Erfolge von Tron Network 2024; Monero & Borroe Finance lösen Krypto-Momentum aus

Borroe Finance ist ein aufstrebender Star im DeFi-Sektor

Da Borroe Finance ($ROE) auf der Polygon-Blockchain basiert, hat das Netzwerk Vollgas gegeben, um den Fundraising-Prozess in der Web3-Branche zu transformieren.

Polygon gilt als eine der bekanntesten Ethereum-Sidechains, da es die Sicherheit, Interoperabilität und Skalierbarkeit verbessert. Darüber hinaus ermöglicht es kostengünstige, schnelle und effiziente Transaktionen. Wie hilft dies Borroe Finance, bei der Web3-Umsatzfinanzierung die Nase vorn zu haben?

Nun, das Netzwerk nutzt andere Spitzentechnologien wie Smart Contracts, künstliche Intelligenz (KI) und non-fungible Token (NFTs) in seinem Peer-to-Peer-Marktplatz (P2P).

Dieser Out-of-the-Box-Ansatz ermöglicht es Borroe Finance, in der Krypto-Nachrichtenszene für Aufsehen zu sorgen, da er es Web3-Teilnehmern ermöglicht, durch die Verknüpfung mit Umsatzverkäufern sofortige Mittel zu beschaffen.

Die Web3-Unternehmen können ihre wiederkehrenden Einnahmen als NFTs prägen, die als Sicherheit dienen, und sie später auf dem Marktplatz von Borroe Finance verkaufen, sodass die Web3-Spieler sofort Geld erhalten.

Daher geht Borroe Finance noch einen Schritt weiter, indem es andere Sektoren wie Dapp (dezentrale Anwendungen) und NFT Gaming neu definiert und es zu einem der Altcoins macht, die man im Auge behalten sollte.

Der neuartige Ansatz von Borroe Finance im Web3-Bereich ist nicht unbemerkt geblieben, da Investoren weiterhin in Scharen in sein Netzwerk einsteigen, wie sein Governance-Token – $ROE – beweist.

Beispielsweise wurden in der dritten Phase des Vorverkaufs mehr als 215 Millionen $ROE-Tokens verkauft und dabei mindestens 2,5 Mio. $ gesammelt.

Dank des langfristigen Ziels von Borroe Finance, Eintrittsbarrieren im Web3-Sektor zu überwinden, ähnelt diese Erfolgsquote der von Hype-getriebenen Coin-Angeboten.

Der Total Value Locked (TVL) im Tron-Netzwerk steigt weiter sprunghaft an, da erhebliches Vertrauen in das Ökosystem eindringt. Dies zeigt auch eine bemerkenswerte HODL-Kultur.

Laut Coin98 Analytics führte Tron bis Ende 2023 neben Ethereum (ETH) die Liste der Blockchains mit dem höchsten TVL an.

Infolgedessen verdrängte Tron andere Netzwerke wie BNB Chain, Arbitrum, Solana, Blast, Optimism, Avalanche, Polygon, Base und Cardano, um diesen Platz einzunehmen.

Laut TRONSCAN ist auch der Total Value On-Chain (TVC) von TRX durch die Decke gegangen.

Quelle: TRONSCAN

TVC ist eine wichtige Kennzahl, die die Marktkapitalisierung eines Coins auf der Grundlage von Handelsvolumina von mehr als 1 Mio. $ anzeigt.

Daher zeigen diese Statistiken, dass das Tron-Netzwerk auf einem guten Weg ins Jahr 2024 gestartet ist.

Unterdessen steht Monero weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger auf dem immer stärker datenschutzbewussten Kryptomarkt. Trotz der jüngsten XMR-Nachrichten bleibt das Projekt eine Kryptowährung mit dem höchsten Fokus auf Datenschutz. Anleger, die sich dessen bewusst sind, haben ein wachsames Auge darauf.

