Ein aufstrebendes Krypto-Phänomen überschattet die Fortschritte von Injective & Bonk

Als sich der Kryptomarkt erholte, erwiesen sich die Token Injective (INJ) und Bonk (BONK) als einige der besten Altcoins.

Da der Markt jedoch seitwärts tendiert, suchen Anleger nach anderen Altcoins zum Kauf. Eine Kryptowährung, Rebel Satoshi (RBLZ), hat andere in den Schatten gestellt und ist zu einem der Favoriten geworden.

Rebel Satoshi steigt während des Vorverkaufs, während der Markt seitwärts tendiert

Rebel Satoshi ist nach dem revolutionären Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto benannt. Darüber hinaus ist die Mission von Rebel Satoshi vom Revolutionär Guy Fawkes inspiriert. Das Meme-Coin-Projekt Rebel Satoshi soll eine Revolution auslösen, die von seinen Recusant-Mitgliedern vorangetrieben wird.

Der $RBLZ-Token, der als Governance-Token für Rebel Satoshi dient, wurde am Guy Fawkes Night eingeführt. Ziel ist es, eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen $ für den $RBLZ-Token von Rebel Satoshi zu erreichen. Rebel Satoshi hat 50 % des gesamten RBLZ-Angebots von 250 Millionen $ an die Öffentlichkeit verteilt.

Der RBLZ-Vorverkauf läuft derzeit auf der Rebel Satoshi-Plattform. Derzeit befindet sich der Vorverkauf in der Warriors Round 2, nachdem er gegenüber der ersten Early Bird Round um 80 % gestiegen ist. Der Preis von RBLZ in der aktuellen Runde beträgt 0,018 $. Bis zum Ende des Vorverkaufs wird RBLZ um 150 % auf 0,025 $ steigen, bevor es an großen Börsen notiert wird. Dies macht RBLZ derzeit zu einer der besten Kryptowährungen, die man kaufen kann.

Injective erreicht neues Allzeithoch, während Experten einen Einbruch vorhersagen

Am 30. November kündigte das Injective Protocol sein bevorstehendes Volan-Upgrade an, das in einigen Wochen veröffentlicht wird. Anschließend wurde der Injective Nexus am 9. Dezember von Google Cloud integriert und auf BitQuery verfügbar. Das Ledger Wallet integrierte am 9. Dezember auch den Injective-Token INJ.

Aufgrund dieser Entwicklungen erholte sich der Injective-Token INJ, obwohl der Markt seitwärts tendierte. Von 16,76 $ am 30. November stieg INJ um 86,5 % und erreichte am 16. Dezember 31,26 $. Dies ist ein neues Allzeithoch für den Injective-Token INJ.

Da der Markt jedoch seitwärts tendiert, gehen Experten davon aus, dass der Preis von INJ in den kommenden Wochen fallen wird. Sie prognostizieren einen Rückgang des INJ unter 30 $ aufgrund von Gewinnmitnahmen durch frühe Injective (INJ)-Investoren.

Bonk beginnt mit der Umverteilung nach dem massiven Ausverkauf von Whales

Der BONK-Token hat in den letzten Wochen eine beispiellose Rallye erlebt. Der massive Preisanstieg entstand, weil sich der Kryptomarkt erholt hat und BONK immer mehr Partnerschaften eingeht. Zum Beispiel hat sich BONK am 30. November mit einem gesponserten Track am Solana Speedrun beteiligt.

Im Rahmen der Weihnachtszeit kündigte BONK an, dass die BONKmas’s Nice Lists ab dem 13. Dezember live gehen werden. Der Token ging am 14. Dezember auf Coinbase und am 15. Dezember auf Binance live.

Infolgedessen stieg der BONK-Token um 525 % von 0,0000040 $ am 30. November auf 0,0000250 $ am 16. Dezember. Allerdings verkauften die BONK-Entwickler am 15. Dezember inmitten des Preisanstiegs BONK im Wert von mehr als 25 Mio. $.

Experten rechnen mit einem weiteren Ausverkauf durch Whales in den kommenden Wochen. Daher sagen sie voraus, dass der BONK-Preis in Kürze unter 0,0000200 $ fallen wird.

Für die neuesten Updates und weitere Informationen zu Rebel Satoshi besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.