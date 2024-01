Es ist wieder soweit … Wir reden hier natürlich von der Berichtssaison. Da im Januar oft das 4. Quartal und die vollständigen Ergebnisse des Geschäftsjahres veröffentlicht werden, ist dies für die Anleger sowohl ein Neuanfang als auch eine Zeit des Nachdenkens.

Aber da das Jahr 2023 so unvorhersehbar war – vor allem mit dem überraschenden Happy End einer “sanften Landung” in den USA -, was sollten Anleger diesmal von der Berichtssaison erwarten? Wir haben fünf Dinge herausgearbeitet, auf die man achten sollte.

Die Financial Times berichtete heute (8. Januar), dass die größeren US-Bankaktien aufgrund der für die meisten Verbraucher nach wie vor ungünstigen Zinssätze voraussichtlich einen steilen Anstieg der Zahlungsausfälle bei den Kunden verzeichnen werden. Dies dürfte die Gewinne der meisten Banken etwas schrumpfen lassen, auch wenn die Zinsen selbst mehr wert sind, da sie weniger von dem bekommen, was ihnen geschuldet wird.

In der Tat haben einige schon seit einiger Zeit die Zeichen der Zeit an der Wand gesehen. Die Rating-Agentur Moody’s stufte Anfang Dezember die Aussichten der Banken aufgrund dieser Tatsache herab. Auch die Rating-Agentur Fitch erklärte im Dezember, dass:

Fitch’s brachte dies direkt mit dem makroökonomischen Umfeld und dessen Auswirkungen auf die Cashflows der Banken in Verbindung.

Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker.

Das länger anhaltende Zinsumfeld wird den freien Cashflow von Emittenten mit hohem Fremdkapitalanteil aushöhlen, da wir davon ausgehen, dass viele von ihnen nicht in der Lage sein werden, die höheren Zinsaufwendungen durch ein EBITDA-Wachstum auszugleichen, zumal viele Emittenten eine rückläufige operative Leistung verzeichnen. In Verbindung mit einer sich abschwächenden Wirtschaft und einem erschwerten Zugang zu den Kapitalmärkten wird dies zu einem Anstieg des Ausfallvolumens im Jahr 2024 führen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.