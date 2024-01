Mantle EcoFund investiert in 6 Ökosystemunternehmen

Mantle, ein schnell wachsendes Blockchain-Netzwerk mit einem DeFi-Vermögen von über 145 Mio. $, hat seine ersten Ökofonds-Investitionen bekannt gegeben. In einer Erklärung sagten die Entwickler, dass sie 10 Mio. $ für 6 Unternehmen bereitstellen werden, die auf der Plattform aufbauen.

Dieser Finanzierung wird in den kommenden Monaten eine weitere Investition von 30 Mio. $ durch Mirana Ventures folgen. Diese Investitionen werden dazu beitragen, den Marktanteil von Mantle in der hart umkämpften Branche in den kommenden Monaten zu vergrößern.

Entwickler entscheiden sich für Mantle, ein Ethereum-Rollup, wegen der deutlich niedrigeren Gebühren, der höheren Geschwindigkeit, der hohen Skalierbarkeit und der Sicherheit auf Ethereum-Niveau. Laut der Website wächst das Ökosystem schnell, wobei die meisten Projekte in der dezentralen Finanzbranche (DeFI), gefolgt von der Infrastruktur, angesiedelt sind.

Einige der bemerkenswertesten Akteure in Mantle sind Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance und Stargate. Insgesamt hat dieses Ökosystem laut DeFi Llama einen kombinierten Total Value Locked (TVL) von mehr als 145 Mio. $. 16 dieser dApps haben ein Vermögen von über 1 Mio. $.

Die Empfänger dieser Finanzierung sind in Schlüsselindustrien tätig. Merchant Moe Marshals baut ein AMM-Liquiditätszentrum für das Ökosystem auf. INIT Capital wiederum bindet das Mantle-Netzwerk mit seinem liquiden Geldmarkt ein. In einer Mitteilung sagte der Gründer von INIT Capital:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

INIT basiert auf der Überzeugung, dass Liquidität ein Gut sein sollte, das für jeden zugänglich ist, da Kreditnehmer mit der Liquidität innovative Strategien entwickeln können. INIT versucht, den Zugang zu Liquidität nicht nur für DeFi-Nutzer, sondern auch für Protokolle mit Liquiditätshaken zu demokratisieren.

Butter ist eine Börse für spekulative Degebs, während Renzo sichere Compounding-Belohnungen aus Ethereum-Staking ermöglicht.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die größte Herausforderung, die Mantle bewältigen muss, ist die steigende Konkurrenz in der Blockchain-Branche. Am Mittwoch schrieb ich, dass Manta kurz nach dem Start bereits über 430 Mio. $ an Vermögenswerten angehäuft hatte. Andere bemerkenswerte Konkurrenten sind Netzwerke wie Base, Arbitrum und Optimism.

Der MNT-Token von Manta reagierte milde auf den Bericht. Er ist seit seinem Jahreshöchststand um 16,5 % gesunken, liegt aber immer noch 131 % über seinem Novembertief und hat eine Marktkapitalisierung von über 2,2 Mrd. $.