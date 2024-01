Solana übertrifft Ethereum; Neuer Altcoin nimmt am Wettbewerb teil

Zu Beginn des Jahres 2024 hat sich Solana (SOL) zum Spitzenreiter entwickelt, übertrifft Ethereum beim Stablecoin-Volumen und dominiert das Suchinteresse. Gleichzeitig sorgte Pullix, eine kommende Hybrid-Börse, mit ihrem „Trade-To-Earn“-PLX-Token-Vorverkauf für Aufsehen.

Lassen Sie uns tiefer in diese bedeutenden Entwicklungen eintauchen, die die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten und Investoren gleichermaßen erregt haben.

Solana übertrifft Ethereum im Stablecoin-Volumen

Mit einem gewaltigen Schritt hat Solana Ethereum beim Stablecoin-Transaktionsvolumen überholt. Während Ethereum nach Angaben von DeFi-Lama nach wie vor die dominierende Chain ist, wenn es um die Gesamtmarktkapitalisierung der ausgegebenen Stablecoins geht, übersteigt die Menge der in den letzten sieben Tagen auf Ethereum durchgeführten Stablecoin-Transaktionen die auf Ethereum durchgeführten laut Daten auf Artemis.

Screenshot des Stablecoin-Transfervolumens auf dem Artemis-Terminal

Den Informationen von Artemis zufolge beläuft sich das Volumen der in den letzten sieben Tagen auf Solana gehandelten Stablecoins auf etwa 103 Mrd. $, verglichen mit 90,87 Mrd. $ bei Ethereum.

Das Volumen an Stablecoin, das in den letzten 7 Tagen auf verschiedene Chains transferiert wurde

Einst als „Ethereum-Killer“ bezeichnet, hat Solana seine Position als beeindruckender Blockchain-Akteur gefestigt und ein bemerkenswertes Wachstum und Benutzerengagement gezeigt. Das lebendige Ökosystem der Blockchain, das von Aktivitäten geprägt ist, die vom Inschriftenwahn bis zur Memecoin-Manie reichen, trug zu diesem Meilenstein bei.

Der Anstieg des Stablecoin-Volumens von Solana unterstreicht seine wachsende Beliebtheit, da Händler Wert auf die robuste Infrastruktur und die vielfältigen Angebote legen, darunter die trendige BONK-Meme-Coin und das Solana Saga-Telefon. Airdrops wie der Jito Airdrop und der Aufstieg dezentraler Börsen (DEX) auf Solana haben ebenfalls den Aufstieg der Blockchain vorangetrieben und ihre Marktkapitalisierung auf über 50 Mrd. $ erhöht. Diese Dynamik positioniert SOL als prominenten Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt.

Solana (SOL) überholt Ethereum in der Google-Suche

Über die Transaktionsfähigkeiten hinaus hat Solana Ethereum im Suchinteresse in den Schatten gestellt, was einen Wandel in der Neugier von Krypto-Enthusiasten signalisiert. Daten von Google Trends zeigen, dass der Begriff „Solana“ vom 17. bis 23. Dezember in verschiedenen Regionen, darunter Spanien und den Philippinen, einen höheren Suchinteressewert als „Ethereum“ erzielte.

Dieser Anstieg des Suchinteresses ist auf die jüngsten Erfolge von Solana zurückzuführen, darunter das Übertreffen von Ripples XRP und Binances BNB bei der Marktkapitalisierung. Der Preisanstieg der Blockchain, dezentrale Börsen, die allein im Dezember ein Volumen von über 28 Mrd. $ verzeichneten, und die Erwartung bevorstehender Token-Airdrops haben zu diesem erhöhten Interesse an Solana beigetragen.

Pullix (PLX): Neuer Altcoin konkurriert mit SOL um den Spitzenplatz

Inmitten der Aufregung um Solana (SOL) hat sich Pullix (PLX) als bemerkenswerter Konkurrent herausgestellt.

Pullix, eine innovative Hybridbörse, deren Start im Januar 2024 geplant ist, soll die Handelslandschaft durch die nahtlose Verbindung zentraler und dezentraler Börsenfunktionen revolutionieren. Die Plattform befasst sich mit kritischen Problemen wie Liquiditätsproblemen bei DeFi und bietet Händlern eine einheitliche Lösung.

Das Herzstück des Pullix-Ökosystems ist der PLX-Token, der als erste „Trade-to-Earn“-Kryptowährung des Kryptomarktes bezeichnet wird und sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet. Mit dem Token können Benutzer sofortige Belohnungen für den Handel auf der Plattform und das Abschließen von Herausforderungen erhalten. Der Vorverkauf von PLX hat für großes Aufsehen gesorgt. Analysten prognostizieren einen Anstieg um 580 % während des Vorverkaufs und einen potenziellen Anstieg um das Hundertfache bei der Markteinführung.

Der einzigartige Umsatzbeteiligungsmechanismus des PLX-Tokens zeichnet Pullix aus und ermöglicht es Token-Inhabern, von den täglichen Einnahmen der Börse zu profitieren und ein festes passives Einkommen zu erzielen. Durch Anreize für Benutzer zur Bereitstellung von Liquidität möchte Pullix die Liquidität erhöhen und im Vergleich zu anderen Plattformen wettbewerbsfähigere Preise anbieten, um weitere Händler für sein Ökosystem zu gewinnen.

Abschluss

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Kryptowährungen bedeuten die herausragende Leistung von Solana und der bahnbrechende Ansatz von Pullix einen Wandel hin zu Innovation und benutzerzentrierten Plattformen.

Solanas Dominanz beim Stablecoin-Volumen und Suchinteresse, gepaart mit dem Vorverkaufserfolg von Pullix und der Einführung des PLX-Tokens, verdeutlichen die Dynamik und das Potenzial des Kryptomarktes.