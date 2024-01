Astar (ASTR) steigt, während der Bitbot-Vorverkauf an Fahrt gewinnt: ein vielversprechendes Krypto-Duo in 2024

Während der Kryptowährungsmarkt nach dem Hype um die kürzlich von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigten Bitcoin-ETFs eine Pause einlegt, zeichnen sich zwei Altcoins – Bitbot und Astar (ASTR) – als bemerkenswerte Anwärter auf die Top-Altcoin-Position für 2024 ab.

Bitbot hat vor kurzem seinen BITBOT-Token-Vorverkauf gestartet und bietet Anlegern die Möglichkeit, einen Trade zu halten, um Coins zu verdienen. In der Zwischenzeit hat Astar mit seinem beeindruckenden Preisanstieg im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt.

Astar (ASTR): stellare Preisbewegung

Mit einem aktuellen Preis von 0,1712 $ hat ASTR im vergangenen Monat einen bemerkenswerten Anstieg von 75,18 % verzeichnet. Dieses Wachstum verstärkt den beeindruckenden Anstieg von 309 % in den letzten 30 Tagen und positioniert ASTR als einen der Top-Performer des Marktes zu Beginn des Jahres 2024.

Astar hat in der Kryptowährungsbranche durch seine jüngsten Partnerschaften mit Branchenriesen wie Toyota und dem japanischen Eisenbahnbetreiber Wellen geschlagen. Neben den Partnerschaften bereitet sich das Astar-Netzwerk auch auf sein Astar 2.0-Upgrade vor, das den ASTR-Preis zusätzlich in die Höhe katapultiert hat.

Das Upgrade zielt darauf ab, die Funktionen des Netzes zu verbessern und die langfristigen Wachstumsambitionen von ASTR zu fördern.

Durch die Verknüpfung des Polkadot-Ökosystems mit Ethereum und Cosmos fungiert das Astar-Netzwerk als Polkadot Parachain. Als Multi-Chain Polkadot dApp Hub unterstützt es DeFi, NFTs und DAOs und ermöglicht es Entwicklern, der Anwendungsentwicklung Vorrang vor Infrastrukturfragen zu geben.

Astar erleichtert Entwicklern die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApp) und Layer-2-Lösungen. Es bietet eine interoperable Web 3.0-Infrastruktur, finanzielle Anreize, Inkubationsprogramme und technische Unterstützung. Astar zielt darauf ab, optimale Lösungen anzubieten, indem es EVM unterstützt und eine Parachain schafft, die es EVM- und WASM-Smart Contracts ermöglicht, nebeneinander zu existieren und zu kommunizieren.

Mit der Unterstützung von Binance Labs und Coinbase Ventures arbeitet Astar auf zwei Ebenen. Die erste nutzt das Substrate-Framework, während die zweite die OVM (Optimistic Virtual Machine) für die Skalierbarkeit einsetzt und damit einen robusten und vielseitigen Ansatz verfolgt.

BITBOT: Handelsrevolution ausgelöst

Während Astar mit seinen realen Anwendungsfällen Wellen schlägt, hat Bitbot, ein Telegram Trading Bot, am 17. Januar seinen BITBOT-Token-Vorverkauf gestartet und damit die Aufmerksamkeit der Krypto-Investoren auf sich gezogen.

Mit dem Ziel, Kleinanlegern Werkzeuge in institutioneller Qualität zur Verfügung zu stellen, ermöglicht Bitbot den Nutzern, die Kontrolle über ihr Vermögen sicher zu übernehmen.

Der Vorverkauf von BITBOT hat in der Krypto-Community große Aufmerksamkeit erregt. Bei einem Gesamtangebot von 1.000.000.000 Token werden im Rahmen des Vorverkaufs 30 % der Token in 15 Stufen zugeteilt. In der aktuellen Phase liegt der Tokenpreis bei 0,01 $, was einen interessanten Einstiegspunkt für frühe Investoren darstellt.

In der nächsten Phase ist eine Preiserhöhung auf 0,0105 $ vorgesehen, wobei eine stetige Steigerung von 5 % pro Phase beibehalten wird. Bitbot-Enthusiasten warten gespannt auf die nächsten Stufen und prognostizieren einen möglichen Preisanstieg. Dieser kalkulierte Ansatz gewährleistet eine kontrollierte Preisbildung und vermeidet spekulative Schwankungen während des Vorverkaufs.

Schlussfolgerung

In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen gibt es viele Möglichkeiten für Investoren, die nach vielversprechenden Projekten suchen. Bitbots BITBOT-Vorverkauf und Astars (ASTR) Preisanstieg bieten faszinierende Aussichten.

Während Astar mit realen Partnerschaften und einer positiven Marktreaktion beeindruckt, bietet die kontrollierte Vorverkaufsstrategie von BITBOT eine alternative Möglichkeit für diejenigen, die einen frühen Einstieg anstreben. Dennoch sollten Krypto-Investoren aufgrund der extrem volatilen Natur des Kryptowährungsmarktes Wachsamkeit walten lassen.