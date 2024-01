Die Kluft zwischen dem wirtschaftlichen Umfeld der USA und des Vereinigten Königreichs vergrößert sich im ersten Monat des Jahres 2024 weiter. Während die USA jubelnd mehr Arbeitsplätze melden, ist im Vereinigten Königreich und in Europa das Gegenteil der Fall.

Die heutigen Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen des britischen Office for National Statistics (ONS) waren nicht anders. Die Arbeitslosenquote für September bis November 2023 lag heute Morgen bei 4,2 %, ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Unterdessen stieg auch die Beschäftigungsquote geringfügig auf 75,8 %, 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

Allerdings ist im Vereinigten Königreich möglicherweise nicht alles so, wie es scheint.

Eine Umkehrung des Schicksals

Copy link to section

Tatsächlich könnte es laut Peter Branner vom schottischen Vermögensverwalter Abrdn in der zweiten Jahreshälfte zu einer großen Wende zwischen Amerika und England kommen:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der USA lässt zwar nach, bedeutet aber, dass wir höchstwahrscheinlich erst ab Mitte nächsten Jahres eine leichte Rezession in den USA erleben werden. Allerdings besteht auch eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve in der Lage sein könnte, die Inflation zu kontrollieren, ohne eine Rezession auszulösen – die viel diskutierte „sanfte Landung“. Das Wachstum in Großbritannien und Europa ist ins Stocken geraten, dürfte sich aber später im nächsten Jahr erholen.

Britische Löhne im Rampenlicht

Copy link to section

Unterdessen wird Tom Pugh, Ökonom beim britischen Analyseunternehmen RSM, mit seinen Prognosen konkreter:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der größte Rückenwind für die Wirtschaft im nächsten Jahr wird die Erholung der Reallöhne sein, die auf einen starken Rückgang der Inflation und ein robustes Lohnwachstum zurückzuführen ist. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass die Inflation 2024 durchschnittlich etwa 2,7 % betragen wird, während sich das Lohnwachstum nur auf etwa 4,8 % verlangsamen wird. In Kombination mit einer Erholung des Verbrauchervertrauens sollte dies einen leichten Anstieg der Verbraucherausgaben unterstützen.

Was die heutigen Zahlen zeigen

Copy link to section

Was haben diese beiden faszinierenden Vorhersagen gemeinsam? Die Plausibilität von beidem lässt sich wahrscheinlich in den Beschäftigungsdaten des Vereinigten Königreichs finden.

Und die heute Morgen veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Arbeitslosigkeit zwar etwas stärker gestiegen ist, die Beschäftigung aber auch geringfügig zugenommen hat, und das in einem außergewöhnlich angespannten Arbeitsmarkt.