Manta, eine relativ neue modulare Blockchain für Zero-Knowledge-Anwendungen, hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Netzwerke der Welt entwickelt. Nach Angaben von DeFi Llama ist der Total Value Locked (TVL) des Netzwerks in seinem DeFi-Ökosystem auf ein Rekordhoch von 420 Mio. $ angestiegen.

Dieser Wert macht es zur zehntgrößten Chain der Welt. Sie hat sogar einige der bekanntesten Blockchains wie Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX und Hedera Hashgraph überflügelt.

DeFi TVL ist eine Kennzahl, die das gesamte in einem Netzwerk gehaltene Vermögen misst. Sie ist ein gutes Maß, um zu vergleichen, ob ein Netzwerk aktiv ist und ob es in seinem Ökosystem genutzt wird. In einigen Fällen kann die Zahl jedoch trügerisch sein, insbesondere wenn diese Assets von einer kleinen Gruppe von Personen stammen.

LayerBank macht den größten Teil des Manta-Ökosystems aus. Es ist ein Kreditprotokoll, das über 325 Mio. $ an Assets angesammelt hat. Dieser Betrag stieg um mehr als 13 % in den letzten 7 Tagen. Laut seiner Website hat das Netzwerk eine Marktgröße von 480 Mio. $, wobei der geliehene Betrag 58 Mio. $ beträgt.

8 DeFi dApps in Manta haben ein Gesamt-TVL von über 1 Mio. $. Zusätzlich zu LayerBank sind die anderen großen dApps im Ökosystem Shoebill, Quickswap, ApertureSwap und Steer Protocol.

Das Wachstum von Manta findet zu einer Zeit statt, in der die Entwickler die Into the Blue und Manta New Paradigm Airdrops durchführen. Into The Blue belohnt seine Nutzer mit 50 Millionen MANTA-Tokens, was 5 % des Gesamtangebots entspricht. Manta ist ein Netzwerk, das von bekannten Blockchains wie Celestia, Polygon, Optimism Stack und Polkadot angetrieben wird. Unterstützt wird es von Polychain Capital und Binance. Erst diese Woche hat Binance das Netzwerk in seinen Launchpool aufgenommen.

