Neue Solana-Meme-Coin fordert Bonk heraus, aber könnte Memeinator sie alle dominieren?

Nachdem Bonk (BONK) nach seinem kometenhaften Aufstieg in den letzten zwei Monaten auf die Bremse trat, will ein weiterer Solana-Meme-Coin, Myro (MYRO), die Macht übernehmen.

Stellt diese kürzlich eingeführte Meme-Coin mit Hundemotiv heute ein besserer Kauf dar? Oder könnte es sich angesichts der Bullenmarktprognosen für 2024 lohnen, im Vorverkauf von Memeinator (MMTR) zu investieren?

Myro (MYRO) macht einen großen Schritt; Bonk geht zurück

Der Preis von Bonk stieg im Dezember auf ein Allzeithoch von 0,00003416 $, als der Meme-Token an wichtigen Kryptobörsen notiert wurde. Der Preisanstieg von SOL auf über 123 $ kam zu dem Zeitpunkt, als BONK mit seiner Rallye Pepe (PEPE) in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholte.

Aber BONK kämpft mit einem Einbruch von 44 % in den letzten zwei Wochen um Dynamik, während der SOL-Preis unter 100 $ sinkt. Die Marktkapitalisierung von Bonk ist von über 1 Mrd. $ auf derzeit rund 621 Mio. $ gesunken. Wird Myro (MYRO) inmitten dieses Einbruchs für Bonk der neue Dog-Meme-König des Solana-Ökosystems sein?

Myro ist eine Meme-Coin, die nach dem Hund des Solana-Mitbegründers Raj Gokal benannt ist. Der MYRO-Preis wurde im November eingeführt und zielt darauf ab, das Solana-Meme-Coin-Ökosystem zu dominieren. Er hat Höchststände von 0,082 $ erreicht.

Laut Daten von CoinGecko liegen die Zuwächse von MYRO in der vergangenen Woche bei 304 %. Mit einem Preisanstieg von mehr als 40 % innerhalb von 24 Stunden späht MYRO auf die Marktkapitalisierung von 100 Mio. $ und könnte möglicherweise auf das Preisniveau von 0,1 $ durchbrechen.

Myro verfügt über ein maximales Angebot von 1 Milliarde MYRO und sein Whitepaper beschreibt potenzielle Versorgungsangebote und Aktivitäten. Während der Meme-Markt mit neuem Aufschwung weiter an Fahrt gewinnen könnte, dürften die langfristigen Aussichten für Anleger von einem neuen Herausforderer angezogen werden, der auf dem Vorverkaufsmarkt für Aufsehen sorgt.

Memeinator (MMTR): Mehr als eine Meme-Coin

Einer der Nachteile von Meme-Coins ist ihr inhärenter Mangel an echtem Nutzen. Während sich Dogecoin und Shiba Inu als Top-Meme-Coins im Kryptobereich einen Namen gemacht haben, sind die meisten anderen Meme-Token mit dem Abklingen des anfänglichen Hypes verblasst.

Der Memeinator (MMTR) ist eine neue KI-Meme-Kryptowährung, die vom weltweit erfolgreichen Film Terminator inspiriert wurde. Als Hommage an das Franchise hat das Meme-Projekt der Zukunft eine klare Mission: die Bedrohung, die schwache und wertlose Meme-Coins für den breiteren Kryptoraum darstellen, zu beseitigen.

Ein echter Nutzen bei klar geplanten Gamification-, Staking- und anderen Produkteinführungen könnte dazu führen, dass es bei der Markteinführung den minderwertigen Token weit voraus ist.

Warum könnte Memeinator eine gute langfristige Wette sein?

Da es seinen Status als eine der besten Meme-Coins zum Kauf im Jahr 2024 festigt, steigt das Vertrauen in Memeinator.

Nach dem Start mit 29 Stufen hat die Community mit der Reduzierung auf 20 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Tokenonics hat davon profitiert: 129 Millionen der 1 Milliarde MMTR wurden in sechs der 9 Stufen verbrannt.

Das Staking ist ebenfalls bereits aktiv, und die wachsende Community-Anziehung zeigt sich nicht nur in der Teilnahme am Virgin Galactic-Gewinnspiel im Wert von 250.000 $, sondern auch im Engagement in den sozialen Medien. Laut Daten auf der Memeinator-Website hat das Projekt über seine Discord- und Telegram-Kanäle über 7.000 bzw. 11.000 Mitglieder angezogen.

Der Vorverkauf von Memeinator brachte beeindruckende 3 Mio. $ auf, da es in Phase 11 des Token-Verkaufs Vollgas gab. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0186 $ und soll in der Endphase auf 0,0292 $ steigen. Angesichts der Stärke des Wertversprechens von Memeinator, des Wiederauflebens von Meme-Coins und der allgemeinen Marktaussichten könnte sich der Kauf von MMTR heute lohnen.

Der Wert von MMTR könnte bis zum Ende des Vorverkaufs um weitere 65 % steigen, wobei hervorgehobene Faktoren dabei helfen, die Gesamtdominanz herauszufordern. Interessiert an weiteren Informationen über Memeinator? Schauen Sie sich hier ihr Whitepaper an.