Börsenbestände von Ethereum (ETH) stürzt ab; Kaspa (KAS) und InQubeta (QUBE) geraten ins Visier der Anleger

Die Dominanz von Ethereum (ETH) auf dem Kryptomarkt geriet etwas ins Wanken, nachdem seine Börsenbestände kürzlich stark eingebrochen waren. Nach Angaben von Santiment ging das Gesamtangebot an führenden Kryptobörsen in den sieben Tagen bis zum 20. Dezember 2023 stark zurück.

Was den Markt in guter Stimmung hielt, war die robuste Leistung zweier Token – Kaspa (KAS) und InQubeta (QUBE). Die beiden Kryptowährungen haben die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen und sind schnell an die Spitze gestiegen.

InQubeta hat in nur wenigen Monaten eine große Nutzerbasis aufgebaut. Die Plattform hilft angehenden Unternehmen dabei, Unterstützer für auf künstlicher Intelligenz basierende Projekte zu finden. Es hat sich sogar einen Spitzenplatz auf den besten Krypto-ICO-Listen vieler Analysten gesichert.

Mit branchenübergreifenden KI-Innovationen hilft InQubeta Krypto-Benutzern, die richtigen Chancen zur richtigen Zeit zu nutzen. Die Vorverkaufsfinanzierung beläuft sich derzeit auf 7,6 Mio. $ und Experten haben die einzigartigen Anwendungsfälle gelobt.

InQubeta: KI-Startups auf die nächste Stufe bringen

InQubeta hat mit seinem einzigartigen Modell alle Erwartungen übertroffen. Das Modell sorgt mit einem transparenten Investitionsökosystem dafür, dass sowohl Startups als auch ihre Investoren zufrieden sind. Es ermöglicht Startups den Zugang zu einem Netzwerk von Investoren, die Teil ihrer Wachstumsreise sein möchten.

Seine native Kryptowährung, der QUBE-Token, ist die einzige Währung, in der Zahlungen akzeptiert werden. Die Verwendung eines einzigen Tokens für alle Transaktionen gewährleistet außerdem die Einheitlichkeit im Netzwerk.

Der Token hat einen Bestand von 1,5 Milliarden und 65 % davon sind zum Verkauf vorgesehen. Der Rest des Tokens wird für die Bezahlung von Ausgaben wie Berater- und Anwaltskosten, die Aufrechterhaltung der Liquidität und die Verteilung von Prämien verwendet.

QUBE ist der derzeit angesagte Lieblings-Token, der alle Sorgen darüber, welche Kryptos man jetzt kaufen sollte, überflüssig macht. Der QUBE-Token wurde mit einem deflationären Charakter entwickelt, der als Schutzschild für Renditen gegen Inflation dient. Wenn der Markt unter inflationärem Druck steht, wird das Angebot an QUBE-Token knapper. Durch die geringe Verfügbarkeit der Token bleibt ihr Wert stabil und Preisschwankungen werden minimiert.

Um Startups und Investoren eine nahtlose Interaktion zu ermöglichen, hat InQubeta einen NFT-Marktplatz entwickelt. Bei den auf dem Portal verkauften NFTs handelt es sich um tokenisierte Vermögenswerte, die das Startup-Projekt repräsentieren.

Ein Unternehmen, das eine Finanzierung benötigt, legt ein Angebot mit Einzelheiten zu den Belohnungen vor, die einem potenziellen Investor zustehen. Diese Angebote werden als NFTs geprägt und zur Bequemlichkeit für alle auf den Marktplatz hochgeladen.

Investoren, denen ein Projekt gefällt, können das NFT oder Teile davon kaufen und mit QUBE-Tokens bezahlen. Sobald die Zahlung verarbeitet ist, können Startups mit einer wachsenden Community von Stakeholdern in Kontakt treten, die ihre KI-Projekte gerne unterstützen möchten.

Kaspa engagiert 30 Botschafter, um die globale Reichweite zu steigern

Kaspa gilt weithin als einer der Altcoins, die man dieses Jahr im Auge behalten sollte, und ist eine Layer-1-Blockchain, die das blockDAG-Protokoll implementiert. Das blockDAG-Protokoll ist eine digitale Ledger-Technologie, die sich für die parallele Verarbeitung von Transaktionen und deren schnelle Bestätigung eignet. Sein natives Token ist KAS.

Die Plattform gab kürzlich bekannt, dass sie 30 Kaspa-Botschafter rekrutiert hat, um ihre Reichweite weltweit zu verstärken. Im Rahmen der Kaspa-Botschafter-Initiative arbeiten Menschen mit Kernkenntnissen über die Plattform daran, mehr Aufmerksamkeit für sie zu verbreiten.

Sie ermutigen Entwickler, Bildungseinrichtungen, Investoren und Händler, mit Kaspa neue Anwendungsfälle zu erkunden. Jeder Botschafter vertritt Kaspa in seiner Region.

Lif3 wechselt zur Ethereum-Blockchain

Ethereum ist ein beliebtes Blockchain-Netzwerk, das mehrere Arten dezentraler Lösungen unterstützt, darunter dApps, NFTs und Rollups. Sein nativer Token ist ETH. Ethereum verfügt über eine lebendige Entwicklergemeinschaft und ist für seine Toolkits bekannt, die bei der schnellen Bereitstellung von dApps helfen.

Die Blockchain war kürzlich in den Nachrichten, nachdem die Stake-Plattform Lif3 angekündigt hatte, dass sie auf das Ethereum-Netzwerk migrieren werde, um dessen Zugänglichkeit und Effizienz zu verbessern.

Das Team sagte, der Wechsel würde dazu beitragen, den Einkauf für seine Benutzer zu vereinfachen und Spielraum für Erweiterungen zu schaffen. Die Plattform wurde zuvor vom Fantom-Netzwerk betrieben.

Schlussfolgerung

In einem sich ständig weiterentwickelnden Markt haben sich Ethereum, InQubeta und Kaspa aufgrund ihrer jüngsten Performance zu den besten Kryptowährungen zum Kauf entwickelt. Sie sind weitgehend stabil und ihr Wachstumspotenzial verschafft ihnen einen Vorsprung, wenn es darum geht, das große Ganze zu sehen.

Ihre einzigartigen Funktionen wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass jeder das DeFi-Ökosystem zur Vermögensbildung nutzen kann. Diese drei Token könnten eine ideale Ergänzung für das Portfolio im neuen Jahr darstellen.

Für alles rund um QUBE können Sie die Vorverkaufsseite von InQubeta besuchen.