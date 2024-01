Metacade plant eine große Revolution 2024, da die Ära des Blockchain-Gaming anbricht

Metacade ($MCADE), die weltweit erste Community-geführte Blockchain-Gaming-Arcade, strebt 2024 einen Durchbruch an. Die Anleger würden sich freuen, dass die Plattform 2023 wichtige Meilensteine erreicht hat, die im Jahr 2024 fortgesetzt werden können. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit Polygon Labs, Spielplattformen und die Notierung an den besten Börsen. 2024 könnte sich als ein weiteres aufregendes Jahr für Metacade erweisen, das den Wert seines nativen Tokens freisetzen könnte.

Weitere Partnerschaften, Markteinführungen und Entwicklungen

Die Macht des Zusammenschlusses wird durch die jüngsten Schritte von Metacade gut unterstrichen. Um noch einmal darauf zurückzukommen, die Aufnahme von Polygon, einem schnell wachsenden L2, könnte das Gaming auf Metacade aufwerten. In den letzten Jahren hat sich Polygon zu einem Dreh- und Angelpunkt für Unternehmen entwickelt, die sich in die Welt des Web 3.0 katapultieren. Vor allem die effiziente Skalierungslösung und die niedrigen Kosten von Polygon haben sich als attraktiv erwiesen. Die Partnerschaft ermöglicht es Metacade, die Architektur von Polygon zu nutzen und eine schnelle Akzeptanz zu erreichen.

Nach den großen Gaming-Partnerschaften im Jahr 2023 gibt es bei Metacade kaum Anzeichen für eine Pause. Kürzlich ging die Plattform eine Partnerschaft mit Blockchain Game Alliance und BandZaiGame ein. Die Partnerschaft ermöglicht es Metacade, eine einheitliche Plattform zu schaffen, die Gamer, Entwickler und Investoren miteinander verbindet. Und was noch?

Metacade verfolgt weiterhin das Ziel, bis Ende 2024 eine von der Community verwaltete Arcade zu werden. Zu diesem Zweck hat das Team ehrgeizige Pläne für dieses Jahr aufgestellt. Dazu gehören die Einführung einer neuen Plattform, größere Upgrades, Chats auf der Plattform und Nachrichtensysteme. Das Metacade-Team hat dieses Jahr auch AR/VR-Spiele im Visier. Es werden auch Live-Staking-Pools und wöchentliche Wettbewerbe erwartet, was dem $MCADE-Token einen enormen Auftrieb geben könnte.

Natürlich bleibt Metacade seinem Kernziel eines unvergleichlichen Spiels verpflichtet. Daher wird es weiterhin mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um spannende Spiele auf seine Plattform zu bringen.

Metacade lockt mit seinen Einkommensmöglichkeiten

Der frühe Erfolg von Metacade beruht auf seinen attraktiven Einkommensmöglichkeiten. Zur Erinnerung: Metacade ermöglicht es Investoren, Play-to-Earn-Spiele zu spielen. Nutzer können auch an Spielturnieren teilnehmen, um zusätzliches passives Einkommen zu erzielen. Durch die Abgabe von Feedback zu Metacade-Projekten haben die Nutzer über die Create2earn-Funktion ebenfalls Anspruch auf Einnahmen.

Außerdem ist Metacade futuristisch. Blockchain eröffnet neue Möglichkeiten für Jobs und Gigs im Web 3.0. Metacade macht sich diese Entwicklung zunutze, indem es den Nutzern ermöglicht, ihren nächsten Job über eine Plattform-Jobbörse zu finden. Die Work2Earn-Funktion wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 eingeführt und bleibt eine der wichtigsten Entwicklungen, die es zu beobachten gilt.

Umgekehrt ist die Metacade-Plattform so konzipiert, dass sie sich selbst tragen kann. Web 3.0-Unternehmen, die Stellen auf Metacade ausschreiben, zahlen eine Werbegebühr zur Unterstützung der Plattform. Außerdem fallen Teilnahmegebühren für Turniere an, die für zusätzliche Einnahmen sorgen. Auch andere Unternehmen können ihre Projekte und Spiele auf Metacade veröffentlichen und dafür eine Gebühr entrichten. Metacade ist einfach für die Zukunft gemacht, was das Investitionspotenzial seines Tokens, $MCADE, unterstreicht.

Stellt $MCADE eine attraktive Investition dar?

Metacade hat das Versprechen gehalten, das es seit der Einführung des Tokens im Vorverkauf gegeben hat. Wichtige Meilensteine wurden erreicht, darunter der Start des Mainnet. Partnerschaften wurden geschlossen und es ist noch nicht alles. 2024 wird ein weiteres aufregendes Jahr sein, in dem Metacade sein Potenzial unter Beweis stellen kann. Mit wichtigen Meilensteinen, die für dieses Jahr geplant sind, könnte Metacade einer der besten Gaming-Token sein, in den man investieren kann.

Mit einem Preis von nur 0,012 $ ist $MCADE attraktiv bewertet und könnte 2024 von einem positiven Trend profitieren. In Kombination mit den prognostizierten Erholungen bei Kryptowährungen kann der Token 2024 potenziell explodieren.

Wie bereits erwähnt, sollten Anleger Metacade jedoch über seinen spekulativen Wert hinaus betrachten. Es gibt verschiedene Ertragsmöglichkeiten, um die nächste Generation von Gaming-Einnahmen aufzubauen. Und wenn dies geschieht, würde der Preis von $MCADE zweifellos freigeschaltet werden. Folglich erwarten die Analysten für $MCADE in naher Zukunft einen mehr als 10-fachen Anstieg.