Können Meme-Coins mit den praktischen Anwendungen von NuggetRush konkurrieren?

In letzter Zeit werden jeden Tag neue Meme-Coins auf den Markt gebracht, da es sehr einfach ist, sie zu erstellen. Doch nicht jede Meme-Coin erlangt Popularität wie Dogecoin und Shiba Inu, da sie die ersten waren, die in dieser Kategorie eingeführt wurden.

Die Entstehung einer neuen Meme-Coin namens NuggetRush hat den Trend auf dem Kryptomarkt verändert. Aufgrund seiner praktischen Anwendungsmöglichkeiten für Anleger gilt er als einer der am besten Altcoins. Ob Gaming, Wetten oder Steuern, NuggetRush ist in allen Bereichen präsent. Das bringt uns zu einer interessanten Frage: Können Meme-Coins wirklich mit Krypto konkurrieren, die reale Anwendungsfälle bietet?

Lassen Sie uns dies im Detail untersuchen, indem wir die Funktionen von NuggetRush mit anderen Meme-Coins vergleichen.

P2E-Gaming: Mehr als nur Spaß

Copy link to section

NuggetRush führt ein neues Play-to-Earn (P2E)-Gaming-Modell für diejenigen ein, die Teil seines Ökosystems sind. Es ist eine deutliche Abkehr von der typischen Verwendung von Meme-Coins. Im P2E-Spiel beteiligen sich die Spieler am virtuellen Goldabbau, um für ihre Erfolge echte Geldprämien zu erhalten. Dies macht es zu einer der besten Krypto-Investitionen, da man eine interaktive und angenehme Aktivität genießen kann.

So investiert man nicht nur in den spaßigen Teil dieser Meme-Coin, sondern erhält auch Belohnungen für seine Fähigkeiten als Spieler. Nehmen Sie an diesem Spiel teil, indem Sie alleine spielen oder Teams mit anderen Spielern bilden. Diese Funktion unterscheidet NuggetRush von anderen Meme-Coins, die vielleicht nicht traditionell an Kryptowährungen interessiert sind.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

NFT-Staking: Verdienen beim Halten

Copy link to section

NuggetRush hat das Konzept der NFTs durch die Möglichkeit des Staking noch einen Schritt weiter gebracht. Benutzer können ihre NFTs einsetzen, um zusätzliche Renditen von bis zu 20 % pro Jahr zu erzielen. Dies ist ein innovativer Ansatz in der Welt der digitalen Sammlerstücke. Diese Funktion ist bei anderen Meme-Coins nicht vorhanden und gibt Ihnen die Möglichkeit, ein passives Einkommen zu erzielen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sobald Sie NuggetRush in seinem Vorverkauf kaufen, können Sie einen Teil dieser Token für 12 Monate oder länger einsetzen.

Dies ist ein hervorragender Anwendungsfall für Anleger, die langfristige Renditen für ihre Investitionen bevorzugen. NFT Staking wird derzeit von keiner anderen Meme-Coins angeboten und dies könnte NuggetRush nach seiner Einführung zu einem der Top-Altcoins machen.

Haltedauer: Stabilität statt Volatilität

Copy link to section

Viele Anleger lehnen ihren Traum von riesigen Renditen in Kryptowährungen oft ab, weil sie eine enorme Volatilität in dieser Branche befürchten. Ein Altcoin, der diesen Monat an der Spitze steht, könnte schon im nächsten Monat fallen; Das ist die Volatilität von Krypto-Coins. Um dieses Problem zu lösen, haben die Gründer von NuggetRush ein Brainstorming durchgeführt, um eine Idee für eine Strategie für die Haltedauer zu entwickeln.

NuggetRush ist der Altcoin, den man im Auge behalten sollte, da sich diese Strategie zu seinen Gunsten ausgewirkt hat, um größere Preisschwankungen zu verhindern. Im Allgemeinen sinken die Preise, wenn viele Leute beginnen, ihre Token auf dem freien Markt zu verkaufen.

Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht zwischen aktiven Käufern und Verkäufern. NuggetRush-Investoren erhalten ihre Token in einem vordefinierten Zeitraum, sodass sie nicht alles auf einmal verkaufen können. Dadurch bleibt der Preis stabil, so dass sich alle in einer Win-Win-Situation befinden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Sie Ihre Investition maximieren können, da beim Kauf und Verkauf der Token keine Steuern erhoben werden. Ein Teil Ihrer Investition fließt in die Transaktionsgebühren und wirkt sich auf die Gesamtrendite aus. Deshalb hat sich NuggetRush eine einzigartige Idee ausgedacht, um durch Nullsteuern die bestmögliche Rendite für seine Investitionen zu erzielen.

Robuste Tokenomics: Ein Public-First-Ansatz

Copy link to section

Die Zuteilung von Token ist sehr wichtig für den Erfolg eines Meme-Coins. NuggetRush hat seine Struktur sorgfältig kuratiert, indem es 43 % der Token für die Öffentlichkeit über seinen offenen Vorverkauf zuteilt. Dies bedeutet, dass eine vielfältige Community von Benutzern in der Lage sein wird, die Token zu kaufen, um eine weit verbreitete Verteilung zu erreichen. Sie können auch die Vorteile dieses neuen ICO-Projekts nutzen, indem Sie ein früher Anleger werden.

Abschließende Gedanken

Copy link to section

Meme-Coins rücken aus dem Rampenlicht, da neue Kryptos reale Anwendungsfälle bieten. Um mit der Konkurrenz mitzuhalten hat NuggetRush praktische Anwendungen hinzugefügt, um den Grundstein für exponentielles Wachstum auf dem heutigen Markt zu legen. Mit sinnvollen Funktionen wie Play-to-Earn-Gaming, NFT-Staking und einer Haltedauer könnte es sich um einen der besten Altcoins handeln, die man derzeit kaufen kann.

Für alles rund um NUGX können Sie die Vorverkaufsseite von NuggetRush besuchen.