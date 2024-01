Preise für Helium (HNT) & Internet Computer (ICP) steigen; Pullix (PLX) erreicht Vorverkauf-Meilenstein

Der Preis für Helium (HNT) liegt wieder über 7 $, nachdem er in den letzten 24 Stunden um mehr als 43 % gestiegen ist. Unterdessen notiert der Preis für Internet Computer (ICP) über 13 $, nachdem er im gleichen Zeitraum um 20 % gestiegen ist.

Während Kryptowährungen inmitten des Anstiegs von Bitcoin auf Höchststände von 47.000 $ im grünen Bereich sind, hat sich die positive Stimmung auch auf den Vorverkauf des neuen Krypto-Projekts Pullix (PLX) übertragen. Dies hat die Aussichten auf einen potenziellen Preisausbruch erhöht, wenn der PLX-Token offiziell eingeführt wird. Hier sind die Preisprognosen für HNT, ICP und PLX.

Der Preis für Helium (HNT) steht vor einem Durchbruch über 10 $

Helium ist eine der wichtigsten Blockchain-Plattformen im Bereich der dezentralen öffentlichen Infrastruktur (DePin). Sein Wachstum im vergangenen Jahr ging mit einer stärkeren Verlagerung hin zu einer dezentralen drahtlosen Infrastruktur einher. Die von Solana betriebene Plattform verzeichnete einen deutlichen Volumenanstieg, nachdem sie ein Update der Smart-Contract-Implementierungen für das Protokoll angekündigt hatte.

HNT wurde am Montag, dem 8. Januar 2024, bei Tiefstständen von 4,74 $ gehandelt. Dies folgt auf die Rückgänge in der vergangenen Woche, als Helium seine Gewinne von den Anfang Dezember erreichten Höchstständen von 7,4 $ abschwächte.

Doch als der breitere Markt angesichts der steigenden positiven Bitcoin-ETF-Stimmung Widerstandskraft zeigte, bewegte sich der ICP-Preis über Nacht zweistellig und erreichte am Dienstagmorgen Höchststände von 7,18 $.

Es wird erwartet, dass der Anstieg von Bitcoin andauert, und da sich bestimmte Preiskatalysatoren abzeichnen, könnte HNT mit einem neuen Aufwärtstrend rechnen. Wenn Käufer weiterhin die Marktstimmung bestimmen, wird der Heliumpreis wahrscheinlich einen Anstieg über 10 $ anstreben.

Internet Computer (ICP) steigt stark an, da die On-Chain-Aktivität zunimmt

Abgesehen davon, dass der allgemeine Bullenmarkt die Gewinne im gesamten Ökosystem ankurbelt, ist ICP aufgrund des Anstiegs der On-Chain-Aktivitäten auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends vorbereitet.

Laut DeFiLlama ist der Total Value Locked (TVL) in dApps im Protokoll in den letzten zwei Monaten deutlich gestiegen. TVL lag Anfang November bei rund 2,1 Mio. $, hat aber die Marke von 33 Mio. $ überschritten.

Der ICP-Preis bleibt über einer absteigenden Trendlinie, unter der er nach einem wöchentlichen Anstieg von 87 % im November 2023 durchbrach. Analysten gehen davon aus, dass der Ausbruch dazu führen könnte, dass der Preis für Internet Computer eine Rallye bis zum primären Widerstandsniveau über 20 $ anstrebt. Die Aufwärtsdynamik dürfte den Preis auf 31,69 $ und das Reload-Niveau im Oktober 2021 bei etwa 43,27 $ drücken.

Pullix (PLX) zieht Investoren an, während es Phase 6 des Vorverkaufs erreicht

Pullix (PLX) könnte dazu beitragen, die Liquiditätsherausforderung zu bewältigen, mit der das Ökosystem der dezentralen Finanzen (DeFi) derzeit konfrontiert ist. Es könnte auch die Lösung für die Kompromisse sein, mit denen Anleger konfrontiert sind, wenn sie zentralisierte Börsen nutzen. Die jüngsten Ereignisse rund um CEX-Plattformen und der zunehmende Bedarf an den besten Funktionen von CEXs und DEXs verschaffen Pullix eine starke Position, wenn es endlich auf den Markt kommt.

Es ist das Potenzial dieser hybriden Börse, das auf dem gesamten Markt auf großes Interesse stößt, mit mehr als 3,1 Mio. $, die im laufenden Vorverkauf gesammelt wurden.

Da die Investoren sich einen Anteil an den 60 % der 200 Millionen PLX sichern, die den Teilnehmern des Vorverkaufs zur Verfügung stehen, ist der Wert des Tokens von 0,04 $ auf 0,08 $ gestiegen. Dieser Wert könnte noch deutlich steigen, wenn der Vorverkauf weiter an Dynamik gewinnt. Wenn der Vorverkauf endet und die Token auf dem Markt zu handeln beginnen, könnte PLX explodieren.

Mehr über Pullix erfahren Sie hier.