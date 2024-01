BlackRock (BLK) meldete am 12. Januar interessante Finanzergebnisse für das GJ 2023.

Was die Bilanz betrifft, so meldete das Unternehmen für das Gesamtjahr einen Rückgang des Betriebsergebnisses um 2 % von GJ 2022 auf 2023.

Außerdem gab es offiziell seine Vereinbarung zur Übernahme von GIP (Global Infrastructure Partners) für 12 Mrd. $ bekannt.

Was die Quartalsgewinne betrifft, so meldete das Unternehmen für das 4. Quartal Nettozuflüsse in Höhe von 96 Mrd. $, ein leichter Rückgang gegenüber 113 Mrd. $ im 4. Quartal 2022.

Beeindruckendes EPS

Copy link to section

Das Unternehmen meldete auch ein EPS von 9,22 $. Dies übertraf die Prognosen und entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen der Analysten an den weltgrößten Vermögensverwaltungsriesen. Insgesamt bedeutete dies, dass das verwässerte EPS für 2023 im Vergleich zu 2022 um 8 % gestiegen ist.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im 4. Quartal um 7 % auf 1,45 Mrd. $, verglichen mit 1,35 Mrd. $ im Jahr 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Insgesamt blieb der Jahresumsatz von BlackRock unverändert, was laut BlackRock “in erster Linie auf die negativen Auswirkungen der Märkte auf die durchschnittlichen AUM” zurückzuführen ist. Die Einnahmen auf GAAP-Basis stiegen im 4. Quartal 2023 um 7 % auf 4,63 Mrd. $, verglichen mit 4,33 $ im 4. Quartal 2022.

Für die Zukunft positioniert

Copy link to section

Laurence Fink, Chairman und CEO von BlackRock, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

Die Kunden haben uns 2023 Nettozuflüsse in Höhe von 289 Mrd. $ anvertraut, davon 96 Mrd. $ im 4. Quartal. Wir gehen mit einer starken Dynamik in das Jahr 2024 – 10 Bio. $ verwaltetes Vermögen, zunehmende Zuflüsse und eine für die Zukunft aufgestellte Organisation.

Aktienkurs von BlackRock

Copy link to section

Die Aktie des Unternehmens wurde bei Börseneröffnung am Freitag mit 796,96 $ gehandelt. Die Marktstimmung war im Vorfeld der Ergebnisse allgemein optimistisch, stieg aber nach der Ankündigung der Übernahme von GIP durch BlackRock drastisch an. Der Aktienkurs stieg an diesem Morgen auf über 799 $, bevor er leicht auf 792,61 $ zurückging.