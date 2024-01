Anleger wenden sich inmitten der BTC-ETF-Unsicherheit diesen 3 Coins zu

Je näher die Frist für die Genehmigung des Spot-Bitcoin (BTC)-ETF rückt, desto unsicherer werden die Märkte. Obwohl $BTC Anfang dieser Woche die 45.000 $-Marke erreichte, ist er seitdem zurückgegangen, und Händler kämpfen mit mehreren Szenarien. Wird der ETF abgelehnt? Wird es ein „Sell-the-News“-Event? Werden sich die Zuflüsse verzögern?

Glücklicherweise haben mehrere Altcoins in letzter Zeit eine hervorragende relative Stärke gezeigt, und wenn Anleger fragen, welche Kryptowährungen sie jetzt kaufen sollten, sind die Antworten offensichtlich. Inmitten der BTC-ETF-Ungewissheit wenden sich die Anleger diesen überdurchschnittlich gut abschneidenden Coins zu – ein Blick auf die besten Kandidaten des Jahres 2024.

Galaxy Fox ($GFOX) dominiert im Vorverkauf

Galaxy Fox ($GFOX) scheint bereit zu sein, Finanzierungsrekorde zu brechen und hat in mehreren Wochen unglaubliche 2,4 Mio. $ aufgebracht. Die sechste Phase (zu 95 % fertiggestellt) schreitet zügig voran und Frühkäufer werden bald einen weiteren Preisanstieg von 15 % erleben. Das innovative, dynamische Preismodell sieht im Laufe der Finanzierungsrunden mehrere Preiserhöhungen vor. Der Übergang von Stufe 6 zu Stufe 7 wird zu einem Preisanstieg von $GFOX von 0,001749 $ auf 0,00198 $ führen.

Dieser Herausforderer bringt neues Leben in das P2E-Genre und führt willkommene Änderungen ein, darunter ein Residualeinkommen für alle Inhaber. Der zentrale P2E-Baustein bleibt bestehen – ein Spiel mit integrierten finanziellen Anreizen. Im Fall von Galaxy Fox handelt es sich um ein süchtig machendes Runner-Spiel, das am Ende jeder Saison Preise ausschüttet, die direkt in $GFOX umgetauscht werden können.

Das Protokoll hat jedoch mehrere zusätzliche Mechanismen hinzugefügt, um die Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. NFTs spielen in diesem Ökosystem eine wichtige Rolle. Der Besitz eines NFTs gewährt Boni auf die Spielstatistiken, und die zuverlässige Vorhersage ist ein steigender Mindestpreis, wenn der Wert des Preispools ansteigt. Sie können auf dem hauseigenen Marktplatz von Galaxy Fox gehandelt werden. Die Besitzer können ihre NFT sogar in der realen Merchandise-Linie von Galaxy Fox sehen.

Neben dem Handel mit NFTs und dem Gewinn saisonaler Preispools bietet Galaxy Fox auch Staking-Belohnungen. Dieses passive Einkommen stellt sicher, dass alle $GFOX-Inhaber vom Wachstum des Ökosystems profitieren, und die Beteiligung ist in die Höhe geschnellt, da die Unsicherheit angesichts der näher rückenden Frist für die Genehmigung des $BTC-ETFs zunimmt.

MakerDAO ($MKR): Rückkaufprogramm

MakerDAO ($MKR) hat sich im Jahr 2023 auf RWAs umgestellt und verlässt sich bei der Besicherung seines Stablecoins $DAI zunehmend auf Staatsanleihen. Staatsanleihen gehören nicht nur zu den liquidesten Vermögenswerten der Welt, sondern bieten auch eine von der US-Regierung gezahlte Rendite. Die enormen Bestände ermöglichten es MakerDAO, sein Rückkaufprogramm neu zu starten und die Enhanced DAI Savings Rate einzuführen.

Alle $DAI-Inhaber können 5 % auf ihre Bestände verdienen, was zu einer massiven Nachfrage nach der Minting von $DAI führt, die Einnahmen für den Maker generiert. $MKR ist eine weitere der besten Kryptowährungen, um jetzt während dieser Unsicherheit zu kaufen. Dank der Zinszahlungen für Anleihen hat $MKR eine ständige Quelle für Kaufdruck, und sein deflationärer Aspekt treibt den Preis weiter nach oben.

Sei ($SEI): Aufstieg der parallelisierten EVM

Sei ($SEI) erfreut sich derzeit großer Beliebtheit als eine der besten Kryptowährungen, die es derzeit zu kaufen gibt. Dieser Anstieg erfolgte nach der Rallye von Solana ($SOL) und Avalanche ($AVAX), und es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass $SEI im Jahr 2024 die beste Layer One-Wahl sein wird.

Sie behauptet, 20.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten zu können, und ihre parallelisierte Ausführung macht sie zu einer der schnellsten Blockchains. Sei wurde maßgeschneidert, um die besten On-Chain-Handelserfahrungen zu bieten und wurde entwickelt, um eine DEX-Erfahrung der nächsten Generation zu liefern. Seine relative Stärke und die schnelle Erholung bei Rückgängen zeigen, dass der Appetit auf eine Wiederholung des Layer-One-Handels vorhanden ist. Und $SEI ist einfach eine weitere Top-Kryptowährung, die man in dieser unsicheren Situation kaufen sollte.

Abschließende Gedanken

Der Zyklus 2024 wird von neuen Projekten dominiert werden, die während der Baisse oder des aktuellen Bullenmarktes eingeführt wurden. Diese neuen Coins sind die natürliche Antwort auf die Frage, welche Kryptos man jetzt kaufen sollte. Die Dominanz von $SEI und $GFOX zeigt bereits, dass sich diese These bewahrheitet, und während $MKR ein großartiger kurzfristiger Halt sein kann, wird sein Wertangebot ganz anders aussehen, sobald die Zinsen gesenkt werden.

Die Teilnahme am Vorverkauf von Galaxy Fox heute könnte eine hervorragende Möglichkeit sein, sich einen Vorsprung für die diesjährige Hausse zu verschaffen. Die Rückkehr von P2E-Projekten und der Aufstieg von GameFi bringen diesen Token in die Pole Position, um ein Top-Performer zu werden.

Um mehr über $GFOX zu erfahren, besuchen Sie den Galaxy Fox-Vorverkauf oder treten Sie der Community bei.