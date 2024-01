Vorverkauf von Pullix (PLX) übersteigt 3,9 Mio. $ inmitten einer Welle von HODLern

Während sich der Kryptomarkt auf eine Hausse einstellt, erlebt das neue Projekt Pullix (PLX) eine frühe Community-Traktion, die den Markt für seine Zukunftsaussichten begeistert. Was treibt das Interesse an diesem Projekt an, das Analysten zufolge ein 100x-Token sein könnte?

Hier ist ein Überblick darüber, worum es bei diesem Projekt geht.

Pullix (PLX) baut in aller Stille eine bahnbrechende Hybridbörse auf

Im Jahr 2024 könnte das Aufkommen von Hybridbörsen einen massiven Umbruch für Händler bedeuten. Pullix (PLX) versucht, sich von den Projekten abzuheben, die das erwartete “Beste aus zwei Welten” auf den Markt bringen wollen.

Jüngste Branchendaten zeigen, dass die Kryptobörse Binance trotz der Herausforderungen, die sie im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte, den Markt nach Volumenanteil immer noch dominiert. Die CEX-Plattform führt die Konkurrenten an, indem sie fast 50 % des gesamten Marktanteils kontrolliert, so TokenInsight in einem Bericht.

In der Zwischenzeit hat die dezentrale Kryptobörse dYDX Uniswap als führende DEX-Plattform im 24-Stunden-Volumen überholt. Diese Metriken deuten auf eine Widerstandsfähigkeit und ein Wiederaufleben hin, das derzeit das Wachstumstempo im Krypto-Handelsmarkt bestimmt.

Als hybride Börse kombiniert Pullix das Beste, was CEXs wie Binance, Coinbase und andere derzeit bieten, mit all dem, was DEX-Plattformen zum Schlüssel des dezentralen Finanz-Ökosystems (DeFi) macht.

Das Ergebnis ist eine neu gestaltete Plattform, die ihren Nutzern unvergleichliche Vorteile bietet. Mit Liquidität auf institutionellem Niveau, einem On-Chain-Orderbuch, Slippage-freiem Handel, niedrigen Gebühren und globalen Assets, die alle über diese hybride DeFi-Plattform verfügbar sind.

Und das Beste daran? Mit Pullix behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Assets. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Kryptowährungen sicher sind.

Erschließung eines einzigartigen Umsatzbeteiligungsmodells

Während Copy-Trading, Staking und Yield-Farming die Schlüsselkomponenten sind, mit denen Pullix seine Konkurrenten auf dem DeFi-Markt herausfordern wird, erregt auch seine “Trade-to-Earn”-Funktion große Aufmerksamkeit. Dies bedeutet, dass die Nutzer mit ihren täglichen Handelsaktivitäten Geld verdienen können, was eine zusätzliche passive Einkommensmöglichkeit darstellt.

Der garantierte Anteil an den Einnahmen der Börse über ein einzigartiges Umsatzbeteiligungsmodell sieht vor, dass bis zu 30 % der täglichen Einnahmen an die Inhaber gehen.

Das Whitepaper von Pullix skizziert ein System, bei dem 50 % dieses Anteils in Staking und die anderen 50 % in das PLX-Rückkauf- und Burn-Programm der Börse fließen.

Pullix-Vorverkauf beschleunigt sich, da HODLer stark ansteigen

Ist Pullix auf dem besten Weg, viele der Projekte, die das nächste Kapitel von DeFi definieren wollen, zu überholen? Die Antwort könnte in dem schnellen Tempo liegen, mit dem der Vorverkauf des Projekts voranschreitet, und in der Anzahl der frühen Investoren.

Derzeit befindet sich Pullix in der 6. Phase seines Token-Verkaufs und hat bereits über 3,9 Mio. $ aufgebracht, wobei die Zahl der Teilnehmer am Vorverkauf bemerkenswert stark angestiegen ist.

Anfang dieser Woche überschritt die „Pullix Army”, d.h. die Zahl der bestätigten PLX-Händler, die 3.500-Marke, während die Zahl der Vorverkaufsteilnehmer auf über 11.000 anstieg. Auch die sozialen Medienkanäle des Projekts, darunter X, Discord und Telegram, gewinnen Tausende neuer Nutzer.

Preisprognose für PLX

Mit nur noch 41 % verbleibender Token in Phase 6 ist Pullix bereit für die nächste Phase – den Abschluss des Vorverkaufs bis Ende Februar 2024.

Der PLX-Vorverkaufspreis ist bereits um 100 % gestiegen, nachdem er von 0,04 $ auf 0,08 $ geklettert ist, und die Begeisterung der Community wird weiter steigen, je näher das Ende des Vorverkaufs rückt. Da erwartet wird, dass Bitcoin den Markt in der nächsten Hausse anführen wird, ist das Potenzial für diesen Token, inmitten einer breiteren DeFi-Rallye zu explodieren, sehr hoch.

Für diejenigen, die die Gelegenheit verpasst haben, in der Anfangsphase einzusteigen, bieten Bonusprogramme wie der 15- bis 20-prozentige Wochenendbonus eine großartige Chance, mehr PLX zu ergattern.

Erfahren Sie mehr über Pullix und sein Potenzial, die DeFi-Handelslandschaft neu zu definieren, im Whitepaper des Projekts.