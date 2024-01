Preisprognose für Osmosis (OSMO) nach Anstieg um 185 %; Neue Hybridbörse startet

Osmosis (OSMO) hat sich im Dezember als herausragender Anbieter herausgestellt und verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen bemerkenswerten Anstieg von 185,72 %. Während der Markt die Entwicklung von OSMO gespannt beobachtet, sorgt ein weiteres neues Krypto-Projekt namens Pullix, mit seinem einzigartigen Handelsansatz und seinem laufenden nativen Token-Vorverkauf für Aufsehen.

Lassen Sie uns in die jüngsten Entwicklungen rund um Osmosis eintauchen, seine Preisprognose untersuchen und die Details des laufenden Vorverkaufs von Pullix enthüllen.

Osmosis: Bemerkenswerter Preisanstieg im Dezember

Osmosis, die Appchain DEX, die auf dem Cosmos SDK basiert, hat in den letzten 30 Tagen einen bemerkenswerten Aufwärtstrend erlebt. Mit einem Zuwachs von 185,72 % in diesem Zeitraum hat OSMO einen Aufwärtstrend gezeigt, der mittelfristig einen Anstieg von 505,38 % und im vergangenen Jahr einen beachtlichen Anstieg von 155,83 % bedeutete.

Osmosis Preis-Chart

Trotz hoher Volatilität verzeichnete Osmosis in den letzten 30 24 positive Tage und stellte damit seine Widerstandsfähigkeit und Marktgunst unter Beweis.

OSMO-Preisvorhersage: der positive Ausblick

Technische Indikatoren zeichnen ein optimistisches Bild für Osmosis (OSMO). Mit einer 90 % optimistischen Stimmung und einem Fear & Greed Index von 73 (Gier) ist der Markt optimistisch. Der Preis des Coins liegt derzeit bei 1,65 $ und es wird erwartet, dass sie bis zum Jahresende die Marke von 2 $ übersteigt.

Die wichtigsten Unterstützungsniveaus, liegen bei 1,52 $, 1,49 $ und 1,46 $ und die Widerstandsniveaus bei 1,58 $, 1,61 $ und 1,64 $ – was die wichtige Benchmarks für Händler und Investoren gleichermaßen darstellen.

Die jüngste Leistung, gepaart mit der positiven Stimmung, positioniert OSMO für potenzielles Wachstum. Angesichts der inhärenten Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist jedoch Vorsicht geboten.

Pullix: Überbrückung der Lücke im DeFi-Handel

Während Osmosis seinen Aufwärtstrend fortsetzt, schwärmt die Krypto-Community auch von Pullix, einer neuen Hybrid-Handelsbörse, die den Status quo in Frage stellt. Ziel von Pullix ist es, die Lücke zwischen dezentralen und zentralisierten Börsen zu schließen und den Benutzern ein umfassendes und sicheres Handelserlebnis zu bieten.

Pullix geht das Liquiditätsproblem im dezentralen Finanzwesen (DeFi) durch einen einzigartigen Hybridansatz an. Es zeichnet sich durch Merkmale wie hohe Liquidität, Hebelwirkung von bis zu 1000:1, keine Provisionen mit engen Spreads und ein von der Community gesteuertes Governance-Modell aus. Der einzigartige hybride Ansatz der Plattform zielt darauf ab, allgemeine Probleme in der Branche anzugehen, darunter hohe Handelskosten, mangelnde Vermögensvielfalt und regulatorische Unsicherheiten.

Pullix kombiniert die Stärken dezentraler und zentraler Börsen und bietet Benutzern Anreize zur Bereitstellung von Liquidität, wodurch eine bessere Liquidität und wettbewerbsfähige Preise gewährleistet werden.

Der native PLX-Token, der sich derzeit im Vorverkaufsstadium befindet, ist das Herzstück des Pullix-Ökosystems. Über die Erleichterung des Handels hinaus profitieren PLX-Inhaber von einem revolutionären „Trade-to-Earn“-Mechanismus, der es ihnen ermöglicht, von den täglichen Einnahmen der Börse zu profitieren. Dieses innovative Umsatzbeteiligungsmodell hebt Pullix im Kryptobereich hervor.

Der PLX-Vorverkauf, der sich derzeit in Phase 4 befindet, hat 1.603.845 $ gesammelt, wobei noch 54,2 % übrig sind.

Abschluss

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Kryptowährung ist der gleichzeitige Aufstieg von Osmosis und Pullix faszinierend. Die Aufwärtsdynamik von OSMO und der bahnbrechende Ansatz von Pullix unterstreichen das Potenzial für transformative Veränderungen im Bereich des Kryptohandels.

Während der Pullix-Vorverkauf voranschreitet und die Preisprognose von OSMO für Aufregung sorgt, befinden sich Anleger an der Schnittstelle von Innovation und Chancen.