Solanas BONK-Token übersteigt die Marktkapitalisierung von 1 Mrd $; Ripple und InQubeta finden Anklang bei Investoren

Während Investoren auf dem Markt aktiv nach Kryptowährungsprojekten mit Gewinnpotenzial suchen, hat der in Solana ansässige Meme-Coin Bonk (BONK) erstmals eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $ erreicht und damit seinen Status als beliebter Meme-Coin weiter gefestigt.

Neben Bonk gewinnen auch zwei weitere Token, InQubeta (QUBE) und Ripple (XRP), große Aufmerksamkeit im Kryptoraum. Diese Projekte haben bei führenden Krypto-Investoren großen Anklang gefunden.

InQubeta führt ein einzigartiges Konzept in den Kryptomarkt ein, indem es Investitionsmöglichkeiten in NFTs schafft. Der NFT-Marktplatz gestaltet die Krypto-KI-Branche neu und wird zur besten Kryptowährung für diejenigen, die erhebliche Gewinne erzielen möchten. Unterdessen deutet ein bekannter Krypto-Analyst, EGRAG CRYPTO, an, dass Ripples nativer Token, XRP, kurz vor einer beeindruckenden 800%-Rallye steht.

In diesem Artikel wird untersucht, warum InQubeta und Ripple bei Top-Investoren Anklang finden, während der Bonk-Token eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $ erreichte.

InQubeta: das deflationäre Modell und NFTs definieren KI-Investitionen neu

Copy link to section

InQubeta erfreut sich durch die Einführung einer Krypto-Crowdfunding-Plattform großer Beliebtheit bei Top-Investoren. Diese neue Kryptoplattform für dezentrale Finanzen (DeFi) ermöglicht Teilinvestitionen in KI-Startups mithilfe von QUBE-Tokens. QUBE wurde als deflationärer ERC20-Token entwickelt und steht im Mittelpunkt der Mission von InQubeta, die Art und Weise zu revolutionieren, wie KI-Startups Gelder beschaffen und mit ihrer Community interagieren.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

InQubeta erhält die Zustimmung von Top-Investoren, da es jede Investitionsmöglichkeit in ein NFT umwandelt und es fragmentiert. Dies ermöglicht es Anlegern, sich entsprechend ihrem Budget zu beteiligen, was den Vorteil bietet, ein früher Unterstützer dieser Krypto-Investitionsplattform zu sein. Der NFT-Marktplatz von InQubeta verbessert die Fundraising-Fähigkeiten von KI-Startups weiter, indem er es ihnen ermöglicht, Belohnungs- und Eigenkapitalbasierte NFTs anzubieten. Außerdem können QUBE-Token-Inhaber problemlos in Projekte investieren, an die sie glauben, und so ein symbiotisches Ökosystem fördern.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die Attraktivität von QUBE als deflationärer ERC20-Token hat die Aufmerksamkeit prominenter Krypto-Investoren auf sich gezogen, die nach der besten Krypto zum Kauf suchen, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Eine Kauf- und Verkaufssteuer von 2 % trägt zu einem Burning Wallet bei, während eine Steuer von 5 % in einen speziellen Belohnungspool fließt. Dieser Mechanismus ermöglicht es QUBE-Inhabern, durch Staking Belohnungen zu verdienen, was es zu einer attraktiven Investition für diejenigen macht, die vom Wachstumspotenzial von KI-Technologie-Startups überzeugt sind.

Der Vorverkauf von InQubeta verzeichnete einen Zustrom dieser einflussreichen Investoren. Durch den Vorverkauf wurden bereits über 7,4 Millionen $ an Fördermitteln eingesammelt. Während die sechste Phase des Vorverkaufs voranschreitet und über 653 Millionen Token zum Vorverkaufspreis von 0,01925 $ verkauft wurden, unterstützen Krypto-Whales QUBE als beste Krypto-Investitionsplattform für diejenigen, die nach vielversprechenden Möglichkeiten im Jahr 2024 suchen.

Bonk (BONK): Marktkapitalisierung steigt

Copy link to section

Bonk erfreut sich aufgrund seiner geringen Kosten und der schnellen Transaktionsabwicklung großer Beliebtheit. Mit einem Gesamtangebot von 20 Milliarden Token unterscheidet sich BONK von anderen Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu durch einen integrierten Meme-Ersteller und eine dezentrale Börse (DEX).

Jetzt erlebt BONK einen Aufschwung und erreicht eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. $. In den letzten sieben Tagen ist er erheblich gestiegen, und seine Zuwächse in den letzten 30 Tagen haben rund 750 % erreicht. Während die Solana (SOL)-Coin in letzter Zeit ebenfalls ein schnelles Wachstum verzeichnete, nutzt Bonk diese positive Stimmung, um noch höhere Multiplikatoren zu erzielen.

Der Aufwärtstrend von Ripple (XRP) setzt sich fort: Analyst prognostiziert schnellen Anstieg

Copy link to section

Ripple hat in letzter Zeit einen Anstieg erlebt, was viele Experten zu Vorhersagen veranlasste. Dieser Aufwärtstrend hat die Gunst der Top-Investoren im Kryptobereich gefunden. Der Krypto-Analyst EGRAG CRYPTO erwartet einen schnellen Anstieg des XRP und prognostiziert, dass er innerhalb von zwei Wochen 5,50 $ erreichen wird. Diese Vorhersage folgt einer früheren Prognose vom Mai. Zu diesem Zeitpunkt wurde XRP bei 0,4639 $ gehandelt, und der Rezensent gab drei Kostenziele an: 0,85 bis 1 $, 5,5 $ und 6,1 $ in den kommenden Monaten.

#XRP Super Guppy Turned Green: 💎👊🚀🫶🙏



If this chart doesn't scream #Bullish, I'm running out of words! 📈



Check it out: The Super Guppy has gone green on the weekly timeframe! 🟢 Conservatively speaking, we're eyeing $5.5 – $13. The odds of hitting these targets are… https://t.co/xgdhOAYu7W pic.twitter.com/aXIXQ4TmsM — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 22, 2023

Dann ereigneten sich wichtige Ereignisse innerhalb des Ripple-Netzwerks, die dazu führten, dass XRP die einzige digitale Währung wurde, die von den amerikanischen Behörden eine eindeutige Regulierungsbefugnis erhielt. Infolgedessen begann der Wert des XRP-Tokens zu steigen und erreichte seinen Jahreshöchststand von 0,93 $ und erreichte damit das ursprünglich prognostizierte Ziel des Analysten EGRAG CRYPTO.

Abschluss

Copy link to section

InQubeta und Ripple haben die Gunst der Top-Krypto-Investoren auf sich gezogen, während Bonk eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $ erreicht hat. Das Ziel von InQubeta, Investoren mit Start-ups zu verbinden, macht es zur neuen DeFi-Kryptowährung, die man im Auge behalten sollte.

Beim Vorverkauf kam es zu einem schnellen Ausverkauf des Tokens, da immer mehr Investoren auf die Plattform einstiegen. Entdecken Sie noch heute das Potenzial von QUBE und nehmen Sie an der revolutionären Reise der Teilinvestition in KI-Startups teil!

Für alle Informationen zu Qube können Sie den InQubeta-Vorverkauf besuchen oder den InQubeta-Communities beitreten.