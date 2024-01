Am 28. Dezember meldete Bloomberg, dass die französische Autorin und Philanthropin Francoise Bettencourt Meyers die erste Frau in der Geschichte ist, die ein Vermögen von über 100 Mrd. $ besitzt.

Bettencourt Meyers ist die Erbin des Familienvermögens der L’Oréal-Gruppe, das ihr 2017 nach dem Tod ihrer Mutter (die es wiederum von ihrem Vater und Firmengründer Eugene Schueller geerbt hatte) übertragen wurde.

Laut Bloomberg kletterte Bettencourt Meyers’ persönliches Nettovermögen diese Woche auf über 100 Mrd. $, da der Aktienkurs der L’Oréal SA kürzlich ein Allzeithoch (ATH) von etwa 460 € pro Aktie erreichte. Bislang ist der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr um rund 35 % gestiegen.

Bettencourt Meyers steht auch für die Weitergabe wichtiger Mode- und Schönheitserbschaften an eine jüngere Generation. Anfang dieses Monats sorgte der Hermès-Erbe Nicolas Puech für Aufsehen, als er ankündigte, dass er seinem Gärtner einen beträchtlichen Anteil des Hermès-Vermögens hinterlassen würde.

Und Anfang dieses Jahres hat der 73-jährige LVMH-Titan, der so genannte„Wolf in Kaschmir“, Bernard Arnault, die LVMH-Nachfolge geklärt, indem er bekannt gab, welcher seiner fünf Erben welche der Luxusmarken des Mutterkonzerns – von Louis Vuitton über Dior bis hin zu Moët – erben wird.

Im Gegensatz zu den Arnault-Kindern war Bettencourt Meyers jedoch nicht in die Leitung des L’Oréal-Konzerns involviert und hatte zu Lebzeiten ihrer Mutter, von der sie ihre Anteile geerbt hatte, eine sehr umstrittene Beziehung.

Mit ihrem neuen Geldsegen befindet sich Bettencourt Meyers in gehobener Gesellschaft, denn sie ist wahrscheinlich eine der reichsten Frauen aller Zeiten. (Die berühmte ägyptische Monarchin Kleopatra beispielsweise war zu ihrer Zeit schätzungsweise die reichste Person der Welt und verfügte über ein persönliches Nettovermögen von rund 95 Mrd. $ nach heutigen Maßstäben).

Die zweitreichsten Frauen der Welt sind die Walmart-Erbin Alice Walton und die Großaktionärin von Koch Industries, Julia Koch, die jeweils ein Vermögen von über 55 Mrd. $ besitzen.