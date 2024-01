Singapore MAS lehnt Spot-Bitcoin-ETFs ab; Könnte Meme Moguls eine Alternative sein?

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat eine entschlossene Haltung gegen die Notierung von Spot-Bitcoin-ETFs eingenommen und sich damit an ihre Vorschriften angeglichen, die Kryptowährungen als nicht zulässige Assets für ETFs einstufen. Gleichzeitig weckt die jüngste Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten das weltweite Interesse.

In der Zwischenzeit bietet das Meme Moguls-Projekt eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, wobei die laufenden MGLS-Vorverkaufsaktivitäten im Vordergrund stehen. Dieser Artikel untersucht die Position der MAS und geht auf die potenzielle Alternative ein, die Meme Moguls bietet.

MAS lehnt Spot-Bitcoin-ETFs entschieden ab

Die Aufsichtsbehörde Singapurs hat eine eindeutige Erklärung abgegeben, in der sie die Notierung von Spot-Bitcoin-ETFs für Kleinanleger im Land untersagt. Die Entscheidung beruht auf dem Ausschluss von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, als zulässige Assets für ETFs gemäß den singapurischen Vorschriften.

Die MAS betonte, dass der Handel mit Kryptowährungen sehr volatil und spekulativ ist und daher für Kleinanleger nicht geeignet ist. Trotz dieser Einschränkung haben Kleinanleger in Singapur über zugelassene Kapitalmarktintermediäre Zugang zu Spot-Bitcoin-ETFs. Diese Intermediäre, die von der MAS für marktbezogene Investitionen in Übersee zugelassen sind, sind verpflichtet, die Offenlegung von Risiken zu gewährleisten und die Eignung der Kunden zu prüfen.

Die regulatorische Haltung unterstreicht das Engagement der MAS für den Anlegerschutz und steht im Einklang mit ihrem vorsichtigen Ansatz gegenüber dem Kryptowährungshandel. Dieser Ansatz ist besonders wichtig, da der globale Markt nach der jüngsten Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-SEC (Securities and Exchange Commission) ein starkes Interesse erfährt.

Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA

Während Singapur einen vorsichtigen Ansatz verfolgt, hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC kürzlich 11 Spot-Bitcoin-ETFs zugelassen. Emittenten wie Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco und Ark Invest haben in Zusammenarbeit mit Swiss Crypto 21Shares den ETF-Markt betreten. Die Einführung dieser ETFs führte zu einem beträchtlichen Handelsvolumen, wobei der Bitcoin Trust von Grayscale mit mehr als 2,3 Mrd. $ das höchste Handelsvolumen am ersten Tag in der Geschichte erreichte.

Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler gab jedoch eine vorsichtige Erklärung ab, in der er betonte, dass die Behörde Bitcoin weder gutheißt noch befürwortet. Die Anleger wurden aufgefordert, aufgrund der unzähligen Risiken, die mit Bitcoin und verwandten Produkten verbunden sind, Vorsicht walten zu lassen.

Meme Moguls: Bietet es eine alternative Möglichkeit?

Inmitten der regulatorischen Diskussionen um Bitcoin-ETFs erweist sich Meme Moguls als ein einzigartiges Projekt, das eine alternative Anlagemöglichkeit bietet. Meme Moguls befindet sich derzeit mitten im Vorverkauf und führt den MGLS-Token als Rückgrat seines Ökosystems ein.

Der MGLS-Token treibt verschiedene Komponenten des Meme Moguls-Ökosystems an, darunter das Moguls-Casino, die Börsenhandelsplattform, den Fantasy Trader und das Mogul Land. Die Teilnehmer handeln mit Memen in einer Fantasy-Umgebung, klettern in der Vermögensrangliste nach oben und schalten exklusive Belohnungen frei.

Der Startpreis des Tokens lag bei 0,0019 $ und wird nun in der vierten Phase des Vorverkaufs für 0,0027 $ angeboten. Der Wert des Tokens steigt mit jeder Vorverkaufsphase und bietet Frühinvestoren die Möglichkeit, bis zum Ende des Vorverkaufs höhere Renditen zu erzielen.

Während sich Kleinanleger mit den regulatorischen Beschränkungen für traditionelle Kryptoanlagen auseinandersetzen, bietet Meme Moguls einen alternativen Raum für den Handel mit Meme-inspirierten Anlagen. Die Plattform schafft eine lebendige Community für Meme-Enthusiasten, um sich zu vernetzen, Erkenntnisse auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Neben dem Wert des MGLS-Tokens bietet Meme Moguls eine Reihe von Belohnungen, die von hochwertigen Gadgets und luxuriösen Urlauben bis hin zu exklusiven Erlebnissen und Geldpreisen jede Woche reichen.

Um Teil der Meme Moguls-Community zu werden und möglicherweise von den Angeboten des Ökosystems zu profitieren, besuchen Sie die offizielle Website von Meme Moguls oder nehmen Sie am laufenden $MGLS-Vorverkauf teil.