Die Kryptowährungspreise schwankten in den letzten Tagen, da die Anleger auf die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs durch die Securities and Exchange Commission (SEC) in dieser Woche reagierten. Während die meisten Kryptowährungen kurz danach in die Höhe schnellten, zogen sie sich dann zurück, wobei Bitcoin von 49.000 $ auf 41.000 $ fiel.

Wie ich bereits am Freitag schrieb, war dieser Rückzug auf eine Situation zurückzuführen, die als “Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten” bekannt ist. In den meisten Fällen neigen Vermögenswerte dazu, im Vorfeld eines wichtigen Ereignisses zu steigen und dann zurückzugehen, wenn die wirklichen Nachrichten eintreffen. In diesem Fall war der Rückgang darauf zurückzuführen, dass die Zulassung des börsengehandelten Fonds von den Anlegern bereits erwartet und eingepreist worden war.

Einige Altcoins entwickeln sich gut

Die meisten Kryptowährungen und Bitcoin-Mining-Aktien stürzten nach der Zulassung des ETF ab. Einige haben sich jedoch weiterhin gut entwickelt. Pullix, ein neues aufstrebendes Unternehmen, hat in den letzten Monaten mehr als 3,5 Mio. $ gesammelt. Sie können den Token hier kaufen.

Gleichzeitig haben sich einige Altcoins wie Tron, Bitcoin Cash und Internet Computer gut entwickelt. Der TRX-Preis von Tron ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 % gestiegen, während Bitcoin Cash um über 6 % zulegte. Der ICP von Internet Computer stieg um mehr als 4 %.

Diese Altcoins sind aus verschiedenen Gründen gestiegen, wobei der wahrscheinlichste Grund die Spekulation ist. Im Fall von Tron und Bitcoin Cash glauben Analysten, dass wir in den nächsten Monaten einige ETF-Vorschläge sehen könnten.

Die logischste Ansicht ist, dass sich das nächste ETF-Schlachtfeld um Ethereum drehen wird, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Es besteht jedoch die Sorge, dass die SEC den ETF wegen seiner Staking-Funktion nicht zulassen wird.

Es wird auch erwartet, dass die ETF einen Spot-Tron-ETF wegen der rechtlichen Probleme mit Justin Sun, dem Gründer der Plattform, ablehnen wird. Im Jahr 2023 beschuldigte die SEC Justin Sun der Durchführung eines groß angelegten Manipulationsprogramms durch Wash-Trading.

Ein Bitcoin Cash ETF ist aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Bitcoin realisierbar. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen einen BCH-ETF beantragen wird, da das Volumen gering ist. Internet Computer stieg, nachdem Bitfinity Geld für den Aufbau eines Layer-2-Netzwerks für Bitcoin aufbrachte.

Pullix Token-Verkauf geht weiter

Pullix ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Akteur in der Kryptoindustrie zu werden. Es wird dies tun, indem es Unternehmen wie Uniswap, dYDx und Binance stört, indem es eine hybride Börse schafft, die Merkmale der Dezentralisierung (DEX) und Zentralisierung (CEX) vereint.

Das Ziel dieses Ansatzes ist es, den Kunden beide Seiten zu bieten und eine angemessene Liquidität im Ökosystem zu gewährleisten. Außerdem sollen Kunden aus der ganzen Welt dabei unterstützt werden, mit digitalen Vermögenswerten zu niedrigeren Gebühren und mit geringerem Slippage zu handeln.

Pullix führt jetzt einen Token-Verkauf durch, während es sein Ökosystem aufbaut. Die Entwickler haben bereits über 3,2 Mio. $ von Investoren gesammelt. Diese Käufer können mit verschiedenen Coins wie Bitcoin, Ethereum, BNB und Tether teilnehmen. Sie können das Whitepaper von Pullix hier lesen.

Wie bei anderen Vermögenswerten ist auch die Investition in Pullix mit Risiken verbunden. Zum einen gibt es regulatorische Risiken, da die SEC argumentieren kann, dass der Pullix-Token ein finanzielles Wertpapier ist. Es besteht auch das Risiko, dass der Token bei der Notierung keine große Nachfrage erfährt. Dies bedeutet, dass Sie Vorsicht walten lassen sollten, indem Sie die besten Risikomanagementstrategien anwenden.