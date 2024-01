Hybride Börsen und die Zukunft von DeFi: Wird Pullix (PLX) dominieren?

Pullix, eine neue hybride Börse, die sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet, zieht die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich, da Analysten ein 100-faches Potenzial für seinen nativen Token $PLX erwarten.

Hier erfahren Sie, was Sie über hybride Börsen wissen sollten, während Sie die Märkte prüfen und den nächsten Investitionsschritt erwägen. Finden Sie außerdem heraus, was Pullix ($PLX) von anderen abheben könnte.

Hybride Börsen im Jahr 2024 und darüber hinaus

Copy link to section

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Krypto-Trends und –Vorhersagen für 2024 überschlagen sich. Unter den Expertenmeinungen und Prognosen finden sich einige wiederkehrende Themen, darunter künstliche Intelligenz, Gaming, Real World Assets (RWAs), BRC20 und hybride Börsen. Einigen Analysten zufolge könnte die Zukunft des dezentralen Finanzwesens (DeFi) in HEXs liegen.

Da die Kluft zwischen traditionellem Finanzwesen und DeFi immer kleiner wird, hat der Markt langsam die Idee einer Hybridbörse angenommen, die den Benutzern die Vorteile einer kombinierten zentralisierten (CEX) und dezentralen (DEX) Börse bietet.

Eine Reihe von Plattformen macht dies zur Zukunft des Kryptohandels, und es wird erwartet, dass die damit verbundene Innovation, Sicherheit und Liquidität den Anstoß für eine stärkere Akzeptanz geben wird. Doch das Streben danach ist kein Zuckerschlecken, wie die jüngste Einstellung von Ankex, einer vom DeFi-Infrastrukturanbieter Qredo Network entwickelten HEX, zeigt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ankex war eine hybride Börse, die sich mit ihren CEX- und DEX-Funktionen um die Vorherrschaft in diesem Bereich bewarb. Nachdem sie sich seit 2022 in der Entwicklung befand und kurz vor dem öffentlichen Beta-Start stand, gab sie Anfang dieses Monats plötzlich ihre Schließung bekannt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die Plattform begründete die Entscheidung mit den Auswirkungen des Bärenmarktes, wobei der Zusammenbruch von FTX wahrscheinlich zu den allgemeinen Auswirkungen beitrug. Auch wenn diese Entwicklung bedauerlich ist, lässt sie den Markt auf das Potenzial eines neuen Projekts blicken – Pullix.

Was ist Pullix ($PLX)

Copy link to section

Pullix (PLX) ist eine hybride Börsenplattform, die darauf abzielt, die Liquiditätsprobleme von DeFi zu lösen und Benutzern gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, in einer sicheren, benutzerfreundlichen Umgebung zu handeln und Geld zu verdienen. Der Vorverkauf läuft derzeit auf Hochtouren, während die Anleger ihre Zuversicht zum Ausdruck bringen, ein Ausblick, der Analysten auf eine potenzielle Rallye nach dem Vorverkauf für den nativen Token $PLX hinweisen lässt.

Obwohl sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet, sind die hybriden Börsenfunktionen, die es von CEXs und DEXs unterscheiden, das, was die Nutzer im Jahr 2024 und darüber hinaus zu nutzen erwarten.

So werden Nutzer, die sich nach den jüngsten Zusammenbrüchen und Hacks Sorgen um die Verwahrung ihrer Assets auf zentralisierten Plattformen machen, die Möglichkeit des On-Chain-Handels und der Erzielung von Gewinnen bei gleichzeitiger Nutzung der Selbstverwahrung als verlockende Aussicht empfinden.

Wie auch andere Plattformen versucht Pullix, seine Nutzer zur Bereitstellung von Liquidität zu motivieren, indem es den Token-Inhabern die Möglichkeit bietet, durch Staking und Yield Farming Belohnungen zu verdienen. Keine andere Börse bietet jedoch eine Verdienstmöglichkeit, bei der die Nutzer zur Liquidität automatischer Market Maker beitragen können, indem sie von einem Teil der täglichen Einnahmen der Plattform profitieren.

Ein Teil der Einnahmen wird auch zum Kauf und zur Verbrennung von $PLX-Tokens verwendet, ein inflationärer Mechanismus, der dazu beitragen wird, die zukünftigen Preise zu steigern. Die engen Spreads und 0 % Kommissionsgebühren, die den Nutzern zur Verfügung stehen, machen das Ganze noch interessanter.

Schlussfolgerung: Lohnt sich der Kauf von $PLX?

Copy link to section

Experten sind der Meinung, dass neue Plattformen, die das Beste aus zentralisierten und dezentralisierten Börsen für die Nutzer vereinen und Lösungen für aufkommende Probleme wie Sicherheitsverletzungen, Nutzererfahrung und Liquidität bieten, die Branche dominieren könnten.

CEXs mögen florieren und DEXs wachsen, aber eine hybride Börse, die beide Welten miteinander verbindet, könnte die Zukunft sein.

Das Whitepaper und die Roadmap von Pullix deuten auf ein Projekt hin, mit dem dieses Ziel erreicht werden soll. Sein Vorverkauf hat in Phase 3 mehr als 1,1 Mio. $ eingebracht, wobei $PLX mit einem Preis von 0,044 $ pro Token einen wahrscheinlich günstigen Einstieg vor seinem Start bietet.

Abgesehen von den oben genannten Merkmalen, was könnte Pullix sonst noch auszeichnen und potenziell dominieren? Erfahren Sie mehr über dieses Projekt hier.