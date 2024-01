Metacade fügt das Cardano-Spiel Outlaws Brawl hinzu und erweitert sein Gaming-Angebot

Das Bestreben von Metacade (MCADE), die führende Blockchain-basierte Social-Gaming-Plattform zu werden, geht weiter, nachdem das Unternehmen nach einem erfolgreichen öffentlichen Beta-Start gegen Ende des letzten Jahres ins Jahr 2024 aufgestiegen ist. Neue und aufregende Partnerschaften und Meilensteine in der Roadmap unterstrichen das Wachstum im Laufe des Jahres und gewannen nach einem äußerst erfolgreichen Vorverkauf an Dynamik.

Jetzt, im Vorfeld eines für den Kryptobereich im weiteren Sinne wichtigen ersten Quartals, möchte die Play-to-Earn-Plattform ihre Entwicklung auf die nächste Stufe bringen.

Was hat Metacade vor und was könnte dies für den nativen MCADE-Token bedeuten?

Metacade kooperiert mit dem Cardano-Topspiel Outlaws Brawl

Copy link to section

Metacade hat dieses Jahr mit mehreren Blockbuster-Ankündigungen begonnen, darunter Partnerschaften mit BandZaiGame, Space Mavericks und DOGAMI.

Am Freitag gab Metacade bekannt, dass es eine Partnerschaft mit dem Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) eingegangen ist, um Outlaws Brawl, ein P2E-Spiel von Cardano, auf Metacade zu bringen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Das massive Multiplayer-First-Person-Shooter (FPS)-Actionspiel hat seit seiner Enthüllung große Aufmerksamkeit erregt. HHMC sagt, dass es die Blockchain nutzen will, um eine ähnliche Spielstärke wie Counter Strike und Fortnite zu erreichen. Die Partnerschaft erweitert das plattformübergreifende Gaming-Angebot von Metacade auf ein weiteres Top-Blockchain-Ökosystem.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dies geschieht, nachdem Metacade sich mit der Blockchain Game Alliance zusammengeschlossen hat.

Die Anfang des Monats angekündigte Zusammenarbeit ist ein weiteres wichtiges Highlight und könnte dazu führen, dass die Plattform ihren Streifzug durch das Ökosystem ausweitet. P2E und Learn2Earn entwickeln sich zu großen Trends. Da immer mehr Menschen von Blockchain-Gaming und seinem realen Nutzen erfahren, könnte eine Plattform wie Metacade, die Spieler, Entwickler und Investoren zusammenbringt, großen Zulauf bekommen.

Was steht für Metacade 2024 auf dem Programm?

Copy link to section

Es sind nur noch ein paar Tage, bis die Metacade-Community ein Update darüber erhält, was das Team für dieses Quartal und das Jahr auf Lager hat.

Wie auf dem offiziellen X-Account bekannt gegeben wurde, wird Metacade-CEO Russell Bennett am 18. Januar ein Update darüber geben, was im ersten Quartal 2024 zu erwarten ist. Die Community kann den Metacade-Chef um 20:00 Uhr über YouTube treffen. Siehe den Link unten:

Zu den möglichen Entwicklungen im Jahr 2024 könnten der Start des Metacade-Förderprogramms, die Einführung eines NFT-Marktplatzes und ein erster Blick auf AR/VR-Spiele gehören.

In diesem Zusammenhang könnte die Community eine Reihe von mehreren wichtigen Partnerschaften erleben, die entscheidende Spieleinführungen und Wettbewerbe auf Metacade bringen. Ganz oben auf der Liste der zu erledigenden Aufgaben stehen auch das Marketing und die Teilnahme an globalen Krypto-Gaming- und Blockchain-Events.

Aber das ist noch nicht alles. Um das volle Potenzial seines Ökosystems zu entfesseln, hat Metacade einen ehrgeizigen Roadmap aufgestellt. Abgesehen von den digitalen Pässen ist das Onboarding eines größeren Publikums mit Cross-Chain- und Web2-Fähigkeiten bereits im Gange.

MCADE-Ausblick

Copy link to section

Die Nachrichten über die jüngsten Partnerschaften von Metacade gingen in den letzten Wochen weitgehend im Trubel um die Bitcoin-ETFs unter, die vor der Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) entstanden. Aber da die SEC ein Jahrzehnt nach dem ersten Antrag auf einen Spot-ETF endlich nachgegeben hat, ist der 10. Januar 2024 nun ein Wendepunkt, der den breiteren Kryptoraum beflügeln wird.

Das Gaming-Ökosystem hat in den letzten Jahren seine eigene Entwicklung genommen, und Metacade ist gut positioniert, um davon zu profitieren. Weiteres Wachstum könnte dem zukünftigen Preis des nativen Tokens helfen, der mit dem aktuellen Stand von 0,012 $ deutlich unter dem Allzeithoch von 0,045 $ liegt, das im Mai letzten Jahres erreicht wurde.

Mit all dem, was sich für das Metacade-Ökosystem anbahnt, könnte es den MCADE-Preis auf ein neues Hoch treiben.