Neue Krypto im Blick: MANIA-Vorverkauf nähert sich 3 Mio. Meilenstein

Auf dem sich ständig weiterentwickelnden Kryptowährungsmarkt ist Unsicherheit zum ständigen Begleiter von Händlern und Anlegern geworden. Da die Zukunft etablierter Coins und neuer Projekte unklar ist, ist es schwierig, das nächste große Ding zu finden, das erhebliche Renditen einbringt. Im aktuellen Klima der Unsicherheit könnte die Erkundung neuer Projekte Krypto-Enthusiasten eine neue Perspektive und eine Chance zur Diversifizierung ihrer Portfolios bieten. Die Bereitschaft, sich auf neue Horizonte einzulassen, könnte unerwartete Chancen eröffnen.

Sind Sie daran interessiert, solche Projekte zu erkunden? Schauen Sie sich ScapesMania an. Dieser neue Spieler hat bereits über 2.500.000 $ allein aus Kapital/Einzelhandel eingesammelt, wobei täglich 65.000 bis 140.000 $ gesammelt werden. Nachdem mit rasanter Geschwindigkeit ein2 Mio. $-Meilenstein für die Mittelbeschaffung erreicht wurde, scheinen 3 Mio. $ im Dezember ein realistisches Ziel für dieses bahnbrechende Projekt zu sein. ScapesMania sorgt bereits für Aufsehen bei hochfrequentierten Tier-1-Kryptomedien.

Die Dilemmata der Krypto-Gaming-Branche

Heute steht der Krypto-Gaming- Markt vor zwei großen Herausforderungen. Der erste Grund ist die Fülle an Pyramidensystemen, die früh auf Kosten der Nachzügler profitieren. Zweitens besteht eine enorme Kluft zwischen Gaming-Projekten und der Zielgruppe: Krypto-Enthusiasten sind auf der Suche nach Gewinn, während Spieler nichts anderes als ein erstklassiges Spielerlebnis suchen und sich nicht in Krypto vertiefen wollen.

Gelingt es nicht, Lösungen für diese Probleme zu finden, führt dies häufig dazu, dass Spieler und Token-Inhaber Projekte verlassen. ScapesMania ist darauf ausgelegt, diese Herausforderungen durch den Einstieg in den Casual-Gaming-Markt anzugehen. Im Gegensatz zum Krypto-Gaming befindet sich diese Branche mit einem Wert von 376 Mrd. $ derzeit im Aufwind.

Der innovative Ansatz von ScapesMania

Mit seiner innovativen Kernidee bringt ScapesMania eine neue Perspektive in den Kryptomarkt. Das Ökosystem des Projekts ist nachhaltig, da es sich an ein breites Publikum richtet.

Durch die einzigartige Überbrückung der Lücke zwischen Web2 und Web3 bringt ScapesMania die Interessen sowohl von Gelegenheitsspielern als auch von kryptoaffinen Benutzern perfekt in Einklang. Als Spieler müssen Sie die Geheimnisse der Krypto nicht entschlüsseln, um ein fesselndes Gameplay zu genießen. Umgekehrt müssen Unterstützer nicht spielen, um alle Vorteile dieses Gaming-Ökosystems nutzen zu können.

Durch die DAO-Governance zieht ScapesMania nicht nur Gelegenheitsspieler an, sondern gibt Web3-Enthusiasten auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen und die Früchte des Erfolgs des Projekts zu ernten. In diesem Bereich bekommt jeder genau das, was er sich wünscht.

Bei ScapesMania geht es darum, dass die Web3-Community eine Stimme hat. Es ermöglicht den Inhabern, durch die DAO-Governance Einfluss auf den Projektverlauf zu nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Mitspracherecht bei der Gestaltung eines Ökosystems, das in der 376 Mrd. $ schweren Casual-Gaming-Branche tätig ist.

Als nächstes bringt der Erwerb von ScapesMania-Token Unterstützerboni. Sie können einen Stufenbonus von bis zu 60 %, einen Kaufbonus von bis zu 25 % und einen Vesting-Bonus von bis zu 42 %, also insgesamt bis zu 127 %, freischalten. Darüber hinaus können Sie Empfehlungsprämien verdienen, wenn Sie Ihren Freunden ScapesMania vorstellen.

