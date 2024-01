Während in den USA und anderen Ländern die Berichtssaison beginnt, fragen sich einige Marktbeobachter, wie es Russland fast zwei Jahre nach der Invasion in der Ukraine ergeht.

Auffällig war das Schweigen fast aller russischen Unternehmen (zumindest diejenigen, die in Russland blieben, da viele dies nicht taten), die mit der zunehmenden Dynamik des Krieges mit der Ukraine aufhörten, vollständige Finanzergebnisse zu melden. Einige melden nun überhaupt keine Ergebnisse mehr.

Es gibt also nicht viel zu sagen, außer Teilbeträgen und Abzügen – aber man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass es Russland wahrscheinlich nicht so gut geht.

Diamanten sind nicht für die Ewigkeit

Es gibt zwei Gründe, die derzeit hervorstechen. Der eine ist, dass der Europäische Rat der Europäischen Union am 3. Januar angesichts des andauernden Ukraine-Krieges einen neuen Eintrag in seine Sanktionsliste angekündigt hat.

Bei diesem Eintrag handelte es sich um PJSC Alrosa – das größte Diamantenunternehmen der Welt und bei weitem eines der größten Unternehmen Russlands insgesamt – sowie um den CEO von Alrosa.

Zu der Entscheidung, die neue Sanktion zu verhängen, erklärte die EU:

Das Verbot russischer Diamanten ist Teil der G7-Bemühungen um ein international koordiniertes Diamantenverbot, das darauf abzielt, Russland diese wichtige Einnahmequelle zu entziehen. Die [für die Sanktionen] benannten Personen unterliegen einem Einfrieren von Vermögenswerten, und EU-Bürgern und Unternehmen ist es untersagt, ihnen Gelder zur Verfügung zu stellen. Natürliche Personen unterliegen zusätzlich einem Reiseverbot, das sie daran hindert, in das EU-Gebiet einzureisen oder es zu durchqueren.

Dies geschieht weniger als einen Monat, nachdem die EU bereits ihre zwölfte Runde groß angelegter Sanktionen gegen Russland verhängt hatte, wodurch 86 Unternehmen und 61 Einzelpersonen auf ihrer ständig wachsenden Liste russischer Sanktionen standen.

Nicht so viel Gas

Hinzu kommt, dass es weniger als eine Woche zuvor auch schlechte Nachrichten vom Erdgaskonzern Gazprom gab.

Gemessen an der Marktkapitalisierung gilt Gazprom nach wie vor als Russlands größtes Unternehmen und wahrscheinlich auch als der größte Unternehmenserzeuger des Landes.

Laut Reuters hat Gazprom am 19. Dezember ein Schreiben zu seinen “Ergebnissen” verschickt. Das Unternehmen veröffentlichte zwar keine vollständigen Ergebnisse, teilte aber mit, dass es für das Geschäftsjahr 2023 einen Rückgang des EBITDA um fast 40 % im Vergleich zu 2022 erwartet.

Wie die meisten Anleger wissen, ist dies eine ernste Angelegenheit: EBITDA-Zahlen (die Abkürzung steht für “Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen”) werden oft als die einzige wirklich genaue Kennzahl für die Gesundheit des Cashflows eines Unternehmens und damit für dessen Nachhaltigkeit angesehen.