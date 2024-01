Altcoin-Retter: Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) & Injective (INJ) stehen an der Spitze

Während Bitcoin in der vergangenen Woche im Rampenlicht stand, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde 11 Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hat, entwickeln sich auch Altcoins zu potenziellen Rettern für clevere Anleger. Unter den vielversprechenden Altcoins stehen Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) und Injective (INJ) an der Spitze, die jeweils einzigartige Eigenschaften mitbringen.

Im Folgenden wird jeder der drei Altcoins näher betrachtet, wobei die Preisbewegungen, die Faktoren hinter den Bewegungen und die Zukunftsaussichten aufgeschlüsselt werden.

Celestia (TIA): bemerkenswerter Anstieg

Celestias eigener Token, TIA, reitet auf einer Erfolgswelle, erreichte ein Allzeithoch und überschritt die 20 $-Marke, bevor er auf knapp unter 18 $ zurückging.

Celestia Preis-Chart

Dieser bemerkenswerte Meilenstein wurde kurz nach dem Start des Mainnets der Blockchain Ende Oktober letzten Jahres erreicht. Das Engagement der Community zeigt sich in der weit verbreiteten Verteilung von TIA-Token an etwa 580.000 Nutzer, was die wachsende Akzeptanz und das Interesse an der Celestia-Blockchain-Plattform zeigt.

Seit dem Airdrop des Tokens im Oktober hat sich der Wert von TIA mehr als verzehnfacht.

Nach der Veröffentlichung des Tokens erfolgte die Notierung an mehreren führenden Kryptobörsen. Bitget war die erste, die den TIA-Token notierte und damit seine Zugänglichkeit und Marktdurchdringung verbesserte. Anschließend nahm Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, TIA im November in ihre Liste auf, was die Marktpräsenz des Tokens weiter festigte.

Die Gesamtkontraktbestände von TIA im gesamten Netzwerk haben ein Rekordhoch von 214 Mio. $ erreicht, wobei 85 Mio. $ auf Binance entfallen.

Mit Blick auf die Zukunft unterstreichen technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) die positive Stimmung. Die jüngste Preisanalyse deutet jedoch darauf hin, dass vor einer weiteren Kaufgelegenheit ein möglicher Rückgang von 10 % erfolgen könnte, was angesichts der kommenden Marktdynamik zur Vorsicht mahnt.

Injective (INJ): Freisetzung von Potenzial vor der Token-Freigabe

Injective (INJ) ist ein hervorragender Performer, der im Jahr 2023 einen Gewinn von über 3.300 % verzeichnete.

Injective Preis-Chart

Das Team bereitet sich darauf vor, am 20. Januar Token im Wert von fast 150 Mio. $ freizugeben, und der Markt ist in höchster Alarmbereitschaft. Diese bedeutende Token-Freigabe ist auf die Genesis-Ausschüttung von Injective zurückzuführen, bei der 3,67 Millionen INJ-Token verfügbar werden. Die Zuteilungen des Teams und der Berater, von denen erwartet wird, dass sie nach Belieben verkaufen, verleihen den kurzfristigen Preisbewegungen von INJ ein gewisses Maß an Unsicherheit.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ein ähnliches Ereignis am 21. August 2023 zu erheblichen Schwankungen des INJ-Preises geführt hat. Ein Ausverkauf im Wert von 22,05 Mio. $ verursachte einen Preisrückgang von mehr als 12 % zwischen zwei Tagen vor und einer Woche nach der Freigabe.

Bei einem aktuellen Preis von 40,81 $ steht INJ vor der Herausforderung, die Nachfrage aufrechtzuerhalten, um möglichen negativen Auswirkungen auf den Preis entgegenzuwirken, insbesondere in einem sich intensivierenden Bullenmarkt. Die Einführung der “Gas Fees” im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Token-Freigabe, mit der die Transaktionsgebühren für jede Transaktion drastisch gesenkt werden, könnte einige positive Preisbewegungen auslösen.

Laut der offiziellen Erklärung wird jede Transaktion auf der Plattform nun 0,00001 INJ oder 0,0003 $ kosten, während das Minting von 1.000 NFTs auf Injective nur noch 0,30 $ kosten wird, was 100 Mal niedriger ist als die Kosten auf Ethereum und 500 % niedriger als die Kosten auf Polygon.

Option2Trade: Gestaltung der Zukunft der KI-Investitionen

Option2Trade ist ein vielseitiges Tool, das das Engagement der Nutzer erhöht, die Plattformverwaltung demokratisiert und einzigartige Möglichkeiten für Trader und Spielbegeisterte bietet. Mit einem erfolgreichen Plug-and-Play-Algo-Trading-Bot, der seit mehr als 2 Jahren Gewinne an über 450 Trader weltweit liefert, positioniert sich die Plattform als führend in der neuen Generation von KI-gesteuerten sozialen Handelsplattformen.

Zu den zahlreichen Merkmalen der Plattform gehört ihr nativer Token O2T, der Premium-Zugang zu Leverage und Margin Trading in alternativen Märkten bietet. Außerdem ermöglicht er den Zugang zu Social-Trading-Funktionen und profitablen KI-Bots, mit denen die Nutzer von De-Fi, Staking, Governance und Community Trading profitieren können.

Der Option2Trade (O2T)-Token befindet sich derzeit in der Vorverkaufsphase. Der Vorverkauf, der sich derzeit in Phase 1 befindet, bietet einen 5%igen Bonus für Nutzer, die den Promo-Code “O2TLaunch” verwenden. Bei Redaktionsschluss wurden schon 57,24 % der gesamten Token zum Preis von 0,007 USDT pro Token verkauft.

Option2Trade hat in der bisherigen Vorverkaufsphase insgesamt 208.318,00 $ aufgebracht und zieht offenbar Anleger in Scharen an. Durch die Einführung von Web3-Social-Trading und KI-Handelsalgorithmen wird Option2Trade in der Lage sein, den traditionellen Börsenhandel zu revolutionieren.

Schlussfolgerung

In der sich ständig erweiternden Welt der Kryptowährungen sind Altcoins wie Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) und Injective (INJ) nicht nur Symbole für Innovation, sondern auch potenzielle Game-Changers für Investoren.

Obwohl sie alle mit einzigartigen Herausforderungen konfrontiert sind, unterstreichen ihre jüngsten Erfolge und laufenden Entwicklungen ihre Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft der Kryptolandschaft. Während Anleger durch den dynamischen Markt navigieren, stehen diese Altcoins weiterhin an der Spitze und versprechen spannende Möglichkeiten und potenzielle Renditen.