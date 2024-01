Laut RBI-Gouverneur in Davos wird das reale BIP-Wachstum Indiens im GJ25 7 % erreichen

Die indische Wirtschaft wird im nächsten Geschäftsjahr einen deutlichen Aufschwung erleben, wie der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, prognostiziert.

In einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum 2024 gegenüber NDTV prognostizierte Das ein robustes reales BIP-Wachstum von 7 %, gepaart mit einer moderaten Inflationsrate, die sich der idealen 4 %-Marke nähert.

Diese optimistischen Aussichten ergeben sich, da sich Indien von den turbulenten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den jüngsten geopolitischen Umwälzungen erholt.

Wirtschaftliche Erholung und Wachstum

Indiens Weg zur wirtschaftlichen Erholung war von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit geprägt. Das Land hat die Herausforderungen einer globalen Gesundheitskrise und geopolitischer Spannungen gemeistert und ist auf einen starken Wachstumspfad eingeschwenkt.

Das führt dies auf die anhaltende Dynamik der Wirtschaftstätigkeit zurück und prognostiziert nicht nur einen vorübergehenden Anstieg, sondern eine anhaltende Wachstumsphase.

Diese BIP-Wachstumsprognose von 7 % für das nächste Haushaltsjahr signalisiert den Eintritt Indiens in eine Phase langfristiger wirtschaftlicher Expansion und unterscheidet es von vielen anderen Volkswirtschaften, die noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben.

Inflation und Geldpolitik

Die Inflation, die sowohl für die politischen Entscheidungsträger als auch für die Bürger ein wichtiges Anliegen ist, dürfte im nächsten Jahr bei durchschnittlich 4,5 % liegen und sich damit eng an die Toleranzgrenze der RBI halten. Diese Mäßigung wird auf wirksame geldpolitische Maßnahmen und rechtzeitige staatliche Interventionen zurückgeführt.

Der strategische Ansatz der RBI hat maßgeblich dazu beigetragen, den Inflationsdruck einzudämmen und sicherzustellen, dass er sich in einem überschaubaren Rahmen bewegt. Dieses Gleichgewicht zwischen Wachstum und Inflation unterstreicht die Rolle der Zentralbank bei der Förderung eines stabilen wirtschaftlichen Umfelds.

Branchen mit Wachstumspotenzial

Das erwartete Wirtschaftswachstum in Indien steht auf breiter Basis, wobei mehrere Schlüsselsektoren zu diesem positiven Ausblick beitragen. Die Gesamtnachfrage bleibt lebhaft, und die Investitionen nehmen spürbar zu.

Sowohl die Investitionen der Regierung als auch des privaten Sektors haben dieses Wachstum entscheidend vorangetrieben. Außerdem wird erwartet, dass sich der Agrarsektor, ein Eckpfeiler der indischen Wirtschaft, im kommenden Jahr besser entwickeln wird. Diese Faktoren zusammengenommen ergeben das Bild einer gut abgerundeten und widerstandsfähigen Wirtschaft, die für ein erhebliches Wachstum bereit ist.

Indien im globalen Kontext

In der globalen Arena steht Indien als “Ausreißer” inmitten einer weit verbreiteten Wachstumsverlangsamung. Während andere Länder weiterhin mit den Nachwirkungen der Pandemie und globalen Krisen wie dem Konflikt am Roten Meer zu kämpfen haben, glänzt Indien durch makroökonomische Stabilität.

Diese Widerstandsfähigkeit verschafft Indien eine gute Ausgangsposition bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und Unsicherheiten und macht das Land zu einem wichtigen Akteur in der globalen Wirtschaftslandschaft.

Die Rolle von Fintech für Indiens Wachstum

Ein spannender Aspekt der indischen Wirtschaftsgeschichte ist der aufkeimende Fintech-Bereich. Innovationen wie die digitale Rupie und die Unified Payments Interface (UPI)-Plattform haben weltweites Interesse geweckt und unterstreichen die Fortschritte des Landes im digitalen Finanzwesen.

Diese Fortschritte stärken nicht nur den wirtschaftlichen Rahmen Indiens, sondern bringen das Land auch an die Spitze der globalen Finanzinnovation. Die vom Gouverneur der indischen Zentralbank (RBI), Shaktikanta Das, vorgelegte Wirtschaftsprognose spiegelt eine Zeit optimistischen Wachstums und Stabilität für Indien wider.