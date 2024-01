Wenn Sie heute den Wechselkurs von USD zu INR, Baht zu USD, Pfund zu Dollar oder den Wert eines Won zu einem Dollar überprüft haben, sind Sie nicht der Einzige… Es waren 24 ereignisreiche Stunden für Fremdwährungen, da sich die Welt auf die US-Arbeitsmarktdaten im Laufe des heutigen Tages sowie auf die neuesten Inflationszahlen der Eurozone vorbereitet, nachdem Deutschland und Frankreich gestern Nachmittag ihre VPI-Zahlen veröffentlicht haben.

Am 4. Januar befand sich der Dollar kurzzeitig auf dem höchsten Stand seit fast drei Wochen, bevor er nach unten korrigierte und bei verschiedenen großen, kleinen und exotischen Devisenpaaren unruhige Einbrüche und Rallyes auslöste.

INR erreicht Rekordtiefs gegenüber dem USD

Die eigentliche Sensation war die indische Rupie, deren USD/INR-Kurs am 4. und 5. Januar auf ein neues Rekordtief von 83,195 und 83,120 fiel.

Zuvor lag der niedrigste USD/INR-Kurs bei rund 83.290, auf den das Paar seit mehr als 14 Monaten, also seit Oktober 2022, nicht mehr gefallen ist.

Der Yen sinkt, während der Yuan stabil bleibt

Auch der japanische Yen verlor gegenüber dem Dollar an Boden, da das USD/JPY-Paar am Donnerstag, den 4. April, von 141,95 auf über 144,50 kletterte.

Der USD/CNH-Kurs war volatiler und stieg sowohl am 5. als auch am 4. Januar auf Eröffnungskurse von über 7.1760, nachdem er am Mittwoch, dem 3. Januar, um die 7.1492-Marke schwankte.

Rückgänge bei den exotischen Währungen

Bei den Exoten war die gleiche Verluststrähne deutlich zu erkennen – wenn auch nicht ganz so dramatisch wie beim JPY und CNH. Der südkoreanische Won (KRW) fiel am 4. Januar geringfügig gegenüber dem USD, wobei der USD/KRW-Kurs von 1.310,41 bei Markteröffnung auf 1.305,68 fiel, bevor er auf 1.315,81 anstieg.

Unterdessen fiel auch der thailändische Baht, wobei der USD/THB-Kurs geringfügig von 34.480 bei Markteröffnung am Donnerstag auf 34.529 BMO am Freitag, den 5. Januar anstieg, was einem Plus von mehr als 0,22 % in weniger als einem Tag entspricht.

Das GBP bleibt gegenüber dem USD stabil

Im Gegensatz dazu blieb das Pfund Sterling im Währungspaar GBP/USD stabil und hielt sich in seiner Handelsspanne oberhalb von 1,2614. Am 4. Januar durchbrach es kurzzeitig den Widerstand und stieg auf über 1,2700, bevor es am 5. Januar wieder darunter fiel und bei 1,2682 eröffnete.