der Bitcoin-Blockchain und gewährleisten die Integrität und Authentizität der Daten.

Die Einzigartigkeit von Ordinals liegt in seiner Fähigkeit, die Peer-to-Peer-Übertragung von eingetragenen Inhalten auf Satoshis zu ermöglichen, sodass Urheber ihr geistiges Eigentum veröffentlichen, teilen und austauschen können, ohne befürchten zu müssen, Eigentums- oder Urheberrechte zu verlieren. Zusätzlich zu Eintragungen können ORDI-Tokens auch an Security Tokens, Konten oder Stablecoins gebunden werden, wodurch ihr Nutzen innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems erweitert wird.

Warum liegt der Oirdinals-Token im Trend?

In jüngster Zeit hat Ordinals erhebliche Preisbewegungen erlebt. Der Preis von ORDI stieg nach der Notierung bei Binance, einer der größten und renommiertesten Kryptowährungsbörsen, sprunghaft an.

Die Notierung verschaffte Ordinals mehr Liquidität und zog Händler und Investoren an, die von dem Preisanstieg profitieren wollten.

Es ist erwähnenswert, dass Binance ORDI als „Seed“-Projekt bezeichnet hat, was auf seinen experimentellen Charakter mit höherem Risiko und höherer Volatilität hinweist. Während Binance den Benutzern riet, beim Handel mit ORDI Vorsicht walten zu lassen, stieß der Token sofort auf großes Interesse, wobei das Handelsvolumen in den ersten 24 Stunden nach der Notierung 153 Mio. $ überstieg.

Preisprognose für ORDI

Die zukünftige Preisprognose von ORDI bleibt aufgrund seines experimentellen Charakters und seiner begrenzten Erfolgsbilanz ungewiss.

Der Preis von ORDI hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Schwankungen erlebt, was die mit dem Kryptowährungsmarkt verbundene Volatilität verdeutlicht. Trotz anfänglicher Höhen und Tiefen hat sich der Wert des Tokens als widerstandsfähig erwiesen, was auf das potenzielle Vertrauen der Anleger in seine langfristigen Aussichten hindeutet. Die Marktindikatoren deuten auf eine positive Entwicklung für ORDI hin, wobei einige Analysten eine mögliche Aufwärtsbewegung aufgrund der jüngsten Notierung auf Binance vorhersagen.

Aufgrund der jüngsten Preisbewegungen und des Hypes um die Binance-Notierung gehen Analysten davon aus, dass der Preis von ORDI bis Ende November 2023 15 $ erreichen wird.

Countdown für den Vorverkauf von Shiba Memu

Während ORDI an Dynamik gewinnt, hat Shiba Memu (SHMU) mit seinen einzigartigen KI-gesteuerten Marketingfunktionen Aufmerksamkeit erregt. Das neue Krypto-Meme-Projekt, das für seine ehrgeizigen Marketingstrategien bekannt ist, bereitet sich darauf vor, seinen Vorverkauf in den nächsten 51 Tagen abzuschließen. Shiba Memus innovativer Einsatz von KI-Technologie zur Unterstützung seiner Marketinginitiativen hat Investoren überzeugt, die nach neuen und fortschrittlichen Ansätzen für das Marketing von Kryptowährungen suchen.

Der Preis von Shiba Memu wird im Vorverkauf alle paar Stunden erhöht, was potenzielle Anleger dazu veranlasst, die laufenden Möglichkeiten zu nutzen. Bei Redaktionsschluss wurde ein SHMU-Token zu 0,039475 USDT verkauft, mit einer Preiserhöhung auf 0,039700 USDT in den nächsten 8 Stunden.

Da der Vorverkauf bald endet, sind die verbleibenden Tage entscheidend für diejenigen, die an den frühen Phasen dieses bahnbrechenden Projekts teilnehmen möchten.