Da sich die Einnahmequellen stabilisieren, haben die Entwickler einen Plan. Sie sind bereit, einen Teil der Token zurückzukaufen und zu vernichten, wodurch das Angebot effektiv reduziert und die Rendite für die Inhaber erhöht wird.

Schließlich berechtigt Sie das Sichern einer bestimmten Menge an ScapesMania-Tokens dazu, zusätzliche Coins als Belohnung zu verdienen.

Bewertung der Sicherheit von ScapesMania

Bei der Prüfung neuer Krypto-Projekte ist die Priorisierung der Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Der Smart Contract von ScapesMania wurde bereits einer strengen Prüfung durch hochrangige Sicherheitsunternehmen unterzogen.

Hinter ScapesMania steht ein preisgekröntes Team, das sich einen prestigeträchtigen Zuschuss von einem Giganten der Blockchain-Branche gesichert hat.

Die Schöpfer von ScapesMania unterhalten offene und öffentliche Konten in den sozialen Medien und verbinden sich mit einer blühenden Community von mehr als 60.000 Followern. Dieser Einsatz für Transparenz zeigt nicht nur ihr Engagement, sondern ebnet auch den Weg für zukünftiges Wachstum.

Der Weg vor uns

Lassen Sie uns nun die potenziellen Aussichten von ScapesMania besprechen.

Erstens ist ScapesMania in einer ständig wachsenden Casual-Gaming-Branche mit einem Wert von 376 Mrd. $ tätig. Projekte in solchen Märkten bergen häufig das Potenzial für eine erhebliche Erweiterung.

Zweitens ist ScapesMania auf dem besten Weg zu mehr Sichtbarkeit und Liquidität. Es ist bereits auf den wichtigsten Tracking-Plattformen gelistet und bereitet sich auf einen großen Auftritt an den wichtigsten Börsen vor, was bedeutet, dass Sie mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt und einen einfacheren Zugang zum Handel erwarten können.

Drittens hebt sich ScapesMania von Einzelfokusprojekten ab. Dieses Ökosystem floriert auf dem boomenden Markt, richtet sich an ein vielfältiges Publikum und ist resistent gegen Turbulenzen.

Viertens sind ScapesMania-Token derzeit ein Schnäppchen für nur 0,00507 $ pro Coin im Vorverkauf. In jeder weiteren Vorverkaufsphase wird der Preis weiter steigen.

Der Enthusiasmus der Community ist bisher spürbar: Bisher wurden 2.500.000 $ ausschließlich über Crowdfunding/Einzelhandel gesammelt, und der Meilenstein von 3.000.000 $ ist in Sicht.

Sollten Sie ScapesMania in Betracht ziehen?

Im derzeitigen Klima können es sich nicht allzu viele Krypto-Händler erlauben, auf ein unbekanntes Blockchain-Projekt zu setzen. Zum Glück für alle Zweifler, die sonst die große Hausse hätten verpassen können, sind die Wachstumsindikatoren von ScapesMania offensichtlich:

Potenzielle Vorteile: Durch die Teilnahme am Vorverkauf könnten Unterstützer vom Frühbuchervorteil profitieren.

Liquidität: ScapesMania wird an den großen Börsen Fuß fassen und seine Sichtbarkeit und Liquidität erhöhen.

Vorteile für Inhaber: Unterstützer können an der DAO-Governance teilnehmen, Stake- und Vesting-Belohnungen verdienen und von Token-Rückkauf- und Burn-Mechanismen profitieren.

Abschluss

In der aktuellen Vorverkaufsphase können Anleger ScapesMania-Tokens zu einem günstigen Preis ergattern und sich über satte 60 % Rabatt freuen.

Neben einem enormen Rabatt können Unterstützer Stufen-, Kauf- und Vesting-Boni erhalten – ein exklusives Angebot, das den Deal versüßt. Darüber hinaus erhalten frühe Investoren Zugang zu spannenden Funktionen wie Token-Rückkauf- und Burn-Events, Staking-Möglichkeiten und der Teilnahme am DAO, was Ihr Abenteuer noch lohnender macht.