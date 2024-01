Bitcoin übertrifft Ethereum bei NFT-Verkäufen; Gute Aussichten für Sei & InQubeta

Bitcoin (BTC) entwickelt sich schnell zum bevorzugten Markt für NFTs (Non-Fungible Tokens), was für viele eine Überraschung sein mag.

Fehlt es der Blockchain nicht an Smart-Contract-Funktionen? Das Aufkommen der Bitcoin Ordinance im Jahr 2023, mit der eine neue Möglichkeit zur Schaffung von NFTs auf der Blockchain eingeführt wurde, hat jedoch alles verändert. Der Rest, so sagt man, ist Geschichte. Im Dezember 2023 erreichten die monatlichen NFT-Verkäufe auf Bitcoin ein Rekordhoch und überholten führende Blockchains wie Ethereum.

Mit dem Wiederaufleben von NFTs haben zwei Projekte mit NFT-Funktionen, Sei (SEI) und InQubeta (QUBE), gute Aussichten. Dieser Artikel wird die Gründe für den Anstieg der Bitcoin-NFT-Verkäufe untersuchen. Darüber hinaus wird er darauf eingehen, warum Sei und InQubeta als die besten Coins zum Investieren positioniert sind, da sich ihre Attraktivität auf Non-Fungible Token erstreckt.

InQubeta (QUBE): Das nächste große Ding

InQubeta (QUBE) sticht unter den neuen ICOs hervor, weil es die größten Trends im Kryptobereich und die KI miteinander verbindet. Damit steht es im Mittelpunkt des aktuellen Markttrubels, und die Anleger strömen zum Vorverkauf, um sich für potenziell erstaunliche Gewinne zu positionieren.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden bereits 8,2 Mio. $ aufgebracht, was auf das Vertrauen in das Potenzial dieses Projekts schließen lässt.

Dieses Projekt steht an der Schnittstelle von KI und Blockchain, zwei der weltweit transformativsten Innovationen. Durch die Nutzung der Blockchain will es den KI-Sektor revolutionieren. Zu diesem Zweck versucht sie, die erste Crowdfunding-Plattform für KI-Startups durch Kryptowährungen zu werden. Und ja, das Fundraising beinhaltet die Tokenisierung von KI-Investitionen in der realen Welt.

Um Gelder zu beschaffen, werden die Startups Investitionsmöglichkeiten in Form von NFTs prägen, die eigenkapitalbasiert sind und den Investoren auf dem Marktplatz angeboten werden. Diese Integration von NFTs macht die KI noch attraktiver und positioniert sie als eine der besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann.

In der siebten Phase des Vorverkaufs kostet ein Token nur 0,0224 $ und soll nach dem Start um das 50-fache steigen. Als die beste neue Kryptowährung, in die man investieren kann, können Sie ein früher Besitzer werden, indem Sie dem untenstehenden Link folgen.

Bitcoin (BTC): Übertrifft Ethereum bei NFT-Verkäufen

Eine der jüngsten Krypto-Nachrichten, die für Aufregung gesorgt haben, ist die Tatsache, dass Bitcoin (BTC) Ethereum bei den NFT-Verkäufen überholt hat.

Normalerweise ist das Ethereum-Netzwerk für NFTs bekannt; daher war diese Entwicklung für viele überraschend. Es ist erwähnenswert, dass, während NFTs normalerweise auf Smart Contracts erstellt werden, der Aufstieg von Bitcoin Ordinance im Jahr 2023 einen anderen Ansatz verfolgte und einen neuen Weg zur Schaffung von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain einführte.

Bitcoin Ordinance ermöglicht es Nutzern, Daten auf Satoshi-Token einzuschreiben, die die kleinste Stückelung von BTC sind. Diese Einschreibungen können verschiedene Formen annehmen und zu Kunst-NFTs, Profilbild-NFTs, Meme-Coins und BRC-20-Tokens führen.

Dieser NFT-Durchbruch im Bitcoin-Netzwerk hat die Kryptowelt im Sturm erobert. Da der NFT-Markt in rasantem Tempo wächst, will Bitcoin seinen Anteil daran haben. Im Dezember 2023 erreichte das monatliche NFT-Verkaufsvolumen auf Bitcoin ein Rekordhoch von über 881 Mio. $ und überholte damit Ethereum.

Die Hauptgründe für diesen Anstieg sind der Meme-Coins-Wahn, die millionenschweren Verkäufe von NFT-Gemälden von Van Gogh und die Bitcoin-NFT-Auktion von Sotheby’s.

Sei (SEI): Neuer Akteur in der Welt des Digital Asset Trading

Obwohl Sei (SEI) ein neuer Spieler im Kryptobereich ist, entwickelt er sich schnell zu einem wichtigen Akteur und einem der besten Altcoins auf dem Markt. Es handelt sich um eine Layer-1-Blockchain, die auf den Handel mit digitalen Assets zugeschnitten ist, aber ein breites Anwendungsspektrum hat. Dazu gehören DeFi, NFTs, Spiele und soziale Medien. Darüber hinaus zielt sie darauf ab, zentrale Herausforderungen wie Dezentralisierung, Geschwindigkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz zu bewältigen, was ihre wachsende Beliebtheit erklärt.

Dank seiner soliden Fundamentaldaten hat sich Sei als eine der besten Kryptowährungen herausgestellt, in die man investieren kann. Es ist auch erwähnenswert, dass sie lächerlich unterbewertet ist, da sie derzeit mit weniger als einem Dollar bewertet wird. Mit einem massiven Aufwärtspotenzial ist Sei eine gute Kryptowährung zum Kauf, und wir empfehlen HODL, wenn Sie sich für schwindelerregende Gewinne positionieren möchten.

Schlussfolgerung

Der NFT-Markt wächst schnell, und Bitcoin will ein Stück davon abhaben. Sei und InQubeta erweisen sich als vielversprechende Alternativen. Da sich InQubeta noch in der Anfangsphase befindet, können Sie ein Early Adopter werden und sich für massive Gewinne positionieren, indem Sie am Vorverkauf teilnehmen.

Besuchen Sie den InQubeta-Vorverkauf oder treten Sie den InQubeta-Communities bei.