Krypto ist in eine neue Investitionsära eingetreten, da am Donnerstag in den USA zum ersten Mal der Handel mit Spot-Bitcoin-ETFs live ging. Da die Markterwartungen steigen, sagt ein Top-Ökonom, dass diese Entwicklung das Investieren in Kryptowährungen auf ein neues Niveau heben könnte.

Könnte der neue Telegram-Handelsbot Bitbot (BITBOT) inmitten eines Mega-Starts des Spot-ETF mit Prognosen zu Bitcoin (BTC) und Krypto ein weiterer Game-Changer für Händler sein?

El-Erian sagt, dass ETFs die Beteiligung an Krypto-Investitionen erweitern werden

Mohamed El-Erian, Präsident des Queens’ College in Cambridge und Chefwirtschaftsberater der Allianz, hat seine Einschätzung dazu geäußert, was die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC für den Kryptowährungssektor bedeutet, und wies darauf hin, dass dies ein „Game-Changer“ sei.

El-Erians Kommentare, die am 11. Januar über sein offizielles X-Konto geteilt wurden, kamen zu einem Zeitpunkt, als der Bitcoin-ETF-Markt in den ersten Handelsstunden ein Volumen von über 1,3 Mrd. $ verzeichnete. Der historische Tag fiel mit einem starken Preisanstieg der Top-Kryptowährung zusammen, wobei BTC auf über 48.000 $ kletterte, bevor der “Sell-the-News”-Druck den Preis auf etwa 46.000 $ zurückfallen ließ.

El-Erian kommentierte den Spot-ETF-Trend und was er für Bitcoin-Investitionen bedeuten könnte:

Befürworter haben Recht, wenn sie dies als einen „Game Changer“ für Krypto als finanziellen Vermögenswert/Investition bezeichnen, wenn auch nicht als potenzielle globale Währung. Diese #SEC-Entscheidung wird mehr bewirken, als die Beteiligung an Bitcoin-Investitionen zu vertiefen und auszuweiten.

Die Genehmigung und der Handel stellen nicht nur „den Legitimitätsbedenken entgegen, die durch die viel beachteten Skandale der letzten Jahre geschürt wurden“, sondern sind auch eine bemerkenswerte Entwicklung, die Krypto als Vermögenswert in der Investmentwelt verankert. Dies sollte trotz der Tatsache der Fall sein, dass die ETFs nicht bedeuten, dass Bitcoin zu einer globalen Währung heranwächst, betonte El-Erian.

Marktexperten sagen, dass enorme Zuflüsse in Bitcoin-ETFs das Preiswachstum von Bitcoin beschleunigen, Chancen eröffnen und den breiteren Krypto-Investitionsbereich revolutionieren könnten. Es ist diese wachsende Investmentwelt, die Bitbot (BITBOT) neu definieren könnte.

