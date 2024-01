Goldman Sachs’ Rolle bei BlackRock-ETF macht Genehmigung wahrscheinlicher

Große Neuigkeiten für den Kryptomarkt: Gerüchten zufolge plant der Bankenriese Goldman Sachs, mit BlackRock und Grayscale zusammenzuarbeiten, um sich an Bitcoin-ETFs zu beteiligen. Dieser Schritt ist ein großes Zeichen dafür, dass Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream werden, und könnte den Markt stark aufrütteln, insbesondere für einige der besten Altcoins.

Beteiligung von Goldman Sachs an Bitcoin-ETFs

Goldman Sachs plant, autorisierter Teilnehmer (AP) für Bitcoin-ETFs zu werden. Diese Rolle ist in der ETF-Welt von entscheidender Bedeutung, da es darum geht, ETF-Anteile zu verwalten, um sicherzustellen, dass sie mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten übereinstimmen. Das Engagement von Goldman Sachs ist ein großer Aufschwung für die Branche und schließt sich anderen großen Akteuren an, darunter Cantor Fitzgerald, Jane Street und JPMorgan Chase. Es zeigt das Vertrauen in Krypto-Assets als solide Anlagemöglichkeiten.

Dieses Engagement könnte die Chancen auf eine Genehmigung dieser ETFs erhöhen, worauf die Kryptowelt gewartet hat. Eine Genehmigung würde Kryptowährungen nicht nur bei traditionellen Anlegern glaubwürdiger machen, sondern es den Menschen auch einfacher machen, in digitale Assets zu investieren.

Der Welleneffekt auf Altcoins

Der Einstieg von Goldman Sachs in den Bitcoin-ETF-Markt könnte sich positiv auf alle anderen Kryptowährungsmärkte auswirken. Obwohl sie im Schatten von Bitcoin stehen, könnten die besten Altcoins einen Interessensschub erfahren, da der Sektor diversifiziert und erweitert wird.

Dieser erneute Optimismus und die Marktaktivität könnten besonders für neue und aufstrebende Altcoins von Vorteil sein. Diese Coins, die oft auf einem wettbewerbsintensiven Markt Fuß fassen wollen, könnten mehr Investoren finden, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, da sie von der Legitimität und Stabilität angezogen werden, die der Einstieg von Goldman Sachs in die Branche mit sich bringt.

Galaxy Fox – Ein Hauptnutznießer

Analysten glauben, dass Galaxy Fox ($GFOX) einer der größten Gewinner der positiven Marktveränderungen sein wird, die Bitcoin-ETFs mit sich bringen werden.

Das kreative und dennoch lohnende Play-to-Earn-Spiel ist einer der Hauptgründe dafür, dass dieses neue Juwel so beliebt wird. Im Laufe des Spiels können Spieler digitale Assets gewinnen, die gegen $GFOX-Token eingetauscht werden können. Die Bestenliste des Spiels sorgt für zusätzliche Spannung, da die Spieler versuchen, die Ränge für höhere Saisonpreise zu erklimmen.

Diese neue ICO-Krypto zeichnet sich außerdem durch die innovative Integration von NFTs in das Spielerlebnis aus. Um dem Spiel ein strategisches Element hinzuzufügen, können Spieler Galaxy Fox NFTs erwerben, von denen jedes seine einzigartigen Stärken und Einschränkungen aufweist. Während des Vorverkaufs wird ein Satz von 3.000 einzigartigen NFTs veröffentlicht; sie werden ein wesentlicher Bestandteil des Spiels sein und Vielfalt und Strategie in den Vordergrund stellen.

Eine der Hauptattraktionen von Galaxy Fox ist das Staking. Durch das Staking von $GFOX-Token können Spieler nach und nach einen Teil der Belohnungen erhalten, die aus dem Galaxy Fox Stargate kommen. Diese Funktion ermutigt Menschen, sich über einen längeren Zeitraum für das Projekt zu engagieren, indem im Laufe der Zeit regelmäßige Anreize geboten werden.

Galaxy Fox befindet sich in der sechsten Vorverkaufsphase und bietet Anlegern eine sehr attraktive Chance, am Geschehen teilzunehmen. Frühzeitige Anwender profitieren von der potenziellen Zugkraft des Projekts, wobei der Vorverkaufspreis in der Endphase ebenfalls steigt. Es sind noch vier weitere Phasen vorgesehen, und der Preis wird mit jeder Phase steigen.

Dieser methodische Vorverkaufsansatz macht Galaxy Fox zu einem der stetig wachsenden Altcoins, die man im Auge behalten sollte – einer, der weniger anfällig für die Volatilität des Marktes ist. Stattdessen profitiert er von positiven Markttrends und gewinnt das Vertrauen und die Akzeptanz der Anleger.

Das Projekt hat bereits 2,4 Mio. $ aufgebracht und über 2,1 Milliarden Token verkauft, was ein starkes Investoreninteresse zeigt. Marktanalysten sagen voraus, dass der Wert von $GFOX um bis zu 1000 % steigen könnte, sobald es an den großen Börsen notiert ist.

Schlussbemerkungen

Die mögliche Beteiligung von Goldman Sachs an den Bitcoin-ETFs von Grayscale und BlackRock könnte große Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer ETF-Genehmigung und macht digitale Währungen für konventionellere Anleger attraktiver.

Diese neue Atmosphäre wird für einige der besten Altcoins großartig sein, insbesondere für solche mit innovativen Konzepten wie Galaxy Fox. Diese Veränderungen werden wahrscheinlich zu einer Kombination aus traditionellem Finanzwesen und digitalen Assets führen, was neue Möglichkeiten und Wachstum auf dem Markt eröffnen wird.

Um mehr über $GFOX zu erfahren, besuchen Sie den Galaxy Fox-Vorverkauf oder treten Sie der Community bei.