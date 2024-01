Die Uranpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, da die Sorge um das Angebot an Uran andauert. Infolgedessen stieg der Global X Uranium ETF (URA) auf einen Höchststand von 31,50 $, den höchsten Stand seit Januar 2013, und gehörte damit zu den Spitzenreitern in diesem Jahr. Seit seinem Tiefststand im Jahr 2020 hat er um mehr als 400 % zugelegt.

Die URA-Zuflüsse nehmen zu

Der Global X Uranium ETF ist mit einem Vermögen von über 2,7 Mrd. $ einer der größten Fonds in der Energiebranche. In jüngster Zeit haben immer mehr Anleger Kapital in den Fonds investiert, da die Nachfrage gestiegen ist.

Daten von ETF.com zeigen, dass der Fonds in den letzten fünf Monaten in Folge Zuflüsse verzeichnete. Insgesamt wurden Vermögenswerte in Höhe von über 370 Mio. $ hinzugefügt. Dieser Trend hat dazu beigetragen, dass der Fonds den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt erreichte.

URA ist ein ETF, der Anlegern Zugang zu einigen der größten Uranbergbauunternehmen weltweit bietet. Zu den größten Unternehmen gehören Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp und Paladin Energy. Es hat auch in Sprott Physical investiert, einen Fonds, der echte Uranvermögenswerte hält.

Die meisten Unternehmen im URA ETF kommen aus Kanada, gefolgt von Australien, den Vereinigten Staaten, Südkorea und dem Vereinigten Königreich. In den meisten Fällen wird der Fonds oft als eine gute indirekte Möglichkeit angesehen, in Uran zu investieren.

Die Uranpreise verzeichneten in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend, da die Nachfrage nach Uranstrom stieg. In Europa haben Länder wie Deutschland und Frankreich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beschlossen, die Laufzeit ihrer Urankraftwerke zu verlängern.

Auch in den USA hat Biden die Investitionen in Uran erhöht, was seiner Meinung nach dazu beitragen wird, dass das Land bis 2050 den Netto-Nullpunkt erreicht. In einer Erklärung letzte Woche sagte ein wichtiger Leiter des Energieministeriums:

Die Steigerung unserer inländischen Uranversorgung wird nicht nur die historische Klimaagenda von Präsident Biden vorantreiben, sondern auch die Energiesicherheit Amerikas erhöhen, gut bezahlte Gewerkschaftsarbeitsplätze schaffen und unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Gleichzeitig bestehen Bedenken hinsichtlich der Uranversorgung. Kazatomprom, das größte Uranunternehmen der Welt, sagte in einer Erklärung letzte Woche, dass seine Produktion viel geringer als erwartet ausfallen werde. Sie führten diese Verlangsamung auf einen starken Rückgang der Schwefelsäure zurück, einem entscheidenden Element in ihrem Bergbau.

URA ETF-Aktienanalyse

URA-Chart via TradingView

Ein Blick auf den langfristigen Monats-Chart zeigt, dass sich der URA ETF seit langem in einem starken Aufwärtstrend befindet. Zuletzt stieg der Fonds über den wichtigen Widerstand bei 27,85 $, dem Höchststand im November 2021. Er hat sich auch über das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level erholt, was ein positives Zeichen ist.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den kommenden Monaten weiter steigen wird, da Händler den 38,2 %-Retracement-Punkt bei 40,62 $ anstreben. Dieses Kursziel liegt etwa 28,73 % über dem aktuellen Niveau und entspricht meiner letzten URA-Prognose.