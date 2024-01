BNB & Cardano zeigen Stabilität; Rebel Satoshi gewinnt an Boden im umkämpften Kryptomarkt

BNB erholt sich, da Binance Krypto-Börsendienste in Thailand ankündigt. In der Zwischenzeit hat Cardano (ADA) in der letzten Woche zugelegt. Auf der anderen Seite gewinnt Rebel Satoshi (RBLZ) an Zugkraft als einer der besten ICO, nachdem er 124 % an Vorverkaufsgewinnen für frühe Investoren geliefert hat.

Schauen wir uns an, was bei BNB, ADA und $RBLZ passiert, um die beste Kryptowährung zu finden, in die man investieren kann!

BNB erholt sich, da Binance Krypto-Börsendienste in Thailand einführt

Copy link to section

Am 16. Januar 2024 machte Binance eine wichtige Ankündigung, die die Ausweitung seiner Handelsdienste für die thailändische Öffentlichkeit enthüllte. Über ihren X-Account teilte die Plattform die Nachricht mit, dass Gulf Binance den vollständigen Betrieb ihrer Börsen- und Brokerage-Plattform für digitale Assets, Binance TH, durch Gulf Binance einführt.

Dieser Schritt ermöglicht berechtigten Nutzern in Thailand den Zugang zu nahtlosem Austausch von digitalen Assets und Brokerage-Dienstleistungen, einschließlich des Kaufs und Verkaufs von digitalen Assets mit lokaler Währungspaarung in Thai Baht (THB).

Die Expansion folgt auf die Erteilung der Binance-Betreiberlizenzen für digitale Assets durch das thailändische Finanzministerium im Mai 2023 und spiegelt das Engagement der Plattform für globale Zugänglichkeit wider.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

In der Zwischenzeit hat BNB in der vergangenen Woche einen beträchtlichen Preisanstieg von 9,8 % erlebt und ist von 290,88 $ auf 319,59 $ gestiegen. Ist BNB also jetzt die beste Option für eine Krypto-Investition?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mit Blick auf 2024 äußern sich Experten auf dem Kryptowährungsmarkt optimistisch über die Zukunft von BNB. Mit den erwarteten Entwicklungen von Binance und der Hoffnung auf eine bevorstehende Hausse deuten Vorhersagen darauf hin, dass der Preis von BNB die 500 $-Marke überschreiten und 515,32 $ erreichen könnte.

Vorsichtigere Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass der Preis 2024 unter 424,78 $ bleiben könnte, wenn die negative Stimmung auf dem Markt überwiegt.

Cardano-Gründer antwortet auf die Behauptungen von ICP zur Speicherkapazität

Copy link to section

Am 15. Januar 2024 reagierte Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, humorvoll auf die Behauptung von Dfinity, dass das Internet Computer Protokoll nun große Datenmengen speichern könne.

Dfinity kündigte eine wesentliche Weiterentwicklung seines Internet Computer Protokolls an, die sich auf Canister-Smart-Contracts konzentriert, die nun mit beeindruckenden 400 GB zuverlässigem Speicher aufwarten können. Diese Leistung ist bedeutsam, da sie die Speicherung der gesamten Cardano-Blockchain ermöglicht.

Charles Hoskinsons witzige Antwort fügte der Situation einen Hauch von Humor hinzu, indem er sagte: “Danke für die Speicherung von Cardano. Ihr könnt diesen Kanister immer benutzen, um den ICP wieder aufzubauen, wenn ihr ihn jemals braucht.”

In der Zwischenzeit hat Cardanos nativer Token, ADA, in der letzten Woche einen signifikanten Preisanstieg von 15,4 % erlebt und ist von 0,4682 $ auf 0,5405 $ gestiegen. Dies macht ADA zu einem der Altcoins, die man im Auge behalten sollte.

Mit Blick auf 2024 sagen Experten auf dem Kryptowährungsmarkt eine vielversprechende Zukunft für Cardano voraus. Angesichts der Erwartungen einer bevorstehenden Hausse und der wachsenden Beliebtheit der Cardano-Plattform deuten die Preisprognosen darauf hin, dass ADA einen erheblichen Anstieg erleben und 0,9232 $ erreichen könnte, was einem potenziellen Anstieg von 70 % entspricht.

Vorsichtigere Prognosen gehen jedoch davon aus, dass ADA 2024 unter 0,7777 $ bleiben könnte, wenn eine negative Stimmung auf dem Markt vorherrscht.

Rebel Satoshi gewinnt in Monarchs Round 4 mit 124 % Wachstum an Fahrt

Copy link to section

Während sich Top-Altcoins wie BNB und Cardano als widerstandsfähig erweisen, erschließt sich Rebel Satoshi seine Nische und gewinnt schnell an Boden als Top-ICO-Wahl für Investoren. Besonders hervorzuheben ist seine Leistung in Monarchs Round 4, wo es ein beeindruckendes Wachstum von 124 % verzeichnete.

Rebel Satoshi zeichnet sich durch einen disruptiven Ansatz aus, der darauf abzielt, die Kryptowährungslandschaft neu zu gestalten. Darüber hinaus ist Rebel Satoshi nicht nur eine digitale Währung; es ist eine Initiative. Dieser missionsgetriebene Fokus auf die Dezentralisierung und Demokratisierung des Finanzsystems kommt bei Anlegern gut an, die mehr als nur finanzielle Erträge anstreben.

Die Reise von $RBLZ in der Vorverkaufsphase war bemerkenswert. Beginnend bei 0,01 $ in Early Bird Round ist $RBLZ in der laufenden Monarchs Round 4 auf 0,0224 $ gestiegen. Dieser Anstieg des Vorverkaufswerts des Tokens um 124 % unterstreicht nicht nur das Potenzial von $RBLZ, sondern auch das starke Vertrauen der Anleger in die Vision und Fähigkeiten von Rebel Satoshi.

Darüber hinaus hat Rebel Satoshi seine wachsende Beliebtheit unter Beweis gestellt, indem es im laufenden Vorverkauf über 1,5 Mio. $ an Finanzmitteln aufgebracht hat.

Mit Blick auf die Zukunft plant Rebel Satoshi, im Februar auf DEXs zu einem Preis von 0,025 $ pro RBLZ zu starten, was potenziell einen unglaublichen Gewinn von 150 % für Frühinvestoren bringen könnte. Darüber hinaus können Anleger jetzt $RBLZ-Tokens mit 50 Top-Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, kaufen!

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Vorverkaufsseite von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red über Telegram.