Coinbase & Yellow Card kooperieren bei der Annahme von Kryptos in Afrika; neue Hybridbörse entsteht

In einem bahnbrechenden Schritt zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Kryptowährungen in Afrika hat Coinbase, eine führende US-Kryptowährungsbörse, eine strategische Partnerschaft mit Yellow Card, einer afrikanischen Stablecoin-Börse, geschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Millionen von Menschen in aufstrebenden Volkswirtschaften auf dem gesamten Kontinent finanzielle Möglichkeiten zu eröffnen.

Unterdessen bereitet sich Pullix, eine hybride Kryptobörse, darauf vor, die Handelslandschaft neben dem derzeit laufenden PLX-Token-Vorverkauf mit innovativen Lösungen neu zu definieren.

Partnerschaft zwischen Coinbase und Yellow Card

Die Allianz von Coinbase mit Yellow Card markiert einen entscheidenden Moment für die Annahme von Kryptowährungen in Afrika. Yellow Card, ein Portfoliounternehmen von Coinbase, wird eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Dienstleistungen von Coinbase auf 20 afrikanische Länder spielen.

Ab Februar wird die Partnerschaft über die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung über die Coinbase Wallet-App Zugang zum USD Coin (USDC) ermöglichen, einem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin.

Die Expertise von Yellow Card bei lokalen Zahlungsmethoden wird durch die Integration des Yellow Card Widgets in die Coinbase Wallet-App genutzt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Kauf und Transfer von USDC für afrikanische Benutzer zu vereinfachen und gebührenfreie Transaktionen per E-Mail und beliebten Messaging-Apps wie WhatsApp, iMessage und Telegram zu ermöglichen.

Darüber hinaus können Benutzer der Yellow Card die Base-Chain, eine von Coinbase entwickelte Ethereum-Layer-2-Lösung, für kostengünstige Transaktionen nutzen.

Mit der Betonung von USDC will Coinbase die wirtschaftlichen Herausforderungen in Regionen mit hoher Inflation und Abhängigkeit von Überweisungen angehen. Die Partnerschaft soll als Katalysator für mehr wirtschaftliche Freiheit in Regionen dienen, in denen diese bisher fehlte, und den Weg für die Einführung eines modernen Finanzsystems ebnen.

Pullix überbrückt die Lücke mit einem hybriden Börsenmodell

Während Coinbase und Yellow Card Fortschritte bei der Ausweitung des Krypto-Zugangs in Afrika machen, ist Pullix bereit, das Handelserlebnis mit seinem innovativen Hybrid-Börsenmodell neu zu definieren. Pullix zielt darauf ab, die Lücke zwischen dezentralisierten und zentralisierten Börsen zu schließen und den Nutzern die Vorteile beider Welten zu bieten.

Der einzigartige Ansatz der Plattform befasst sich mit dem Liquiditätsproblem im dezentralen Finanzwesen (DeFi), einem seit langem bestehenden Hindernis für das Wachstum dezentraler Börsen. Pullix bietet eine einheitliche Plattform, die die Stärken zentraler und dezentraler Börsen vereint und Benutzern nahtlosen Zugang zu Liquidität und die Möglichkeit bietet, verschiedene Assets weltweit zu handeln.

Pullix’ Engagement für die Sicherheit der Nutzer hebt es von anderen Anbietern im Kryptobereich ab. Die Nutzer behalten die Verwahrung ihrer Assets und profitieren gleichzeitig von den Sicherheitsmerkmalen einer zentralisierten Börse. Die Plattform bietet eine hohe Liquidität, eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 und ein Governance-Modell, das es Token-Inhabern ermöglicht, zu Markterweiterungen beizutragen und neue Assets vorzuschlagen.

Das Ökosystem von Pullix geht über die Hybridbörse hinaus und bietet eine Reihe von Funktionen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden. Die Plattform umfasst ein Kreditprotokoll für passives Einkommen, einen dezentralen Multichain-Renditeoptimierer namens VaultX sowie ein dezentrales Finanz- (DeFi) und NFT-Launchpad für spannende Investitionsmöglichkeiten.

Die Nutzer können Yield Farming, Staking und Liquiditätsbereitstellung betreiben und dabei von der Sicherheit einer Non-Custodial Börse profitieren. Die automatisierten Lösungen der Plattform, einschließlich KI-gestützter Handelswerkzeuge und einer Copy-Trading-Funktion, verbessern die Handelsstrategien und potenziellen Gewinne der Nutzer.

PLX-Token-Vorverkauf und „Trade-to-Earn“-Mechanismus

Das Herzstück von Pullix ist sein nativer Token PLX, die erste „Trade-to-Earn“-Kryptowährung auf dem Kryptomarkt.

PLX-Token-Inhaber können sofortige Belohnungen für den Handel auf der Plattform und die Teilnahme an Handelsherausforderungen verdienen. Was PLX auszeichnet, ist sein Mechanismus zur Umsatzbeteiligung, der es Token-Inhabern ermöglicht, von den täglichen Einnahmen der Börse zu profitieren.

Im laufenden Vorverkauf, der sich derzeit in der sechsten Phase befindet, werden 60 % der PLX-Tokens an frühe Teilnehmer vergeben, die ihnen die Möglichkeit bieten, am einzigartigen Trade-to-Earn-Modell teilzunehmen. Der Vorverkauf mit einem festen Angebot von 200.000.000 PLX-Tokens und einem Anfangspreis von 0,04 $ stellt ein attraktives Angebot für Händler dar, die nach einer neuen Möglichkeit suchen, Belohnungen zu verdienen und zur Liquidität der Plattform beizutragen.

Der PLX-Token wird in der aktuellen Phase für 0,08 $ gehandelt und der Preis wird in den nächsten 14 Tagen steigen. Nach den Zahlen zu urteilen, hat sich der Wert des Tokens bereits verdoppelt, und die ersten Teilnehmer freuen sich bereits über ihre Gewinne. Um am Pullix-Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite.