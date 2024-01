Low-Cap-Altcoins stehen vor erheblichen Preisbewegungen im Jahr 2024: LINA, BITBOT und SUN

Der Kryptomarkt bleibt eine dynamische Branche, und Enthusiasten scheinen im Jahr 2024 bei der Interaktion mit digitalen Coins mehr Wert auf Praktikabilität, Nutzen und intelligentes Investieren zu legen. Während Top-Assets die Trends dominieren, bereiten sich unter dem Radar verborgene Kryptos auf ein erhebliches Wachstum vor.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) und Telegrams Bitbot (BITBOT) gehören zu den weniger bekannten Kryptoprojekten, die in diesem Jahr vor erheblichen Preissteigerungen stehen.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance präsentiert eine fortschrittliche Blockchain mit innovativen Tools und einer erstklassigen Schnittstelle, die Krypto-Investitionen auch für neue Spieler reibungslos macht. Außerdem ermöglicht es Benutzern den Zugang zum Optionshandel – ein Bereich, der einst den Wall-Street-Haien zur Verfügung stand.

Ihr dezentraler Austausch verringert den Bedarf an zentralisierten Plattformen mit erhöhter Sicherheit und reduzierten Gebühren.

LINA, die native Coin der Blockchain, wurde während dieser Veröffentlichung in einem Erholungsmodus gehandelt und stieg um über 8 % auf den aktuellen Preis von 0,008253 $. Die Marktkapitalisierung beträgt 48.404.708 $.

Experten gehen davon aus, dass der Optionsmarkt im Jahr 2024 exponentiell wachsen könnte, und Linear Finance scheint ein perfekter Kandidat zu sein, um von diesem Optimismus zu profitieren.

BitBot (BITBOT)

BitBot ist ein Telegram-Handelsbot, der Privatanlegern Tools bieten soll, mit denen sie sich auf dem Kryptowährungsmarkt zurechtfinden können, ohne auf Glück angewiesen zu sein oder massive Risiken einzugehen. Telegram-Bots erfreuen sich in der Digital-Asset-Branche immer größerer Beliebtheit, da sie innovative Funktionen bieten, mit denen Händler ihr Verdienstpotenzial steigern können.

Warum sollte man Bitbot in Betracht ziehen?

Krypto-Investoren könnten Trading-Bots skeptisch gegenüberstehen, da in diesem Sektor immer mehr Betrugsfälle auftreten. Beispielsweise verloren Benutzer des Telegram-basierten Handelsbots Unibot aufgrund eines Exploits über 600.000 $ .

Bitbot möchte dies abmildern, da es der Benutzersicherheit Priorität einräumt. Es nutzt das schlüssellose System MPC, das verhindert, dass jemand auf den gesamten Schlüssel zugreifen oder ihn einsehen kann, was Genauigkeit und erhöhte Privatsphäre verspricht.

Außerdem verfügt Bitbot über Anti-Rug-Pull-Funktionen, die Betrügereien verhindern, bei denen Entwickler einen Vermögenswert pumpen, bevor sie ihn entsorgen und mit Benutzergeldern verschwinden.

BITBOT-Inhaber genießen verschiedene Vorteile, darunter ein integriertes Empfehlungsprogramm und Copy-Trading für Neulinge und unerfahrene Spieler, um Trades von erfahrenen Marktteilnehmern zu duplizieren.

Sun (SUN)

DER Sun-Altcoin treibt das Tron-Ökosystem an, eine leistungsstarke Blockchain, die für ihre Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bekannt ist. Benutzer nutzen den SUN-Token zum Staking-Belohnungen, Governance-Abstimmungen und Transaktionsgebühren.

Tron verzeichnet eine zunehmende Akzeptanz in verschiedenen Segmenten, darunter NFTs und DeFi, was ein lukratives Umfeld für das Gedeihen von SUN schafft. Einzelpersonen können mit dem Altcoin beeindruckende Staking-Belohnungen verdienen und so die Chance auf ein passives Einkommen bekommen.

Darüber hinaus können SUN-Inhaber durch Abstimmungen zu den zukünftigen Zielen der Blockchain beitragen und so ein Gemeinschafts- und Eigenverantwortungsgefühl festigen. Darüber hinaus macht die geringere Marktkapitalisierung des Projekts SUN zu einer unterbewerteten Investitionsoption mit erheblichem Aufwärtspotenzial.

SUN legte am Vortag um 2,75 % zu und wurde bei 0,007731 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 75.885.978 $.

Der Vorverkauf von Bitbot startet am 17. Januar und interessierte Personen können die Website des Projekts besuchen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Außerdem können Sie über die Social-Media-Kontakte von BITBOT über die laufenden Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

