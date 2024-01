TRON und Avalanche gewinnen an Zugkraft; Rebel Satoshi steht vor einem wichtigen Meilenstein

Im sich ständig verändernden Bereich der Kryptowährungen verzeichnete TRX nach seiner Notierung am Mercado Bitcoin einen leichten Aufschwung. Unterdessen ist Avalanche trotz einer neuen Partnerschaft zurückgegangen.

Gleichzeitig erregt der Vorverkauf von $RBLZ Aufmerksamkeit und weckt die Neugier der Anleger. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein Krypto-Neuling sind, lassen Sie uns herausfinden, welche Kryptowährung die beste Wahl sein könnte.

Preisprognose für TRON: Die Notierung auf Mercado könnte zu einem TRX-Anstieg führen

Am 11. Januar gab TRON DAO bekannt, dass sein nativer Utility-Token TRX an der größten Kryptowährungsbörse Brasiliens, Mercado Bitcoin, notiert wurde. Diese Ankündigung sorgte in der TRON-Community für großes Aufsehen und der Wert von TRX ist leicht gestiegen.

Am 11. Januar lag der Wert von TRX bei 0,1062 $, am 12. Januar stieg er jedoch auf 0,1069 $, was einem Plus von 0,66 % entspricht. Unterdessen prognostizieren Haussiers aufgrund von Signalen technischer Indikatoren einen Aufwärtstrend für TRON. Daher erwarten sie, dass TRX bis Ende Februar auf 0,2009 $ steigen wird.

Umgekehrt stehen einige Analysten TRON angesichts der schleppenden Preisbewegung immer noch skeptisch gegenüber. Sie prognostizieren, dass TRX vor Ende Januar auf 0,1010 $ fallen wird. Vor dem Hintergrund der negativen Prognosen für TRON gehen Experten davon aus, dass Avalanche oder Rebel Satoshi beträchtliche Gewinne erwirtschaften werden.

Am 11. Januar gab Definitive bekannt, dass es über seine Partnerschaft mit Benqi Finance – dem führenden DeFi-Protokoll von Avalanche Chain – live auf Avalanche ist.

Sie erklärten weiter, dass die Avalanche-Community erweiterte Renditestrategien auf AVAX/sAVAX erhalten kann. Nach dieser Ankündigung fiel der Wert von AVAX von 39,45 $ am 11. Januar auf 35,87 $ am 12. Januar, was einen Rückgang um 9,07 % bedeutet. Nichtsdestotrotz gehen die Avalanche-Haussiers davon aus, dass AVAX aufgrund der Hausse auf dem Kryptomarkt steigen wird. Daher könnte AVAX bis Februar auf 45,11 $ steigen.

Andererseits prognostizieren einige AVAX-Analysten aufgrund von Signalen technischer Indikatoren einen Abwärtstrend für Avalanche. Daher gehen sie davon aus, dass AVAX bis Ende Januar auf 34,23 $ fallen könnte.

$RBLZ: Aufstrebender Akteur in der Kryptowelt

Im schnelllebigen Kryptowährungsbereich entwickelt sich Rebel Satoshi aufgrund seiner starken Leistung in der Vorverkaufsphase schnell zu einem starken Konkurrenten für Avalanche und TRON.

Der native Token $RBLZ von Rebel Satoshi hat beträchtliche Aufmerksamkeit und Investitionen auf sich gezogen und stellt die langjährige Dominanz von TRX und AVAX in Frage. Rebel Satoshi will die Finanzlandschaft revolutionieren und setzt sich mit seinem Token für Dezentralisierung und Ermächtigung ein.

Der $RBLZ-Vorverkauf, der in der Early Bird- Round bei 0,010 $ begann, war ein schneller Erfolg und innerhalb von drei Wochen ausverkauft. Nachfolgende Runden, wie die Rebels Round 1 (0,013 $) und Warriors Round 2 (0,018 $), waren ebenfalls innerhalb von zehn Tagen ausverkauft. Derzeit, in Monarchs Round 4, wird $RBLZ mit 0,022 $ bewertet, was eine potentielle Rendite von 120 % für frühe Investoren bedeutet. Rebel Satoshi hat bisher über 1,5 Mio. $ an Finanzmitteln aufgebracht.

Wenn der Vorverkauf mit dem DEX-Start im Februar abgeschlossen ist, wird $RBLZ bei 0,025 $ notieren, was eine Rendite von 150 % für frühe Investoren bedeuten würde. Bemerkenswert ist, dass der Kauf von Rebel Satoshi Token mit 50 großen Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, möglich ist.

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.