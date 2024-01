Preisprognose für Krypto: Hedera (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

Der Preisanstieg von Ethereum in dieser Woche trug zur Aufwärtsbewegung mehrerer Altcoins bei, während sich Bitcoin inmitten des bedeutenden Handelsdebüts von Spot-ETFs bewegt hat. Ethereum Classic, Optimism und Arbitrum verzeichneten inmitten des Überschwangs am Markt beachtliche Preissteigerungen.

Hier sind die Preisprognosen für Hedera (HBAR) und Pepe (PEPE). Ebenfalls im Fokus: Meme Moguls (MGLS).

Der Preis von Hedera (HBAR) könnte 2024 bei 0,5 $ liegen

HBAR ist der native Token des Proof-of-Stake-Netzwerks Hedera. HBAR, das im Jahr 2021 ein Allzeithoch von 0,56 $ erreichte, könnte dieses Niveau oder ein höheres erreichen, wenn sich die allgemeinen Marktbedingungen zu einem starken Aufwärtskatalysator entwickeln.

Ein Blick auf den technischen Chart von Hedera der letzten drei Monate zeigt einen Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass die Haussiers die Verluste der letzten Woche überwinden können. Wenn die Preise neuen Schwung bekommen, könnte ein Durchbruch über die 0,1 $-Hürde den Weg für einen möglichen erneuten Test des ATH ebnen.

Die Akzeptanz wird für die langfristigen Aussichten von HBAR von entscheidender Bedeutung sein, und die jüngste Allianz zwischen Hedera und Algorand für DeRec, ein dezentrales System zur Wiederherstellung von Wallets, könnte zu den zahlreichen Katalysatoren innerhalb des Hedera-Ökosystems beitragen.

Pepe (PEPE): Ist eine neue Aufwärtsdynamik möglich?

Der Preis von Pepe ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 6 % gesunken und lag zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,000001351 $. Das Handelsvolumen des Meme-Coins ist ebenfalls um 36 % zurückgegangen.

Die heutige Bewegung folgt auf einen Ausbruch aus einem absteigenden parallelen Channel, wobei die Preise Höchststände von 0,00000150 $ erreichten. Der Kryptoanalyst Ali Martinez meinte, dass eine Fortsetzung dieser Entwicklung 0,0000016 $ ins Spiel bringen könnte, mit einem möglichen Anstieg auf 0,0000019 $.

Während der Rückgang von PEPE das optimistische Bild, das der Kryptoanalyst am Donnerstag via X hervorhob, entkräften könnte, deutet die Prognose für 2024 darauf hin, dass die Käufer eine Chance haben, ihre Autorität zu behaupten.

Meme Moguls (MGLS): Ein Token mit 100-fachem Potenzial?

Meme Moguls (MGLS) ist ein neues Projekt im Vorverkauf, dessen Einführung ein einzigartiges Play-to-Earn-Modell in die Welt des Meme-Coins-Handels bringen wird. Während die Kryptoindustrie mit dem Marktdebüt von Spot-Bitcoin-ETFs für Aufsehen sorgt, sind Meme-basierte Assets ein weiterer Sektor dieses Marktes, der ein beispielloses Interesse verzeichnet.

Virale Meme-Token wie Bonk von Solana haben ein Ökosystem ergänzt, zu dem auch Dogecoin, Shiba Inu und Pepe gehören. Meme Moguls ist die Börse, an der Händler die Erfahrung des simulierten Handels mit allen ikonischen Meme-Assets genießen können, und bietet Funktionen, die dabei helfen können, Moguls aus gewöhnlichen Händlern zu machen.

Der native MGLS-Token wird dieses Ökosystem antreiben, einschließlich Staking-Pools und anderer Belohnungsmechanismen. Derzeit liegt MGLS in Phase 4 des Vorverkaufs bei 0,0027 $ und könnte sich dank seiner wahrscheinlichen Marktdominanz zu einem der Aushängeschilder des Jahres 2024 entwickeln.

Weitere Informationen zu Meme Moguls finden Sie hier.