Kryptowährungen stehen am Donnerstag im Fokus, nachdem die US-SEC endlich ihre mit Spannung erwartete Genehmigung für die Spot-Bitcoin-ETFs erteilt hat.

Warum ist ein Bitcoin-ETF eine große Sache?

Die US-Aufsichtsbehörde genehmigte gestern Abend insgesamt 11 Anträge für die genannten börsengehandelten Fonds, was auch die Aktien von Coinbase in die Höhe trieb, da die Vermögensverwalter das Unternehmen als Depotpartner für die ETFs ausgewählt hatten.

Ein Nicken der SEC ist für den Kryptoraum von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Spot-Bitcoin-ETFs das institutionelle Interesse an BTC voraussichtlich erheblich steigern werden. Bernstein-Analysten gehen beispielsweise davon aus, dass diese Fonds in den kommenden Jahren etwa 10 % des weltweiten Bitcoin-Angebots verwalten werden.

Auch die Wall Street ist davon überzeugt, dass der Zufluss von institutionellem Kapital zu einem massiven Anstieg des Bitcoin-Preises führen wird. Anfang dieser Woche sagte Standard Chartered, dass die weltweit größte Kryptowährung nächstes Jahr 200.000 $ erreichen könnte, wenn die SEC die ETFs tatsächlich genehmigt.

Sollte diese Rallye tatsächlich zustande kommen, ist es denkbar, dass der damit verbundene Vorteil auch auf andere Krypto-Akteure durchdringt, da Bitcoin ihr Fackelträger ist. Dazu gehören auch die kürzlich gestarteten Projekte wie Pullix.

Pullix wird von einem nativen Token betrieben

Pullix könnte von der behördlichen Genehmigung für die Bitcoin-ETFs profitieren, da es auf einem nativen Token namens „PLX“ basiert.

Sobald also die börsengehandelten Fonds den erwarteten Aufschwung für BTC bewirken und er beginnt, den Rest des Marktes mit sich zu ziehen, könnte der Pullix-Token für diejenigen Früchte tragen, die frühzeitig in ihn investiert haben.

PLX kostet derzeit nur 0,08 $ und wird laut dem Timer auf der Website voraussichtlich in etwa 15 Tagen den nächsten Preisanstieg erleben.

Pullix hat durch den laufenden Vorverkauf bisher weit über 3,3 Mio. $ eingesammelt, was Bände über die Art der Nachfrage spricht, die dieser neue Krypto-Token anzieht. Weitere Informationen zu PLX finden Sie hier.

Pullix möchte das Liquiditätsproblem beheben

Im Kern ist Pullix eine hybride Börse, die es Ihnen ermöglicht, von den Vorteilen einer zentralen Börse zu profitieren, ohne auf die Vorteile einer dezentralen Börse verzichten zu müssen.

Pullix ist davon überzeugt, dass die Kombination der positiven Aspekte beider Seiten eine Lösung für das Liquiditätsproblem darstellt, das typischerweise mit einer DeFi-Börse verbunden ist.

Was Pullix umso interessanter macht, sind zwei Dinge. Das erste ist das Trade-to-Earn-Modell, das Benutzern im Wesentlichen für das Handeln an der Krypto-Börse belohnt.

Zweitens teilt die Plattform einen Teil ihrer Einnahmen mit denjenigen, die in ihren nativen PLX-Token investieren, der als aufregende neue Form des festen passiven Einkommens dient. Möchten Sie mehr über Pullix und den PLX-Token erfahren? Klicken Sie hier, um die Projektseite zu besuchen.

Weitere Rückenwinde, die PLX helfen könnten

Einer der Gründe, warum Pullix im Vorverkauf eine starke Nachfrage nach seinem nativen Token verzeichnet, ist sein Fokus auf Sicherheit.

Interessanterweise ist ein Bitcoin-ETF nicht der einzige Rückenwind, der PLX oder dem Kryptomarkt insgesamt im Jahr 2024 zugute kommen könnte. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr mehrmals senken wird.

Das ist von Bedeutung, da Geld tendenziell in risikobehaftete Vermögenswerte wie Kryptowährungen fließt, sobald die Zentralbank in Bezug auf ihre Geldpolitik lockerer wird. Mitglieder des FOMC haben kürzlich drei Zinssenkungen im Jahr 2024 angekündigt, wie Invezz hier berichtete.

Schließlich soll sich das Bitcoin-Angebot im kommenden April halbieren, was historisch gesehen ein Segen für den Preis war. Das ist ein weiterer Rückenwind, der sich auch auf andere Kryptowährungen auswirken könnte, einschließlich des Pullix-Tokens. Sie können die Pullix-Website unter diesem Link besuchen, um Möglichkeiten zur Investition in den PLX-Token zu erkunden.