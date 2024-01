Ethereum Classic und Optimism steigen; NuggetRush gewinnt an Popularität

Ethereum Classic (ETC) könnte bald 32 $ erreichen, da seine Marktleistung in den letzten Tagen gestiegen ist. Andernorts hat sich das Wachstum von Optimism kurz nach seinen Upgrades im Januar verlangsamt.

Dennoch entscheiden sich die Anleger für NuggetRush (NUGX) als Ziel, da sie potenzielle Gewinne im Jahr 2024 ins Auge fassen. Das Projekt bietet ein Play-to-Earn-Netzwerk mit mehreren NFT-Belohnungen und Staking-Möglichkeiten. Doch kann NUGX zu einem der Top-ICO-Projekte 2024 werden? Schauen wir uns das an.

Ethereum Classic peilt 32 $ inmitten des Anstiegs im Januar an

Der Aufwärtstrend von Ethereum Classic (ETC) nahm Anfang Januar 2024 inmitten einer wachsenden Begeisterung für Spot-Krypto-ETFs zu. Wie bei vielen Altcoins schoss die Nachfrage nach Ethereum Classic in die Höhe, da die Anleger ihre Kryptobestände erhöhten. Daten von CoinMarketCap zeigten einen Anstieg der Marktkapitalisierung von Ethereum Classic (ETC) um 1,3 Mrd. $ seit dem 8. Januar.

ETC wurde am 1. Dezember bei 18,97 $ gehandelt. Bis zum 31. Dezember stieg er leicht um 15,4 % auf 21,91 $. Anschließend kletterte ETC bis zum 12. Januar um 32,4 % auf 29,02 $.

Ethereum Classic (ETC) könnte durch die zunehmende Nachfrage nach Spot-Krypto-ETFs Auftrieb erhalten. Analysten sagen, dass kürzlich genehmigte Spot-Bitcoin-ETFs einen einfacheren Weg zur Zulassung für ähnliche Ethereum-Produkte geschaffen haben.

Im Falle einer Genehmigung könnte sich die daraus resultierende Aufwärtsdynamik auf Ethereum Classic auswirken. Dies könnte den Wert von ETC um 12 % auf 32,52 $ steigern. Wenn Ethereum Classic (ETC) weiter steigt, könnte es eines der Top-DeFi-Projekte sein.

Optimism hat Mühe, inmitten der Aufregung um neue Upgrades über 3 $ zu steigen

Am 11. Januar 2024 schloss Optimism (OP) ein lang erwartetes Netzwerk-Upgrade ab. Die Upgrades würden die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig die Kosten für Optimism-Benutzer senken. Außerdem würde es Optimism (OP) helfen, sich gegen Konkurrenten zu behaupten.

Das Blockchain-Upgrade folgt auf die jüngste Rallye von Optimism (OP). OP wurde am 1. Dezember bei 1,6585 $ gehandelt. Bis zum 27. Dezember stieg OP um 138,1 % auf 3,9503 $. Sein Aufwärtstrend ließ nach und OP fiel um 18,2 % auf 3,2298 $. Der Preis stieg dann bis zum 12. Januar um 21,5 % auf 3,9260 $.

Optimism (OP) kämpft einen Monat nach Abschluss des Canyon Testnet-Upgrades um das Überschreiten der 3 $-Marke. Analysten sind der Meinung, dass die Upgrades von Optimism im Januar 2024 seine Marktleistung erheblich steigern könnten. Dies könnte auch den Wert von OP um 7,2 % auf 4,2096 $ ansteigen lassen.

NuggetRushs Vorverkaufswachstum schockiert P2E-Experten nach dem Verkauf von über 153 Millionen Token

NuggetRush (NUGX) baut eine Community auf, in der Gamer, Investoren und Enthusiasten die Freuden des handwerklichen Bergbaus feiern. Es handelt sich um eine Suche nach Bodenschätzen, bei der Spieler NFT-Arbeiter zusammenstellen, Bergbauausrüstung kaufen und Grabungsarbeiten durchführen. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, ihre abenteuerliche Seite zu testen, indem es riesige Länder voller natürlicher Ressourcen bietet.

Spieler können an Schlachten, Ranglistenspielen, Wettbewerben und Turnieren teilnehmen. Darüber hinaus können sie die NFT-Gaming-Herausforderungen von NuggetRush (NUGX) alleine oder mit einer Gruppe meistern. Spieler können durch Gruppenherausforderungen auch zusätzliches Geld verdienen, was ihre Mining-Effizienz steigert.

NuggetRush (NUGX) verschenkt Bergbauarbeiter, Maschinen und andere VIP-Mitgliedschaftsvorteile. Dennoch müssen Spieler weiterhin NFT-Ausrüstung und Mining-Hände auf dem Marktplatz des Spiels kaufen. Sie werden außerdem mehrere Bergbaubetriebe benötigen, um großen Reichtum zu erwirtschaften und an die Spitze der Bergbau-Bestenliste von NuggetRush (NUGX) zu gelangen.

NuggetRush (NUGX) bietet außerdem Belohnungen für die Community-Teilnahme, goldgedeckte NFTs und Staking-Möglichkeiten. Das Spiel bietet Spielern, die ihr NFT-Vermögen einsetzen, bis zu 20 % effektiven Jahreszins. Das Vermögensaufbaupotenzial von NuggetRush hat viele Investoren angezogen und zum Verkauf von 153 Millionen NUGX-Tokens im Rahmen seines Blockchain-ICO geführt.

Derzeit befindet sich der NuggetRush-Vorverkauf in der vierten Runde mit einem Token-Wert von 0,015 $. Bis zur fünften Runde wird der Wert von NUGX auf 0,018 $ steigen, was einem Preisanstieg von 20 % entspricht.

Für alles rund um NUGX können Sie die Vorverkaufsseite von NuggetRush besuchen.