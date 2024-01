Europas führende Wirtschaft, Deutschland, hat mit besser als erwarteten Exportzahlen einige dringend benötigte gute Nachrichten erhalten.

Die gestern veröffentlichten Zahlen für November 2023 zeigten eine deutliche Erholung und stiegen um 3,7 % auf über 131 Mrd. €.

Dies sind die höchsten Exportzahlen des Landes seit fast sechs Monaten. Es ist auch der stärkste Anstieg seit April 2023, also seit fast einem Jahr.

Im Gegensatz dazu wiesen die im Dezember veröffentlichten MoM-Exportzahlen für Oktober einen Rückgang um 0,2 % aus.

Streiks in Deutschland

Dies ist eine dringend benötigte gute Nachricht in einer Woche, in der es in Deutschland zu einigen Unwägbarkeiten kommen könnte. Das Land wird den größten Teil der Woche gleichzeitig von einem Bahnstreik und einem Streik der Landwirte betroffen sein, die beide Auswirkungen auf die deutschen Gewinne im weiteren Verlauf haben könnten.

In den Ballungsräumen fordern die Eisenbahner eine Verkürzung ihrer Schichtzeiten. Am frühen Morgen des 9. Januar blockierten Landwirte in ganz Deutschland die Straßen, um gegen die angebliche Streichung von Steuersubventionen und Anreizen für Landwirte zu protestieren, die Gerüchten zufolge bald abgebaut werden sollen.

Die Streikmaßnahmen der Landwirte brachten den Verkehr auf mehreren wichtigen Durchgangsstraßen im ganzen Land zum Erliegen, auch im grenzüberschreitenden Verkehr. Bei einem weiteren geplanten Protest werden die deutschen Eisenbahner streiken und die Arbeit für bis zu drei Tage niederlegen.

DAX-Performance

Der DAX gewann am 8. Januar fast 1 % und beendete den Handelstag mit einem deutlichen Plus gegenüber Freitag bei 16.717 Punkten.

Insgesamt hat sich der DAX in letzter Zeit auch recht gut entwickelt, wenn auch nicht in denselben Höhen wie im Dezember 2023. Die meiste Zeit der Woche notierte der DAX bei 16.590,16 Punkten und blieb damit angesichts der Exportzahlen und anderer wichtiger europäischer Daten, die diese Woche veröffentlicht wurden, stabil.

Da sich jedoch die Proteste im Land im Laufe der Woche verstärken, fragen sich die Anleger zweifellos, ob der DAX und der Euro am kommenden Freitag so stabil bleiben werden.