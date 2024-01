Solana (SOL), Pocket Network (POKT) steigen; Pullix (PLX) lockt Händler an

Solana (SOL) könnte seine Gewinne auf über 100 $ ausweiten, nachdem die Haussiers die Schlüsselmarke erneut getestet haben, wobei ein Anstieg bei den Altcoins ein positiver Katalysator sein dürfte. Auf der anderen Seite hat Pocket Network (POKT) in den letzten 24 Stunden erheblichen Aufwärtsdruck erfahren, da der Preis seinen höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht hat.

Hier ist ein Ausblick auf die beiden Kryptowährungen sowie Pullix (PLX), die neue hybride Krypto-Handelsbörse, die für Aufsehen sorgt, während ihr Vorverkauf 3,8 Mio. $ übersteigt.

Solana (SOL): Franklin Templeton ist optimistisch für SOL

Copy link to section

Die Preisaussichten für Solana deuten darauf hin, dass die Haussiers ein Momentum über 100 $ aufbauen könnten, nachdem sie den Sturm überstanden haben, der SOL von über 123 $ auf einen Tiefstand von 87 $ am 8. Januar 2024 fallen ließ. Während der Preis von Solana anfällig bleibt, nachdem er einen großen Teil des 800%igen Anstiegs im Jahr 2023 verloren hat, sind die Analysten optimistisch, was die Zukunftsaussichten der Layer 1-Blockchain-Plattform betrifft.

Für den 1,5 Bio. $ schweren Vermögensverwalter Franklin Templeton war das Wachstum von Solana im vierten Quartal 2023 beeindruckend. Zu den Bereichen, die das Wachstum von Solana im Jahr 2024 wahrscheinlich weiter katalysieren werden, gehören dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN), dezentrale Finanzen (DeFi), Meme-Coins, NFTs und Firedancer, schrieb der Vermögensverwalter auf X.

SOL wurde am Donnerstagmorgen bei 101 $ gehandelt, ein Plus von 2,7 %. Wenn die Käufer stärker werden und den Preis auf über 100 $ halten, könnten sie in den kommenden Wochen den am 25. Dezember erreichten Höchststand von 123 $ anpeilen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Marktspekulationen über weitere Spot-ETFs, nachdem die SEC 11 Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hat, könnten ein Aufwärtsfaktor für SOL sein.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pocket Network (POKT) steigt inmitten der Prognosen für die RPC-Nachfrage

Copy link to section

Pocket Network (POKT) ist ein Protokoll, das Anreize für Parteien bietet, die RPC-Knoten betreiben wollen. Dezentrale Anwendungen (dApps), Börsen, Web3-Wallets und NFT-Marktplätze nutzen Remote Procedure Calls, wenn sie mit Blockchain-Daten interagieren. RPC-Knoten sind in dieser Hinsicht ein wichtiger Anbieter.

Für POKT steht sein dezentrales RPC-Protokoll kurz vor einer potenziellen Nachfrageexplosion, da die Kommunikationsrelaisanfragen für künstliche Intelligenz (KI) in die Höhe schnellen.

Die Marktkapitalisierung von Pocket Network hat 376 Mio. $ erreicht, womit POKT laut Daten von CoinGecko heute die 158. größte Kryptowährung ist. Krypto-Investor und Analyst Andrew Kang sagt, dass das Wachstum des Marktes für dezentrale Berechnungen, Datenverfügbarkeit und Ausführungsnetzwerke dazu führen könnte, dass Pocket Network weiter an Zugkraft gewinnt.

Da der Preis derzeit bei 0,25 $ liegt und eine steigende Tendenz aufweist, ist es möglich, dass das nächste Ziel der psychologische Bereich von 1 $ sein könnte. Der Preis von POKT hat im vergangenen Jahr um über 350 % zugelegt. Er ist jedoch noch weit von seinem Allzeithoch von 3,11 $ entfernt, das im Januar 2022 erreicht wurde.

Pullix (PLX) zieht Händler an, während der Vorverkauf 3,8 Mio. $ erreicht

Copy link to section

Pullix ist eine hybride Krypto-Börsenplattform, die darauf abzielt, eine Community von Nutzern zusammenzubringen, die die Vorteile der Kombination der besten Eigenschaften von zentralisierten (CEX) und dezentralisierten Börsen (DEX) erkunden möchten.

Im Mittelpunkt der Funktionalität steht die Notwendigkeit, die Akzeptanz von DeFi auf die nächste Stufe zu heben, indem Anreize für die Community geschaffen werden, Liquidität bereitzustellen. Dieser Ansatz bedeutet, dass die Nutzer in den Genuss des hybriden Modells mit Selbstverwahrung und On-Chain-Orderbuch, schneller Ausführung und niedrigen Transaktionskosten kommen.

Neben dem Zugang zum Gewinnbeteiligungsmechanismus der Plattform bietet der native PLX-Token den Inhabern verschiedene Verdienstmöglichkeiten. Sie können durch Staking und Yield Farming verdienen, neben anderen exklusiven Vorteilen für PLX-Token-Inhaber.

Der Pullix-Vorverkauf befindet sich derzeit in Phase 6, mit einem Preis von 0,08 $ nach einem Sprung von 0,04 $ in der ersten Phase. Die derzeitige Phase ist zu 47 % ausverkauft, wobei ein lebhafter Markt in dieser Runde über 10 Millionen Coins erbeutet hat. Die Teilnehmer des Vorverkaufs erhalten ihre Token am Ende des Vorverkaufs.

Die allgemeinen Prognosen für eine potenzielle Hausse in Verbindung mit dem zunehmenden Interesse an hybriden Börsen könnten zu einem erheblichen Anstieg des PLX-Preises nach der Einführung führen.

Um mehr über dieses Projekt zu erfahren, besuchen Sie die Vorverkaufsseite von Pullix.