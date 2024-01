Verschiebung der Dynamik im Kryptobereich: Von Polkadot und Polygon zum neuesten Marktteilnehmer

Trotz aufregender Ankündigungen kam es bei Polkadot (DOT) und Polygon (MATIC) in der vergangenen Woche zu Preisrückgängen. Andererseits ist eine neue Meme-Coin aufgrund ihrer aufregenden Wachstumsaussichten zu einer der ersten ICO-Wahlmöglichkeiten für Investoren geworden.

Im Folgenden werden wir die neuesten Entwicklungen rund um diese Top-Altcoins genauer unter die Lupe nehmen und die besten Kryptowährungen zum Investieren auswählen!

Parity Technologies gibt den Übergang von Polkadot Vault an Novasama Technologies bekannt

Copy link to section

Das Blockchain-Infrastrukturunternehmen Parity Technologies sorgte am 4. Januar 2024 für Schlagzeilen, als es einen bedeutenden Schritt bei der Dezentralisierung seiner Geschäftstätigkeit ankündigte.

Im Rahmen dieses laufenden Prozesses wird die Verwaltung von Polkadot Vault, einer Air-Gap-Cold-Storage-Wallet für das Polkadot-Ökosystem, die sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verfügbar ist, an ein vertrauenswürdiges Community-Mitglied, Novasama Technologies, übertragen.

Dieser Schritt dürfte Polkadot Vault einen neuen Fokus verleihen und das Engagement von Parity Technologies unterstreichen, das Wachstum des Polkadot-Ökosystems durch von der Community betriebene Initiativen zu fördern.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Unterdessen verzeichnete der Preis des nativen Polkadot-Tokens DOT in der vergangenen Woche einen Rückgang von 20 % von 8,5645 $ auf 6,8481 $. Ist DOT also immer noch eine gute Kryptowährung zum Kauf?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mit Blick auf das Jahr 2024 sind Marktexperten im Kryptowährungsbereich optimistisch, was die zukünftige Preisentwicklung von DOT angeht. Prognosen deuten darauf hin, dass der DOT-Preis aufgrund der Aufregung um die Entwicklungen von Polkadot und der Erwartung eines bevorstehenden Bullenmarkts voraussichtlich um 89 % auf 12,98 $ steigen wird.

Konservativere Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass der DOT-Preis im Jahr 2024 unter 10,42 $ bleiben könnte, wenn pessimistische Stimmungen den Markt dominieren.

MATIC gibt nach, während Polygon Solana beim NFT-Handelsvolumen überholt

Copy link to section

Am 7. Januar 2024 zeigten Daten von CryptoSlam, dass Polygon innerhalb von 24 Stunden ein bemerkenswertes tägliches Verkaufsvolumen von 9.305.450,06 $ erzielte. Mit dieser erstaunlichen Zahl liegt Polygon deutlich vor Solana, das ein tägliches Umsatzvolumen von 4.988.517,93 $ verzeichnete – weniger als die Hälfte der Leistung von Polygon.

Darüber hinaus verzeichnete Polygon am 7. Januar einen deutlichen Anstieg des NFT-Verkaufsvolumens um 7 %, während Solana am selben Tag einen besorgniserregenden Rückgang von über 18 % erlebte.

Derweil verzeichnete MATIC, der native Token von Polygon, in der vergangenen Woche einen Rückgang von 18,4 % und fiel von 0,9875 $ auf 0,8050 $.

Marktanalysten sind optimistisch, was die Zukunft von Polygon in der Kryptolandschaft angeht. Prognosen deuten darauf hin, dass der Preis von MATIC die 1,4 $-Marke überschreiten und 1,42 $ erreichen könnte, getrieben durch die Erwartung eines bevorstehenden Bullenmarkts und die wachsende Beliebtheit des Polygon-Ökosystems.

Ein vorsichtigerer Ausblick deutet jedoch darauf hin, dass MATIC 2024 unter 1,19 $ bleiben könnte, wenn im breiteren Markt eine rückläufige Stimmung vorherrscht.

$RBLZ verändert die Marktdynamik und sammelt 1 Mio. $ im Vorverkauf ein

Copy link to section

Während Top-Altcoins wie DOT und MATIC lange Zeit die Oberhand hatten, verschiebt Rebel Satoshi (RBLZ), ein neuer Marktteilnehmer, mit seiner beeindruckenden Leistung die Dynamik. Der native Token von Rebel Satoshi, $RBLZ, hat in seiner Vorverkaufsphase bemerkenswerterweise 1 Mio. $ aufgebracht, ein klarer Hinweis auf seinen wachsenden Einfluss und sein Potenzial.

Rebel Satoshi ist eine Initiative, die darauf abzielt, die Normen der Finanzwelt in Frage zu stellen und sich für einen dezentralen, von der Community getragenen Ansatz einzusetzen. Diese missionsgetriebene Perspektive findet bei einem breiten Spektrum von Anlegern Anklang, insbesondere bei denen, die nach Alternativen zu traditionellen Schwergewichten wie Polkadot und Polygon suchen.

Am wichtigsten ist, dass Rebel Satoshi während des Vorverkaufs ein beeindruckendes Wachstum gezeigt hat. Beginnend mit der Early Bird Round zu 0,01 $ war $RBLZ innerhalb von drei Wochen ausverkauft, was das starke anfängliche Interesse widerspiegelt. Es folgten Rebels Round 1 zu 0,013 $, die nach nur zehn Tagen abgeschlossen war, Warriors Round 2 zu 0,018 $ und schließlich Citizens Round 3 zu 0,02 $.

Derzeit, in der Monarchs Round 4, wird $RBLZ mit 0,0224 $ bewertet, was einen Anstieg von 124 % gegenüber dem Anfangspreis bedeutet und zum bedeutenden Fundraising-Meilenstein von Rebel Satoshi von über 1 Mio. $ beiträgt.

Jetzt hat Rebel Satoshi angekündigt, dass es im Februar auf DEX zu einem Preis von 0,025 $ pro $RBLZ starten wird, was bedeutet, dass frühe Anleger einen potenziellen ROI von 150 % erwarten können. Neue Anleger können einen aufregenden Gewinn von 25 % erzielen, wenn sie jetzt $RBLZ-Token mit Bitcoin oder 50 anderen Top-Kryptowährungen kaufen!

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.